SpaceX negocia comprar Boost Mobile para lanzar su propio servicio de telefonía celular en Estados Unidos

SpaceX se encuentra planeando lanzar su propia empresa de telefonía en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

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SpaceX negocia comprar Boost Mobile, el servicio de telefonía celular de EchoStar, o conseguir acceso a su red para lanzar su propio servicio móvil en Estados Unidos, informó The Washington Post el 2 de noviembre. La empresa de Elon Musk busca competir con AT&T, Verizon y T-Mobile.

Según el diario, que cita a personas al tanto de las negociaciones, SpaceX conversó con EchoStar durante los últimos meses. Musk habló personalmente del tema y se reunió el mes pasado con Charlie Ergen, presidente de EchoStar. Ni SpaceX ni EchoStar respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios de Reuters.

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El Post describe la jugada como una posible puerta de entrada de Musk a un mercado de telefonía móvil de USD 235.000 millones. Musk también se acercó en los últimos meses a los directivos de Verizon y de otras grandes operadoras para pedirles acceso a sus redes.

SpaceX negocia la compra de Boost Mobile. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Boost Mobile no tiene red propia: la alquila a AT&T y a T-Mobile. Por eso, el diario señala que una venta o un cambio de operador podría requerir el consentimiento de ambas, porque los contratos de alquiler de la red tal vez no se puedan transferir a un nuevo dueño sin su aprobación.

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EchoStar tenía 7,38 millones de abonados al cierre del segundo trimestre, en su mayoría clientes de Boost Mobile y de Gen Mobile, según los datos que recogió Reuters. Para SpaceX, esa cartera sería una base de usuarios y una red de distribución ya armadas.

Las acciones de las operadoras reaccionaron

Antes de la apertura de Wall Street, las acciones de EchoStar subían cerca de un 3,4%, mientras que las de T-Mobile caían un 2%. Las de AT&T y Verizon también retrocedían levemente, según Reuters.

Los inversores ya conocían la ambición de SpaceX desde el 8 de octubre, cuando la empresa anunció el acuerdo para comprar una cartera nacional de espectro de baja frecuencia en la banda de 800 MHz (las ondas de radio que usan los celulares para comunicarse). Según Reuters, las acciones de las operadoras cayeron tras ese anuncio.

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Desde hace un tiempo, SpaceX se encuentra planeando su ingreso al rubro de la telefonía celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Esa cartera, de hasta 14 megahercios, pertenece a la firma de inversión Grain Management, que la había comprado a T-Mobile este año. SpaceX pagaría unos USD 8.000 millones en efectivo, según informó The Wall Street Journal con fuentes anónimas. Las partes no confirmaron el monto.

La operación espera la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos.

SpaceX sostiene que las ondas de baja frecuencia atraviesan paredes y llegan más lejos, lo que resuelve un límite técnico de los servicios satelitales: funcionar dentro de edificios. La empresa afirma además que la mayoría de los teléfonos actuales ya admiten esa banda, por lo que los clientes no necesitarían un aparato especial.

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SpaceX busca ondas de radio de bajo frecuencia para resolver uno de los límites de Starlink. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un servicio que combinaría satélites y antenas en tierra

En esa misma semana de octubre, la FCC aprobó la segunda generación de satélites de Starlink Mobile, con autorización para lanzar 15.000 unidades. SpaceX dice que ofrecerán más de 100 veces el ancho de banda de la generación actual y que se conectarán directamente con teléfonos sin modificar.

El plan combina esa constelación con una red terrestre. SpaceX había comprado antes a EchoStar espectro de la banda S, un acuerdo que anunció el 8 de septiembre de 2025 para desarrollar la siguiente generación de su servicio de conexión directa entre satélites y celulares.

SpaceX ofrecería un servicio que combinaría internet satelital con internet terrestre. REUTERS/Joe Skipper

Los analistas y expertos del sector citados por Reuters señalan que SpaceX tendría que invertir mucho en infraestructura terrestre, atención al cliente y subsidios para la compra de teléfonos, además de promociones, áreas en las que las tres grandes operadoras ya tienen una estructura consolidada. El objetivo sería un cuarto operador de alcance nacional.

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La compra de Boost Mobile no está cerrada ni confirmada por las empresas. El acuerdo por el espectro de 800 MHz sigue sujeto a la aprobación final de la FCC, y SpaceX dice que desplegará su red móvil cuando la reciba.