En un año de afectaciones climáticas Panamá garantiza abastecimiento de arroz

El último inventario se realizó en junio pasado por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y otras instituciones. (MIDA)

Guardar

El 88% del arroz que se cultiva en Panamá todavía depende de la lluvia, sin ningún sistema de riego que lo respalde.

Ese dato, señalado por el sector productivo, expone la fragilidad del cultivo frente a fenómenos como El Niño, justo cuando se asegura que el abastecimiento nacional está garantizado.

PUBLICIDAD

El director nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Abel Aparicio, afirmó que el país tiene cubierto el suministro de arroz al menos hasta abril de 2027.

La proyección se sostiene, según dijo, en tres pilares, siendo ellos el inventario disponible, las importaciones autorizadas por contingente y la cosecha que se encuentra actualmente en marcha.

Panamá cuenta con producción suficiente para atender la demanda interna durante los próximos meses, según indicaron las autoridades agrícolas.

El inventario contempla la verificación física de existencias de arroz en campo, molinos, piladoras, bodegas de productores, cadenas de supermercados, minisúper y otros establecimientos de expendio a nivel nacional. (MIDA)

El país atraviesa en este momento uno de los períodos de cosecha más importantes del calendario.

Aparicio precisó que el consumo nacional actualizado ronda los 778.000 quintales de arroz en cáscara, limpio y seco, por mes.

Ese volumen marca el umbral mínimo que el país necesita cubrir mes a mes para evitar desabastecimiento.

El arroz es el grano predilecto de los panameños, con un consumo per cápita anual de 162 libras (73.48 kilogramos), uno de los más altos de la región.

PUBLICIDAD

“Debemos mantener en inventario por lo mínimo 1,5 millones de quintales que incluiría los 778.000 del consumo del mes, más un mes de reserva”, explicó el funcionario del MIDA.

Los panameños mantienen un consumo per cápita anual de 162 libras (73.48 kilogramos) del cereal, uno de los más altos de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afirmó que la cifra surge del último inventario realizado en junio pasado, combinado con las importaciones por contingente ya ejecutadas y lo estipulado para la cosecha actual.

El inventario, de acuerdo con las autoridades agropecuarias, permitirá obtener información actualizada y confiable sobre la disponibilidad del grano, contribuyendo a una mejor planificación del abastecimiento y a la implementación de estrategias que garanticen la seguridad alimentaria de la población.

Los productores habían anticipado una importación inconsulta de 35 mil toneladas del cereal durante el actual periodo de cosecha, lo cual fue desmentido por las autoridades del sector.

PUBLICIDAD

Advirtió que divulgar versiones que no corresponden con las decisiones adoptadas puede generar incertidumbre innecesaria entre productores, compradores y consumidores.

El ministerio aseguró que le da seguimiento permanente a la cosecha. El objetivo, según indicaron sus autoridades, es garantizar tanto la comercialización de la producción nacional como el suministro de arroz para toda la población.

Una mano sostiene varias espigas de arroz maduro dentro de un cultivo agrícola en una pintura con acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sector primario, el vocero de la Asociación de Agricultores de Granos con Riego y Tecnología (AGRAT), Arnulfo Morales, planteó recientemente la urgencia de acelerar la reconversión tecnológica del cultivo.

El dirigente remarcó que el 88% del arroz nacional se mantiene bajo régimen de secano, es decir, depende exclusivamente de las lluvias.

Sostuvo que la infraestructura pública existente, como el sistema de riego Remigio Rojas, ubicado en la provincia de Chiriquí, debe optimizarse en paralelo con programas de mejoramiento genético acelerado.

PUBLICIDAD

Advirtió que los ciclos locales para liberar nuevas semillas toman entre ocho y diez años, un plazo que considera desfasado frente a la frecuencia con la que se repite El Niño.

El vocero de la Asociación de Agricultores de Granos con Riego y Tecnología planteó además que el país debe explotar de forma activa las barreras no arancelarias y las salvaguardias permitidas por la normativa internacional.

Dos campesinos panameños inspeccionan las espigas secas en un cultivo de arroz afectado por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Morales, esas herramientas resultan necesarias para evitar que la importación de materia prima desplace la producción de las provincias centrales y de Chiriquí.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, indicó por su parte que la producción de arroz y otros rubros agropecuarios enfrenta presiones por el incremento de los precios del combustible y de los insumos utilizados en las actividades agrícolas.

PUBLICIDAD