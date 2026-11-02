La policía captura a un hombre acusado de agredir a una bebé siete meses y a su madre en el occidente salvadoreño

La Policía Nacional Civil capturó a un hombre por agredir a una mujer y a su hija en Sonsonate Centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una bebé de solo siete meses fue violentamente agredida junto a su madre en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), que detuvo a un hombre de 27 años señalado por el hecho. La menor tenía hematomas visibles en el rostro cuando los agentes llegaron al lugar tras recibir una denuncia.

El detenido fue identificado como Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años. De acuerdo con la versión policial, fue localizado a pocos metros del sitio donde ocurrió la agresión contra la mujer y su hija.

PUBLICIDAD

La PNC informó que sus equipos atendieron el reporte en esa localidad de Sonsonate y hallaron a la bebé con lesiones en el rostro. La institución no detalló cómo se produjo el ataque o si la menor requirió atención médica después de la intervención.

Tampoco se conoce cuál era la relación entre López Borja, las víctimas de ese nuevo cosa de violencia contra las mujeres ocurrido en el territorio salvadoreño. Las autoridades no han precisado si existía un vínculo familiar, si convivían o bajo qué circunstancias se encontraban antes de la denuncia.

El hombre será remitido por el delito de lesiones, según el reporte divulgado por la Policía. El caso seguirá su curso en las instancias judiciales correspondientes, donde se determinará su situación legal.

PUBLICIDAD

La bebé de siete meses presentó hematomas en el rostro al momento de la intervención de los agentes. - crédito Procuraduría General de la Nación

La denuncia llevó a los agentes hasta el lugar donde estaba la bebé lesionada

La presencia de hematomas en el rostro de la niña de siete meses fue uno de los datos señalados por la PNC al informar sobre la captura. La institución no comunicó si hubo testigos de la agresión ni si se registraron denuncias previas vinculadas con el acusado.

La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad que pudiera corresponder al detenido. Por ahora, la información oficial confirma que la denuncia involucró a una mujer y a su hija menor de edad.

La captura se produjo en San Antonio del Monte, municipio que forma parte de Sonsonate Centro. Los agentes interceptaron al sospechoso cerca del lugar señalado en el reporte, tras atender la alerta sobre la agresión.

PUBLICIDAD

El rastreo de la señal de GPS del dispositivo sustraído guio a los investigadores policiales hasta el cantón El Ranchador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Santa Ana, una mujer fue golpeada durante el robo de su celular

En un hecho distinto, la PNC informó sobre la detención de un hombre acusado de agredir a una mujer para quitarle su teléfono celular en Santa Ana Centro.

El detenido fue identificado como Robinson Alberto Corado Núñez, de 50 años. Según la Policía, la víctima ingresaba a una colonia cuando el hombre la atacó y le provocó golpes en la boca y en la cabeza.

Durante la agresión, la cartera de la mujer cayó al suelo. De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso aprovechó ese momento para tomar el celular y alejarse del lugar.

La ubicación del dispositivo permitió a los agentes avanzar en la búsqueda. La señal de GPS llevó a los equipos policiales hasta las inmediaciones de la vivienda del acusado, en el cantón El Ranchador.

PUBLICIDAD

Al registrarlo, los policías encontraron el teléfono que había sido robado, según la PNC. Corado Núñez será remitido por los delitos de robo y lesiones.