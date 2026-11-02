El alto costo logístico limita las exportaciones de Centroamérica hacia México pese a los tratados comerciales

Vista de una fila de camiones en espera de cruzar la frontera hacia Costa Rica . EFE/Marcelino Rosario

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Una tonelada de carga puede costar ocho veces más moverla un kilómetro en Centroamérica que en Estados Unidos. Ese sobrecosto logístico explica, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por qué los tratados de libre comercio no alcanzan para que la región le venda más a México.

El informe, firmado por la economista Martha Cordero, identifica un corredor donde los camiones avanzan a una velocidad promedio de apenas 17 kilómetros por hora. Los trámites en los pasos fronterizos pueden extenderse más de 20 horas.

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Ese cuello de botella golpea con particular dureza a los productos perecederos, los alimentos procesados y las mercancías que dependen de una reposición rápida.

También afecta a las manufacturas integradas en cadenas de producción y a los bienes de alto valor sensibles al tiempo de entrega, para los que cada hora detenida en una frontera se traduce en pérdidas.

Avances puntuales en fronteras centroamericanas

Mientras la CEPAL documenta el rezago estructural, los organismos aduaneros de la región ya ensayan correcciones. Las autoridades centroamericanas avanzan en un esquema de reconocimiento mutuo de certificaciones para empresas catalogadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA), según informó Infobae a mediados de octubre.

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El mecanismo, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y acompañado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), ya muestra resultados concretos en dos pasos clave.

Imagen de archivo. Un hombre se encuentra debajo de una bandera mexicana y junto al río Suchiate entre México y Guatemala, en Ciudad Hidalgo, México. 6 de octubre de 2024. REUTERS/José Torres

En Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, el tiempo de importación bajó de 10.5 a 1.3 horas. En Paso Canoas, en el límite entre Costa Rica y Panamá, el proceso pasó de 7.6 horas a cerca de una hora, de acuerdo con datos del BID.

La representante del BID en Guatemala, María José Jarquín, sostuvo ante la agencia EFE que el siguiente paso es traducir esos avances en beneficios concretos para las empresas que invierten en certificarse. Jarquín adelantó que el organismo seguirá la coordinación con la Sieca para impulsar un comercio regional más ágil.

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Esas mejoras conviven, sin embargo, con el diagnóstico de fondo que plantea la CEPAL: el 74% del comercio entre México y Centroamérica se mueve por carretera y la infraestructura terrestre arrastra deficiencias estructurales que ningún acuerdo arancelario resuelve por sí solo.

El ranking logístico que separa a los países de la subregión

El Índice de Desempeño Logístico 2023 del Banco Mundial, que puntúa en una escala de uno a cinco, retrata esas brechas. Panamá encabeza la lista con 3.1 puntos, gracias a sus puertos y su conectividad.

México, Costa Rica y Honduras comparten un nivel intermedio con 2.9 puntos cada uno. El Salvador suma 2.7, Guatemala y República Dominicana empatan en 2.6, y Nicaragua cierra la tabla con 2.5, el registro más bajo de toda la subregión.

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El Índice de Desempeño Logístico 2023 del Banco Mundial, que puntúa en una escala de uno a cinco, retrata esas brechas. Panamá encabeza la lista con 3.1 puntos, gracias a sus puertos y su conectividad. México, Costa Rica y Honduras comparten un nivel intermedio con 2.9 puntos cada uno.. EFE/Jorge Torres

Inversión mexicana sin cadena de proveedores

El estudio de la CEPAL identifica una segunda paradoja: México invierte en la región, pero esa inversión todavía no genera proveedores. Entre 2015 y 2024, el acervo de inversión mexicana en el exterior pasó de USD 143,000 millones a casi USD 223,000 millones, pero Centroamérica y República Dominicana concentran apenas el 3% de ese monto.

Aun así, México figura entre los diez principales inversionistas en la mayoría de esos países. Es el tercer inversionista en Nicaragua, con un 13% promedio de los flujos recibidos entre 2015 y 2024, y el cuarto en República Dominicana, con un 5% promedio en el mismo período.

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Su participación llega al 10.4% del acervo de inversión extranjera directa en El Salvador, al 7.5% en Honduras y al 7.4% en Guatemala. Empresas como América Móvil, Grupo Bimbo, Grupo Lala, Coca-Cola FEMSA, Cemex y Grupo Posadas ilustran esa presencia, concentrada en alimentos, bebidas, telecomunicaciones, materiales de construcción, finanzas y turismo.

El documento advierte que la mayoría de esos capitales buscan abastecer mercados locales o regionales, no desarrollar proveedores integrados a las cadenas productivas mexicanas. La inversión existe, pero todavía no funciona como puente hacia las exportaciones.

La agenda de la CEPAL: servicios antes que fábricas

La CEPAL propone una agenda de inversión mexicana orientada a reducir los costos de transacción. La primera vía consiste en financiar servicios habilitadores: plataformas binacionales de distribución, operadores logísticos regionales, cadenas de frío, laboratorios de inocuidad y trazabilidad, y servicios de certificación y etiquetado.

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Esas inversiones serían decisivas para sectores como alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos y textiles, donde el cumplimiento técnico suele ser la principal barrera de entrada al mercado mexicano.

La segunda vía apunta a la integración productiva directa, con inversión en clústeres de insumos industriales, salud, manufacturas ligeras, componentes eléctrico-electrónicos y agroindustria.

Un papel distinto para cada país del istmo

El informe no propone una receta única para toda la subregión. Costa Rica aparece como candidata a liderar salud, ciencias de la vida y manufactura avanzada. El Salvador podría concentrarse en textil-confección de mayor valor agregado y servicios empresariales.

Varias operarias confeccionan prendas de vestir en un taller textil industrial, en el marco de las discusiones sobre la formalización del empleo en Perú.

Guatemala se perfila hacia la agroindustria, los empaques y los insumos industriales. Honduras, hacia la maquila con mayor contenido regional, el cableado y la logística, mientras que Nicaragua tendría un papel en el procesamiento agroindustrial y la manufactura basada en recursos naturales.

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Panamá se consolidaría como centro de distribución y soporte posventa para toda la subregión. República Dominicana, por su parte, podría especializarse en zonas francas, farmacéutica y cuidado personal.

Exportaciones regionales en alza, pero con incertidumbre geopolítica

El diagnóstico de Cordero llega en un momento de impulso comercial para América Latina.

La CEPAL proyectó, en su informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026 presentado el 15 de octubre, que las exportaciones de bienes de la región crecerán un 20% este año, el mayor avance desde el rebote pospandemia de 2021.

Cajas de exportación con destinos como Costa Rica, Panamá y República Dominicana se apilan en una moderna nave industrial, donde líneas de ensamblaje automatizadas operan frente a un mapa de Centroamérica y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Centroamérica, el organismo estima un alza más moderada del 7% en exportaciones de bienes, aunque el salto más marcado se daría en los servicios, con un crecimiento del 12%. Panamá encabezaría ese desempeño con un 16%, mientras Honduras registraría un 12% y Costa Rica y Guatemala un 11% cada uno, según detalló Estrategia y Negocios, revista digital especializada en economía regional.

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El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que la región enfrenta esos desafíos en un entorno geopolítico incierto, marcado por tensiones comerciales y disrupciones en rutas logísticas.

Para México, el organismo destacó además el dinamismo de sus exportaciones manufactureras, que crecerían 26% este año en un contexto de renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, según informó la agencia Apro.

La CEPAL concluye que México puede actuar como articulador regional, no solo como comprador, sino como inversionista capaz de integrar cadenas productivas. Sin avances en logística, certificación y desarrollo de proveedores, ese potencial seguirá siendo una cifra estadística sin traducción productiva real.