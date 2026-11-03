Masters 1000 de París: Tomás Etcheverry eliminó a Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión cuando estaba cerca del triunfo

Etcheverry, con pie firme (Instagram)

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El tenis argentino tuvo este martes dos noticias contrapuestas en el Masters 1000 de París. Tomás Etcheverry logró una valiosa victoria ante el ruso Andrey Rublev, mientras que Francisco Cerúndolo debió abandonar su partido de primera ronda frente al francés Arthur Rinderknech por una molestia física.

Etcheverry, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial, se impuso ante Rublev (22°) por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), después de casi tres horas de juego. El platense consiguió así una victoria importante ante uno de los jugadores más destacados del circuito y cortó una racha de cinco eliminaciones consecutivas en primera ronda: venía de perder en el debut en Hangzhou, Tokio, Shanghai, Almaty y Viena.

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El argentino comenzó mejor. Dominó la mayoría de los intercambios, hizo daño con sus golpes y se llevó el primer set. Rublev reaccionó en el segundo y consiguió igualar el encuentro en el desempate.

La definición quedó entonces para el tercer set, donde la paridad se mantuvo hasta el final. Ninguno logró establecer una diferencia y el partido volvió a resolverse en un nuevo tie-break. Allí, Etcheverry no titubeó: con firmeza y golpes a fondo en los puntos decisivos, se impuso por 7-3 y selló su clasificación a la segunda ronda.

El próximo rival del argentino saldrá del encuentro entre el francés Arthur Gea (39°) y el alemán Jan-Lennard Struff (44°).

Francisco Cerúndolo abandonó por una molestia en la espalda

La contracara de la jornada fue Fran. El 21° del ranking ATP y preclasificado número 16 en París no pudo completar su presentación ante Rinderknech y se retiró cuando el marcador estaba 3-6, 7-6 (2) y 2-0 a favor del jugador local.

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Cerúndolo había tenido un comienzo sólido y se quedó con el primer set por 6-3. En el segundo parcial llegó a estar 5-4 y sacó para ganar el partido, pero no consiguió aprovechar la oportunidad: Rinderknech recuperó el quiebre, llevó la definición al tie-break y se impuso por 7-2.

Una molestia forzó el abandono de Francisco Cerúndolo (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

En el inicio del tercer set, el argentino acusó problemas físicos en la espalda. Después de ceder los dos primeros juegos y recibir atención médica, decidió no continuar con el encuentro. Rinderknech avanzó así a la siguiente ronda.

La derrota también puso fin a la participación de Cerúndolo en el último Masters 1000 de la temporada. El argentino había alcanzado la tercera ronda en las tres ediciones anteriores del torneo parisino y esta vez no pudo completar el debut.

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El retiro del argentino con mejor ranking prolongó un comienzo complicado para la delegación albiceleste en el torneo. El lunes, Mariano Navone cayó ante el francés Luca Van Assche por 6-3 y 7-5; Sebastián Báez perdió frente al español Daniel Mérida por 6-4 y 6-2, y Juan Manuel Cerúndolo fue eliminado por el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-2.

Con el triunfo de Etcheverry, el platense quedó como uno de los representantes argentinos que siguen en carrera en el cuadro de singles. También está en competencia Thiago Tirante, quien ingresó al cuadro principal como reemplazante del italiano Flavio Cobolli y espera rival para su debut. Será este miércoles, en horario todavía a definir por la organización.

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El Masters 1000 de París es el último torneo de esta categoría en la temporada. Reparte 6.309.095 euros en premios, según la ATP, y se disputa sobre superficie dura bajo techo en La Défense Arena.

Thiago Tirante es el otro argentino que sigue en carrera (Crédito: Reuters)