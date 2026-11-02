El Salvador

La policía captura a un hombre acusado de agredir a una bebé siete meses y a su madre en el occidente salvadoreño

La intervención ocurrió tras una denuncia en San Antonio del Monte, donde los agentes hallaron a la niña de siete meses con hematomas visibles en el rostro y ubicaron al sospechoso cerca del sitio

La Policía Nacional Civil capturó a un hombre por agredir a una mujer y a su hija en Sonsonate Centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Policía Nacional Civil capturó a un hombre por agredir a una mujer y a su hija en Sonsonate Centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una bebé de solo siete meses fue violentamente agredida junto a su madre en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), que detuvo a un hombre de 27 años señalado por el hecho. La menor tenía hematomas visibles en el rostro cuando los agentes llegaron al lugar tras recibir una denuncia.

El detenido fue identificado como Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años. De acuerdo con la versión policial, fue localizado a pocos metros del sitio donde ocurrió la agresión contra la mujer y su hija.

PUBLICIDAD

La PNC informó que sus equipos atendieron el reporte en esa localidad de Sonsonate y hallaron a la bebé con lesiones en el rostro. La institución no detalló cómo se produjo el ataque o si la menor requirió atención médica después de la intervención.

Tampoco se conoce cuál era la relación entre López Borja, las víctimas de ese nuevo cosa de violencia contra las mujeres ocurrido en el territorio salvadoreño. Las autoridades no han precisado si existía un vínculo familiar, si convivían o bajo qué circunstancias se encontraban antes de la denuncia.

El hombre será remitido por el delito de lesiones, según el reporte divulgado por la Policía. El caso seguirá su curso en las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará su situación legal.

PUBLICIDAD

La Procuraduría le exigió al Icbf Regional Tolima garantizar atención y protección integral permanente por el caso de Mía Cataleya Ramírez en El Espinal - crédito Procuraduría General de la Nación
La bebé de siete meses presentó hematomas en el rostro al momento de la intervención de los agentes. - crédito Procuraduría General de la Nación

La denuncia llevó a los agentes hasta el lugar donde estaba la bebé lesionada

La presencia de hematomas en el rostro de la niña de siete meses fue uno de los datos señalados por la PNC al informar sobre la captura. La institución no comunicó si hubo testigos de la agresión ni si se registraron denuncias previas vinculadas con el acusado.

La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad que pudiera corresponder al detenido. Por ahora, la información oficial confirma que la denuncia involucró a una mujer y a su hija menor de edad.

La captura se produjo en San Antonio del Monte, municipio que forma parte de Sonsonate Centro. Los agentes interceptaron al sospechoso cerca del lugar señalado en el reporte, tras atender la alerta sobre la agresión.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
El rastreo de la señal de GPS del dispositivo sustraído guio a los investigadores policiales hasta el cantón El Ranchador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Santa Ana, una mujer fue golpeada durante el robo de su celular

En un hecho distinto, la PNC informó sobre la detención de un hombre acusado de agredir a una mujer para quitarle su teléfono celular en Santa Ana Centro.

El detenido fue identificado como Robinson Alberto Corado Núñez, de 50 años. Según la Policía, la víctima ingresaba a una colonia cuando el hombre la atacó y le provocó golpes en la boca y en la cabeza.

Durante la agresión, la cartera de la mujer cayó al suelo. De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso aprovechó ese momento para tomar el celular y alejarse del lugar.

La ubicación del dispositivo permitió a los agentes avanzar en la búsqueda. La señal de GPS llevó a los equipos policiales hasta las inmediaciones de la vivienda del acusado, en el cantón El Ranchador.

Al registrarlo, los policías encontraron el teléfono que había sido robado, según la PNC. Corado Núñez será remitido por los delitos de robo y lesiones.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilViolencia contra las MujeresRoboPNCEl SalvadorViolenciaLesionesSanta Ana CentroPolicía salvadoreñaNiñosNiñaBebé

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

El reconocido creador de contenido fue cobijado por el cariño de una comunidad que salió a las calles para rendirle una sentida y multitudinaria despedida.

En fotos: El Salvador le da el último adiós a Carlos Rivera, “El Komanche”, en su tierra natal

En fotos: La Calabiuza, la noche en que la mitología salvadoreña toma las calles de Tonacatepeque

Con la identidad salvadoreña como bandera, Tonacatepeque volvió a iluminarse con el tradicional festival de la Calabiuza. Previo al Día de los Fieles Difuntos, personas se congregaron en la “capital de la mitología” para revivir las leyendas de la infancia cuscatleca.

En fotos: La Calabiuza, la noche en que la mitología salvadoreña toma las calles de Tonacatepeque

En fotos: El Día de los Canchules, la fiesta comunitaria que mantiene viva la memoria ancestral en El Salvador

Flores, fotografías, luces y comida tradicional visten las casas de Nahuizalco durante una arraigada costumbre en Sonsonate dedicada a honrar a los difuntos. A cambio de plegarias por las almas de sus seres queridos, las familias abren sus puertas a la comunidad para repartir alimentos

En fotos: El Día de los Canchules, la fiesta comunitaria que mantiene viva la memoria ancestral en El Salvador

Familias salvadoreñas llegan a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos con flores

Desde este 1 de noviembre, salvadoreños acuden a los camposantos para limpiar, pintar y decorar las sepulturas de sus seres queridos con flores y oraciones, en vísperas de la conmemoración del 2 de noviembre

Familias salvadoreñas llegan a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos con flores

Encuentran a salvadoreño ahogado en la costa occidental; presuntamente había regresado al país hace unos días

Las autoridades identificaron a la víctima como Santos Montano Guerrero, de 52 años, tras recibir el aviso de personas que lo observaron cerca de la costa en el cantón Metalío, Acajutla

Encuentran a salvadoreño ahogado en la costa occidental; presuntamente había regresado al país hace unos días

TECNO

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

Advierten por una nueva modalidad de estafa: usan anuncios pagos para hacerse pasar por bancos y billeteras virtuales

Hackeos a cuentas de ChatGPT logran robar millones en dinero y las contraseñas de WhatsApp e Instagram

Este dispositivo láser elimina mosquitos a seis metros de distancia y sirve adentro o fuera de casa

Las empresas buscan “contratar al robot y despedir al humano”: Bill Gates sobre el impacto laboral hoy

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween: "Fue insensible y no fue gracioso"

De Harriet a Wicked: Cynthia Erivo contó cómo construye sus personajes y enfrenta las expectativas

Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambiaron sus personajes de ‘Avengers: Doomsday’ para celebrar Halloween

Michael Mann, director de “Heat”, se disparó accidentalmente en un campo de tiro de Los Ángeles

MUNDO

Eisenkot suma apoyos para formar gobierno en Israel y Netanyahu denuncia “nubes negras” sobre las elecciones

Eisenkot suma apoyos para formar gobierno en Israel y Netanyahu denuncia “nubes negras” sobre las elecciones

El Gobierno suizo estudia reducir a 80 km/h el límite en autopistas ante la escasez de combustible

Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

Francia prueba un robot albañil capaz de construir 60 metros cuadrados de muro en un día: llegaría a las obras en 2027