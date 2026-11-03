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El desconsolado llanto de Lucas Bertero al relatar el calvario que vive tras ser estafado por 20 millones de pesos: “Tengo que empezar de cero”

El periodista se quebró ante una consulta de Moria Casán mientras contaba su drama y no pudo contener las lágrimas

El periodista relató el calvario en el que vive tras ser estafado por 20 millones de pesos.
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Lucas Bertero volvió a relatar que fue víctima de una estafa virtual con la que le vaciaron sus cuentas y sacaron créditos a su nombre por más de $20 millones. Pero, a diferencia de la ocasión anterior en la que habló por redes, esta vez se quebró en un llanto desconsolado.

El periodista había contado en su momento que el episodio ocurrió a principios de septiembre, cuando buscó asistencia técnica tras quedarse sin conexión a Internet. Ahora amplió la información y, en La mañana con Moria, explicó que una página falsa que apareció entre los resultados de búsqueda lo condujo hasta los delincuentes.

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Pampa Mónaco, integrante del programa de La One, explicó que el periodista se despertó una mañana sin acceso al servicio de Internet y buscó en su celular el canal de atención al cliente de la compañía proveedora.

En esa búsqueda, encontró un enlace que aparentaba ser oficial. Del otro lado, una persona le indicó una serie de pasos para restablecer la conectividad. Bertero siguió las instrucciones con el objetivo de solucionar la falla, sin advertir que estaba dando acceso a sus dispositivos y, luego, a sus cuentas financieras.

Bertero precisó que la comunicación con quienes se hicieron pasar por representantes de la empresa duró cerca de una hora y media. Durante ese tiempo, le pidieron códigos, datos del módem y otras indicaciones que, en apariencia, formaban parte de un protocolo técnico habitual.

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“Yo estaba desesperado por recuperar Internet”, explicó el periodista ante Moria Casán. “Me decían enchufá, desenchufá, pasé el código del módem. Todo lo que te piden cuando uno alguna vez se ha quedado sin Internet”.

El posteo con el que Lucas Bertero contó la estafa que sufrió
El posteo con el que Lucas Bertero contó la estafa que sufrió

El conductor y panelista señaló que los estafadores lograron ingresar a su cuenta del banco y a su perfil de la billetera virtual. Allí retiraron el dinero disponible y gestionaron préstamos a su nombre. “Sacaron todo el dinero que había en ambas cuentas y además sacaron créditos por más de $20 millones”, afirmó.

La magnitud de lo sucedido lo dejó sin margen para operar con sus medios de pago. Tras realizar las denuncias y bloquear las tarjetas, quedó sin acceso a efectivo, a sus cuentas bancarias, a sus tarjetas de crédito y débito y a la billetera virtual.

“Me quedé literalmente en la calle, porque no tenía nada. Las tarjetas de crédito y débito estaban canceladas porque denuncié todo. No tenía billetera virtual, no tenía más cuenta, no tenía un peso”, recordó Bertero, conmovido. Según detalló, allegados debieron acercarle dinero en efectivo para que pudiera realizar compras básicas.

Lucas Bertero denunció que fue víctima de una estafa virtual
Lucas Bertero denunció que fue víctima de una estafa virtual

El momento de quiebre en la nota con Moria Casán

Luego de que Moria Casán le preguntara cómo había atravesado esa situación como padre de un hijo que necesita un tratamiento de salud especial. El periodista relató que el impacto inicial fue de temor y que, por primera vez, pensó que debía recurrir a la ayuda económica de otras personas para salir adelante.

“Primero me dio miedo, pánico, pánico, pánico, porque yo dije: ‘De esto solo salgo pidiendo ayuda económica’”, contó Bertero. Afectado por el recuerdo, explicó que la posibilidad de pedir dinero prestado para poder comer le resultó difícil de asumir. “Es muy feo para alguien que labura, que siempre tuvo sus cosas, tener que salir a pedir plata prestada para comer. Es horrible como padre”, sostuvo.

El panelista señaló que no pudo contarle de inmediato lo que estaba viviendo a su hijo, ya que sentía vergüenza. Por eso decidió escribirle un correo electrónico, un canal de comunicación que, según explicó, no solían utilizar entre ellos. “Le mandé un mail explicándole paso a paso lo que me había pasado y cómo venían mis próximos meses”, relató. En ese mensaje le anticipó que podía tener dificultades para cumplir con determinadas cuestiones y que quizás necesitaría que lo esperara.

Pantalla dividida con una mujer que habla frente a un micrófono y un hombre que se cubre el rostro con la mano
Lucas Bertero relató a Moria Casán los detalles de la estafa bancaria

Durante su descargo, Bertero describió las consecuencias que, según dijo, enfrentó tras quedarse sin dinero y sin acceso al crédito. “Te sacan todo el piso, te sacan tu suelo, te caés. No tenés tarjeta de crédito, no tenés crédito para ir a sacar lo que creías que tenías, que ya no lo tenías”, expresó.

El periodista atribuyó lo que le ocurrió a una maniobra organizada y dijo que detrás hubo personas capacitadas que lo fueron llevando a perder sus recursos. “Esto es una organización, no es una persona, no es una sola persona”, afirmó.

Finalmente, Bertero dijo que deberá recomenzar, aunque remarcó que lo que siente no es deseo de generar lástima. “Tengo que empezar de cero. Y voy a empezar de cero otra vez. No tengo ningún problema en empezar de cero. Pero esto no es victimización, esto es impotencia”, lanzó. Casán intervino para marcarle que su padecimiento tenía un lugar válido: “Igual sos víctima, igual sos víctima. No está mal decirlo”.

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Lucas BerteroMoria CasánLa mañana con Moria

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