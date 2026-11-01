Liverpool vs Arsenal en Fútbol libre o Roja Directa infecta con virus todos los dispositivos conectados al WiFi

Las transmisiones ilegales llaman la atención de miles de usuarios, pero ocultan riesgos que van más allá de una mala calidad de imagen. (Fotocomposición Infobae)

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Ver partidos de la Premier League como Liverpool vs Arsenal a través de Fútbol Libre, Roja Directa u otras páginas piratas puede exponer el dispositivo principal a programas maliciosos, robo de datos y fraudes.

El riesgo no se limita necesariamente al dispositivo desde el que se abre el sitio: si un malware logra ingresar a una red doméstica, puede intentar alcanzar otros aparatos conectados al mismo WiFi, como computadoras, teléfonos, televisores inteligentes o consolas.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) señala que la piratería digital presenta riesgos claros para la ciberseguridad de los consumidores. El riesgo es que los portales piratas suelen depender de anuncios invasivos, redirecciones, archivos desconocidos y solicitudes de registro que aumentan las posibilidades de sufrir un incidente.

Los portales piratas tienen ventanas emergentes que guardan virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ver un partido sin costo puede instalar malware en el dispositivo

Las páginas que prometen ver gratis un partido de la Premier League pueden incluir ventanas emergentes, enlaces falsos o supuestos reproductores que piden descargar una aplicación, una extensión del navegador o una actualización.

Esas descargas pueden contener malware: programas diseñados para alterar el funcionamiento del dispositivo, acceder a archivos o capturar información.

Interpol advierte que sitios web y redes de intercambio de archivos que distribuyen contenidos pirateados pueden alojar virus capaces de dañar un dispositivo o sustraer datos personales. El riesgo aumenta cuando el usuario desactiva medidas de seguridad para permitir una descarga o acepta permisos sin conocer el origen del software.

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Hay programas creados por ciberdelincuentes para robar datos personales y financieras de múltiples dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma el malware instalado se puede expandir a otros dispositivos

Un aparato comprometido puede convertirse en una puerta de entrada hacia otros dispositivos de una misma red WiFi. Esto depende del tipo de malware, de la configuración del router y de las protecciones activas.

La entidad policial internacional indica que el malware asociado a contenidos piratas puede propagarse dentro de redes domésticas o corporativas. En una vivienda, esto puede afectar archivos compartidos, cuentas abiertas en distintos dispositivos y aparatos con sistemas desactualizados.

Un solo acceso a un sitio de procedencia dudosa puede comprometer la seguridad de toda la red doméstica si no hay medidas de protección adecuadas.

El acceso a contraseñas por parte de extraños puede traer robos de dinero e información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué datos pueden quedar expuestos al ingresar a páginas piratas

Algunas plataformas ilegales presentan formularios para crear una cuenta, activar una prueba o verificar una supuesta edad del espectador. Esos mecanismos pueden servir para recopilar correos, contraseñas, números telefónicos y otros datos que luego se utilizan en campañas de fraude o intentos de acceso a servicios legítimos.

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Además, existen páginas que imitan la apariencia de reproductores de video, servicios streaming o herramientas de seguridad. La finalidad puede ser que el visitante entregue credenciales bancarias o datos de tarjetas.

Por qué no se deben realizar pagos en portales piratas

El acceso gratuito suele ser parte del atractivo de estas páginas, aunque algunos portales exigen un pago reducido para desbloquear partidos, eliminar publicidad o ingresar a canales “premium”.

Antes de ingresar los datos de una tarjeta, conviene considerar que no hay garantías sobre quién administra el sitio ni sobre cómo se almacenará esa información.

Se debe evitar inscribir tarjetas de crédito en plataformas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los métodos de pago inseguros pueden derivar en cargos no autorizados, fraude con tarjetas u otras estafas financieras, según Interpol. Un precio muy bajo, la falta de datos de contacto verificables y la ausencia de información clara sobre términos de servicio son señales para desconfiar.

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Qué riesgos tiene instalar aplicaciones de páginas desconocidas

Los sitios de streaming ilegal suelen sugerir aplicaciones externas para mejorar la reproducción, evitar bloqueos geográficos o acceder a partidos sin interrupciones.

Asimismo, pueden pedir la instalación de extensiones que prometen habilitar enlaces, pero estos programas pueden solicitar acceso al historial de navegación, a las contraseñas almacenadas o a datos de los sitios visitados.

Interpol subraya que la ausencia de parches en productos obtenidos de forma ilegal genera vulnerabilidades adicionales. Mantener actualizados el sistema operativo, el navegador y las apps reduce la exposición, aunque no convierte una fuente no autorizada en segura.