Ver Defensa y Justicia vs. Independiente gratis por Fútbol Libre y Roja Directa: el error que puede exponer tus datos personales

Defensa y Justicia e Independiente se enfretan por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. (DataFactory)

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La expectativa por el partido entre Defensa y Justicia e Independiente, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, puede llevar a muchos hinchas a buscar transmisiones gratuitas en internet. Sin embargo, ingresar a páginas como Fútbol Libre y Roja Directa o descargar aplicaciones como Xuper TV puede poner en riesgo la información personal almacenada en celulares, computadoras y televisores inteligentes.

El encuentro se disputará este lunes 2 de noviembre, desde las 19:00 en Argentina, en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en Florencio Varela. En Perú y Colombia comenzará a las 17:00, mientras que en México será a las 16:00 y en España a las 23:00. La transmisión oficial en Argentina está disponible a través de TNT Sports Premium.

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El problema de recurrir a enlaces no oficiales no se limita a la posibilidad de encontrar una señal interrumpida o de mala calidad. Algunas páginas utilizan anuncios engañosos, ventanas emergentes y falsas actualizaciones para inducir a los usuarios a descargar archivos o entregar permisos que no necesitan para reproducir un partido.

Roja Directa y Fútbol Libre son dos de las páginas que debes de evitar buscar para ver partidos gratis.

Dónde ver Defensa y Justicia vs. Independiente

El encuentro corresponde a la jornada 15 del Torneo Clausura y será importante para ambos equipos en la recta final de la fase regular. El árbitro designado es Sebastián Martínez y el estadio Norberto Tomaghello será el escenario del compromiso.

En cuanto a las señales oficiales, la transmisión para Argentina estará a cargo de TNT Sports Premium, mientras que en Perú y otros países de Latinoamérica las opciones incluyen Disney+ Premium y Fanatiz, según el territorio.

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La búsqueda de alternativas gratuitas puede llevar a los hinchas a páginas que utilizan nombres conocidos para atraer visitantes. El riesgo está en que no todos los enlaces conducen a un reproductor: algunos redirigen a sitios publicitarios, solicitan datos personales o muestran botones falsos de descarga.

APK y extensiones “para mejorar la señal” son la trampa más común de Fútbol Libre

El error de instalar aplicaciones para ver fútbol gratis

Uno de los principales peligros aparece cuando una página solicita descargar un archivo APK para acceder a la transmisión. Este formato permite instalar aplicaciones en dispositivos Android, pero hacerlo desde sitios desconocidos implica evitar los controles de seguridad de las tiendas oficiales.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que las aplicaciones pueden solicitar permisos que no guardan relación con su función. Entre los más delicados están el acceso a contactos, mensajes, notificaciones y servicios de accesibilidad.

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Una aplicación destinada a reproducir Defensa y Justicia vs. Independiente no necesita consultar los mensajes privados, acceder a la cámara o controlar otras funciones del teléfono. Si exige esas autorizaciones, el usuario debería desconfiar y evitar la instalación.

Debes desconfiar de las páginas que ofrecen el servicio para ver partidos de fútbol gratis. (Imagen ilustrativa Infobae)

También hay que prestar atención a las extensiones que prometen eliminar anuncios, desbloquear señales o mejorar la calidad del video. Algunas pueden registrar la actividad de navegación, insertar publicidad o redirigir a páginas fraudulentas.

Cómo pueden robar contraseñas y datos bancarios

Entre las amenazas asociadas a las aplicaciones maliciosas se encuentra el keylogger, un programa que registra las pulsaciones realizadas en el teclado o la pantalla. De esta manera, puede capturar nombres de usuario, contraseñas y otros datos que una persona introduce al utilizar sus servicios digitales.

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El acceso a los mensajes SMS también representa un problema. Algunas entidades financieras utilizan códigos temporales para verificar operaciones, recuperar cuentas o confirmar el ingreso desde un dispositivo nuevo. Si una aplicación consigue leer esas notificaciones, podría facilitar el acceso de terceros a información sensible.

Otra modalidad es el phishing, que consiste en engañar a una persona mediante páginas que imitan servicios legítimos para conseguir sus credenciales. Durante la búsqueda de una transmisión deportiva pueden aparecer ventanas que simulan alertas de seguridad o solicitan datos de tarjetas bancarias para habilitar un supuesto acceso gratuito.

Roja Directa es una web que puede contener malware e infectar tu dispositivo.

David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica, ha advertido sobre los riesgos de conceder permisos especiales y críticos a aplicaciones de streaming que no necesitan esas funciones.

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Qué señales indican que un dispositivo podría estar comprometido

El peligro de ingresar a estos sitios no necesariamente termina cuando finaliza el partido. Una aplicación maliciosa puede permanecer activa en segundo plano y continuar recopilando información o mostrando publicidad sin que el propietario lo advierta.

Entre las señales que pueden alertar sobre un problema se encuentran:

Aparición de anuncios que no desaparecen.

Aplicaciones desconocidas instaladas en el teléfono.

Cambios inesperados en la pantalla de inicio.

Mayor consumo de batería y datos móviles.

Disminución del rendimiento del dispositivo.

Redirecciones automáticas hacia páginas desconocidas.

Estos comportamientos no confirman por sí solos una infección, pero justifican revisar las aplicaciones instaladas y los permisos concedidos.

Si el usuario descargó un archivo sospechoso para intentar ver el encuentro entre Defensa y Justicia e Independiente, conviene desinstalarlo, ejecutar un análisis de seguridad y cambiar las contraseñas de las cuentas que pudieron quedar expuestas. También es recomendable revisar los movimientos bancarios si se introdujeron datos financieros.

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La posibilidad de ver un partido sin pagar una suscripción puede resultar atractiva, especialmente cuando se trata de un encuentro importante del fútbol argentino. Sin embargo, instalar aplicaciones desconocidas o entregar permisos innecesarios puede convertir una búsqueda deportiva en un problema de seguridad digital que afecte información personal y otros dispositivos conectados a la misma red.