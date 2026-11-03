Panamá

Por delitos que van desde el narcotráfico hasta tentativa de homicidio aprehenden a 26 supuestos victimarios en Panamá

El Día de los Difuntos dos personas fueron asesinadas a balazos en distintos puntos del país

Una persona con las manos esposadas a la espalda y un automóvil policial con luces de emergencia en el fondo.
Un individuo permanece bajo custodia con las manos esposadas a la espalda frente a un vehículo policial con luces de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional de Panamá aprehendió a 26 personas en una operación conjunta desplegada en las provincias de Colón y Darién, vinculadas supuestamente a delitos que van desde el narcotráfico hasta la tentativa de homicidio.

El operativo, denominado Operación Centurión, estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Ministerio Público.

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Entre los delitos investigados figuran casos relacionados con drogas, delitos contra la libertad e integridad sexual, estafa y tentativa de homicidio.

Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego con municiones y recuperaron tres reses que mantenían denuncia por hurto.

En otra acción, unidades de la Zona Policial de la provincia occidental de Chiriquí rescataron a un ciudadano que presuntamente permanecía privado de su libertad dentro de un automóvil.

Las autoridades aprehendieron a un ciudadano a quien le ubicaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y dos municiones. (PN)
Las autoridades aprehendieron a un ciudadano a quien le ubicaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y dos municiones. (PN)

El hallazgo se produjo en el sector de calle Segunda, distrito de David, durante un operativo preventivo.

La alerta llegó a través de la línea 104 y del Centro de Vigilancia Municipal, que reportaron la circulación de un vehículo con una persona retenida en su interior.

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Los uniformados ubicaron e interceptaron el automóvil, pusieron a salvo al ciudadano y aprehendieron a cuatro personas que viajaban a bordo.

Durante las diligencias de verificación, realizadas con el apoyo de la Seccional de Investigación Judicial (SDIJ), la Seccional de Inteligencia Policial (SDIP) y el Ministerio Público, se localizó un sobre transparente con un polvo blanco de presunto carácter ilícito, además de un teléfono celular.

Ambos elementos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Cinta amarilla con la leyenda ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO atada a los postes de una cerca de madera.
Una cinta amarilla con la leyenda «ESCENA DE HOMICIDIO - PROHIBIDO EL PASO» delimita un perímetro acordonado sobre una cerca de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro aprehendidos fueron conducidos a los trámites legales respectivos y posteriormente trasladados a un centro hospitalario para recibir evaluación médica.

En paralelo, la información oficial manifiesta que un despliegue operativo en distintos puntos de la ciudad permitió la aprehensión de dos ciudadanos vinculados a la posesión ilegal de armas de fuego y la recuperación de un vehículo con denuncia de hurto.

En el sector de Loma Morgan, corregimiento de Río Abajo, los uniformados aprehendieron a un ciudadano al que, tras la revisión correspondiente, le hallaron una pistola, un proveedor y dos municiones.

Una segunda acción se registró en el sector de Santa Bárbara, corregimiento de Pedregal, donde las unidades capturaron a otro sospechoso. A este hombre se le decomisó también una pistola, con su respectivo proveedor y municiones adicionales.

En el sector de Villa Lobos, también dentro de Pedregal, la Policía localizó y recuperó una motocicleta que mantenía una denuncia vigente por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto.

Uno de los detenidos en la acción desplegada por las unidades de la Policía Nacional de Panamá. (PN)
Uno de los detenidos en la acción desplegada por las unidades de la Policía Nacional de Panamá. (PN)

Mientras, la jornada del Día de los Difuntos dejó dos homicidios registrados en distintos sectores de Panamá Norte.

Las víctimas fueron atacadas a tiros en hechos que las autoridades dijeron que investigan de forma independiente.

El primer caso se reportó en Villa María, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, donde un hombre conocido como “Chong”, de aproximadamente 25 años, fue baleado cuando llegaba a su residencia.

Según testigos, la víctima habría sido confundida con su hermano debido al parecido físico entre ambos.

El segundo hecho tuvo lugar en el sector de Chilibrillo, corregimiento de Chilibre, en las afueras de la ciudad capital, donde fue asesinado a tiros un hombre identificado como Manuelito y conocido también con el alias de “Zorro Mango”.

Unas esposas metálicas sobre una mesa de metal, bajo una luz fluorescente y frente a una pared con sombras de barrotes.
Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por las autoridades, el ataque se produjo en el taller donde laboraba la víctima. Posterior a la tragedia al lugar se presentaron las autoridades competentes para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver.

Ambos homicidios son objeto de investigación por parte de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos violentos.

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