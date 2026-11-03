Política

La suba de subsidios a los colectivos en el AMBA generó ruidos con los bloques del interior por el Presupuesto

Intendentes de las fuerzas provinciales, PRO y UCR reclaman igualdad en el trato y en la repartija de fondos. El Gobierno congeló el boleto de las unidades bajo su órbita hasta 2027 para que no impacte en la inflación

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
La suba de subsidios a los colectivos en el AMBA generó ruidos con los bloques del interior por el Presupuesto (Luciano González)
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Una decisión para contener el dato de inflación terminó complicando el debate del Presupuesto nacional. Cuando todo parecía encaminarse a un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques provinciales, una medida del Ministerio de Economía abrió una herida difícil de cerrar.

Desde la cartera que comanda Luis “Toto” Caputo definieron incrementar los subsidios al transporte urbano de pasajeros por carretera que está bajo la órbita de la Nación. Es decir, más fondos para las 104 líneas de colectivos que entran y salen de la Ciudad y el Conurbano, con el fin de que no se incremente la tarifa.

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La medida se tomó en paralelo a que la mayoría de las provincias y municipios del país anunciaba aumentos en el valor del boleto del transporte urbano, lo que generó un fuerte malestar entre intendentes y gobernadores.

La actualización de los subsidios destinados a las empresas de micros que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) establece un nuevo esquema de compensaciones entre octubre de 2026 y enero de 2027.

“Lo hacen para que no impacte en el número de inflación. El INDEC toma el valor del transporte que está bajo la órbita nacional, por eso lo congelan”, explicó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. “Es el BigMac de Moreno”, señaló un intendente de una localidad costera, en referencia al momento en que Guillermo Moreno congeló el valor de ese producto porque era el que tomaba el INDEC.

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Esto se coló a último momento en el debate del Presupuesto porque, como el mundo libertario no cuenta ni con intendentes ni con gobernadores, pareciera no haber medido la reacción. Hoy hay jefes distritales que se niegan a acompañar al oficialismo nacional por esta medida, porque a la baja de fondos ahora se le suma el desequilibrio en el valor del colectivo.

pablo javkin
Pablo Javkin

Así fue que intendentes del PRO y de la UCR hicieron llegar sus reclamos a los legisladores respecto de este nuevo cambio —ya habían planteado otros, como por ejemplo el uso de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos— para que el tema se incorpore al debate del Presupuesto.

Pero, según consigna el newsletter Hecha la Ley, a estos intendentes se sumó el enojo en Provincias Unidas, el bloque en el que Córdoba y Santa Fe buscan de alguna manera marcar un eje de debate en el Congreso y que por ahora no tuvo mucha suerte por las diferentes vertientes políticas que conviven en él.

El peronismo cordobés y el Juntos por el Cambio santafesino cuentan con una buena cantidad de intendentes que se suman al reclamo de los del PRO y la UCR. Tanto es así que el miércoles una comitiva de intendentes, entre los que figura el cordobés Daniel Passerini, irá a la Comisión de Asuntos Municipales a reclamar un trato igualitario. El propio Passerini dijo a los medios de su provincia que el AMBA “acumuló USD 460 millones en compensaciones en lo que va del año, frente a cero pesos recibidos por el resto de las provincias”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, adelantó en su cuenta de X que varios intendentes vendrán al Congreso de la Nación. Aunque muchos de sus legisladores no estarán presentes porque viajaron a los Estados Unidos por las elecciones, el rosarino dijo que “los intendentes de estas ciudades castigadas vamos a volver a ir al Congreso, a exigir un trato igualitario en los subsidios al transporte. La situación es insostenible”.

Lo que parece un dato poco relevante impacta en el debate del Presupuesto. Los legisladores deben volver a sus ciudades y enfrentar a los vecinos con algo tan cotidiano como el valor del transporte público. Un aumento en sus ciudades impacta, y si a eso se le suma un congelamiento en el AMBA, el impacto es mayor.

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