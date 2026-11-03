Nicaragua

Régimen de Nicaragua renombrará 27 sedes judiciales con figuras políticas del sandinismo

La disposición, divulgada el 31 de octubre, entrará en vigor el 11 de noviembre y sustituirá referencias territoriales y funcionales en sedes de Managua, Bluefields y otras regiones del país

El régimen de Daniel Ortega modificará el nombre de 27 complejos judiciales de Nicaragua para recordar a figuras del sandinismo. (Foto: Diario La Prensa)
El régimen de Daniel Ortega modificará el nombre de 27 complejos judiciales de Nicaragua para recordar a figuras del sandinismo. (Foto: Diario La Prensa)
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cambiará la denominación de 27 complejos judiciales de Nicaragua. Las sedes, que hasta ahora se identificaban por departamento, municipio o servicio, pasarán a llevar nombres de comandantes guerrilleros y dirigentes vinculados al sandinismo.

La disposición fue divulgada el 31 de octubre y entrará en vigor el 11 de noviembre, durante actividades organizadas bajo la consigna oficialista “Mes de Noviembre Victorioso”, según informó Confidencial.digital.

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La medida abarca complejos judiciales del norte, centro y sur de Nicaragua, además de Managua y Bluefields. Los nuevos nombres corresponden a figuras políticas, militares y jurídicas relacionadas con el sandinismo.

El cambio sustituirá denominaciones territoriales o funcionales por referencias a personas vinculadas con el oficialismo. Entre los homenajeados figuran exfuncionarios, dirigentes partidarios y representantes del Estado nicaragüense ante organismos internacionales.

La disposición sobre las sedes judiciales entrará en vigor el 11 de noviembre en el marco de las actividades oficiales. (Foto: Complejo Judicial Central Managua)
La disposición sobre las sedes judiciales entrará en vigor el 11 de noviembre en el marco de las actividades oficiales. (Foto: Complejo Judicial Central Managua)

El complejo judicial de Matagalpa llevará el nombre de Tomás Borge

El Complejo Judicial de Matagalpa será denominado Tomás Borge Martínez. Borge fue ministro del Interior durante la década de 1980.

El exfuncionario fue señalado por su pasado represivo y cuestionado por la apropiación de tierras al final de la revolución sandinista. Posteriormente vendió esas propiedades tras el retorno de Ortega al poder en 2007.

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La disposición incluye también cambios en sedes de Managua. Uno de los casos es el Complejo Judicial de Nejapa, que llevará el nombre de Jacinto Suárez.

Suárez fue uno de los dirigentes cercanos a Ortega. Durante la represión de las protestas de 2018, justificó la presencia de grupos armados progubernamentales.

El dirigente también respaldó la versión oficial de que las movilizaciones respondían a una “conspiración de Estados Unidos”. Esa explicación fue difundida por el oficialismo durante las protestas de ese año.

El Tribunal de Familia será identificado con el nombre de José Francisco Rosales

El Tribunal de Familia pasará a llamarse José Francisco “Chicón” Rosales Argüello. Rosales fue presidente de la Sala Constitucional y es identificado como uno de los operadores políticos de Ortega dentro del Poder Judicial.

Como titular de esa sala, Rosales validó la sentencia que abrió el camino para la reelección presidencial de Ortega en 2011. La decisión se produjo pese a la prohibición constitucional mencionada en la información.

El Tribunal de Familia llevará el nombre del magistrado José Francisco Rosales Argüello, quien validó la reelección presidencial de 2011. (Foto: Nicaragua investiga)
El Tribunal de Familia llevará el nombre del magistrado José Francisco Rosales Argüello, quien validó la reelección presidencial de 2011. (Foto: Nicaragua investiga)

Rosales mantuvo sin resolución los recursos presentados contra la confiscación de Confidencial y 100% Noticias. El medio señaló que esa actuación formó parte de sus decisiones dentro del sistema judicial.

El Tribunal de lo Laboral llevará el nombre de Manolo Morales Peralta. El mismo nombre ya identifica a un hospital ubicado en Managua.

Bluefields y el complejo central de Managua también cambiarán de denominación

El complejo judicial de Bluefields será rebautizado en honor a Paul Oquist Kelley. Oquist fue secretario ejecutivo de la Comisión de Nicaragua para el Gran Canal Interoceánico.

El exfuncionario proyectó que el producto interno bruto de Nicaragua crecería 11% en 2016 por las inversiones previstas para la obra. El canal interoceánico no comenzó a construirse.

El Complejo Judicial Central de Managua llevará el nombre de Carlos Argüello Gómez. Argüello ha representado a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El jurista participó en litigios territoriales en los que Nicaragua enfrentó a Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Colombia y El Salvador. Su nombre identificará la sede judicial central de la capital.

Los cambios se suman a las referencias históricas de la reforma de 2025

La reforma constitucional de 2025 incorporó a 45 personajes en su preámbulo, entre los que figuran Fidel Castro y Hugo Chávez. (Foto: Redes sociales)
La reforma constitucional de 2025 incorporó a 45 personajes en su preámbulo, entre los que figuran Fidel Castro y Hugo Chávez. (Foto: Redes sociales)

La nueva denominación de los complejos judiciales se suma a la incorporación de figuras históricas y políticas en instituciones y espacios públicos del país. La reforma constitucional de 2025 incluyó referencias de este tipo en su preámbulo.

El texto constitucional mencionó a 45 personajes de Nicaragua y América Latina. Entre ellos aparecen los caciques Diriangén, Nicarao y Adiact.

El preámbulo también incluyó a Hugo Chávez y Fidel Castro, ambos aliados fallecidos de Ortega. La medida sobre los complejos judiciales amplía ahora la presencia de nombres vinculados con la historia y la dirigencia sandinista en dependencias estatales.

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