Tecno

Apple prepara un robot de escritorio de 1.000 dólares con un brazo y una pantalla

El lanzamiento del dispositivo se retrasaría hasta 2028 por la empresa no se pone de acuerdo sobre qué funciones incluir

Apple prevé lanzar en 2027 un robot de escritorio con pantalla móvil a un precio cercano a mil dólares. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Apple prevé lanzar en 2027 un robot de escritorio con pantalla móvil a un precio cercano a mil dólares. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
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Apple planea lanzar en 2027 un robot de escritorio con pantalla móvil a un precio cercano a USD 1.000, pero el producto podría retrasarse hasta 2028. La demora no se debe al equipo de hardware, sino a desacuerdos internos sobre el software, según The Information.

El aparato tendría una pantalla de nueve pulgadas montada sobre un brazo robótico que gira. El diseño recuerda a la vieja iMac G4 y a la lámpara que aparece en el logo de Pixar. Aunque Apple por ahora no anunció el producto ni le puso nombre oficial.

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Los detalles técnicos del hardware están terminados desde hace unos dos años. Lo que no está resuelto es qué debe hacer el robot el día del lanzamiento. Dentro de Apple hay discusiones sobre qué funciones incluir en la primera generación y cuáles dejar para una segunda, que según el informe ya se conversa.

Por qué está tardando el lanzamiento del robot de Apple

El equipo que desarrolla el software presionó para postergar el lanzamiento. Ese grupo también intentó recortar funciones y enfocar el dispositivo en pocas capacidades: las videollamadas de FaceTime y la automatización de tareas del hogar, como encender una luz.

HomeView puede hacer resúmenes de recetas que encuentra en internet.
El robot de escritorio costará más del triple que la pantalla inteligente HomeView comercializada a 299 dólares. (Apple)

La idea original era más ambiciosa. Con cámaras y sensores, el robot estaría atento a su entorno y actuaría solo. El informe cita como ejemplos que encienda las luces cuando alguien entre a una habitación o que intente ahuyentar a un gato que se subió a la mesa. También debería evitar chocar con los objetos que lo rodean.

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La pantalla seguiría a la persona durante una videollamada, según The Verge. Esa función ya había sido descrita por el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, quien contó en 2024 que el robot tendría un diseño fijo de escritorio, y que su pantalla podría girar 360 grados.

Un HomeView con brazo, que cuesta más del triple

El robot sería la versión superior del HomeView, la pantalla inteligente que Apple presentó el 13 de octubre en Nueva York. En su boletín del 18 de octubre, Gurman escribió que el HomeView muestra el potencial de una versión más cara con brazo robótico.

El sitio Apfelpatient indicó que el HomeView actual arranca en USD 299. A ese precio, el robot costaría más del triple. The Verge agrega que el valor final podría subir por el encarecimiento de la memoria RAM y de otros componentes.

Un hombre toca la pantalla de un dispositivo inteligente sobre una mesa con verduras, un molcajete y utensilios en una cocina con azulejos.
Apple evaluó prototipos de robots domésticos con ruedas, versiones voladoras y un equipo diseñado para doblar ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gurman ya había mencionado el precio de unos USD 1.000 en 2024. Desde entonces, según Apfelpatient, la pantalla pasó de unos siete a nueve pulgadas y la fecha de lanzamiento se corrió a 2027 o 2028.

Otros robots que Apple probó sin lanzar

Según The Information, Apple exploró otros formatos de robots domésticos. Uno rueda por la casa y sigue al usuario, otro vuela dentro del hogar y un tercero dobla ropa. El informe no aclara si alguno llegará a venderse.

Para el modelo de escritorio, Apple apunta a un lanzamiento en Estados Unidos en 2027 por unos USD 1.000, mientras que la fecha de 2028 queda como posibilidad si el software no está listo.

La compañía enfrenta retrasos hasta 2027 en la distribución del iPhone Duo tras agotar sus reservas en pocos minutos. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
La compañía enfrenta retrasos hasta 2027 en la distribución del iPhone Duo tras agotar sus reservas en pocos minutos. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Qué se sabe sobre la demanda del iPhone Duo

Apple enfrenta dificultades para abastecer la demanda de su primer plegable, el iPhone Duo, cuyas reservas se agotaron en minutos y cuyas entregas se extendieron hasta enero de 2027. John Ternus, director ejecutivo de la compañía, admitió: “No podemos predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda”.

A esto se suma el encarecimiento de memorias RAM por la expansión de la inteligencia artificial y reportes de roturas en la pantalla interior, con reemplazos gratuitos habilitados. Pese a los problemas, el iPhone generó ingresos de 57.580 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026.

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