GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más videojuegos llegarán este mes de noviembre de 2026.

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Noviembre de 2026 llegará con varios lanzamientos importantes para la industria de los videojuegos. Entre los títulos previstos para este mes destacan Grand Theft Auto VI, el esperado regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time con una nueva versión y la llegada de otras propuestas para PC y consolas.

El calendario incluye juegos de rol, aventuras, terror y acción. Algunos forman parte de franquicias reconocidas, mientras que otros buscan hacerse un espacio con nuevas historias y mecánicas. Las fechas de lanzamiento y las plataformas anunciadas permiten anticipar un mes con alternativas para distintos tipos de jugadores.

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ArcheAge Chronicles llega el 3 de noviembre

El primer lanzamiento destacado del mes será ArcheAge Chronicles, previsto para el 3 de noviembre en PC. El videojuego propone una experiencia de rol y acción en un mundo abierto, con escenarios desarrollados mediante Unreal Engine 5.

Entre sus principales características se encuentran las actividades de exploración, el comercio y la navegación. También incorpora elementos sociales que buscan dar importancia a la interacción entre jugadores y a la construcción de comunidades dentro del universo virtual.

ArcheAge Chronicles, de XLGAMES

El título apuesta por combinar combates y exploración con actividades que permiten desarrollar diferentes formas de progresar. Su propuesta está dirigida a quienes disfrutan de los juegos de rol en los que el mundo y las relaciones entre personajes tienen un papel importante.

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World of Warcraft: Forever se estrena el 4 de noviembre

Un día después, el 4 de noviembre, está previsto el lanzamiento de World of Warcraft: Forever para PC y Mac. La propuesta pertenece al universo de Blizzard y plantea una renovación de Azeroth, el mundo en el que transcurren las principales aventuras de esta franquicia.

La saga World of Warcraft es una de las más reconocidas dentro de los juegos de rol multijugador masivos en línea. Su universo permite explorar territorios, completar misiones, enfrentar enemigos y participar en actividades junto con otros usuarios.

Esta nueva entrega busca ofrecer una experiencia renovada para los seguidores de la serie y para quienes quieran acercarse a su universo.

BlizzCon - World of Warcraft: Forever

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake llega el 5 de noviembre

Uno de los lanzamientos más llamativos del calendario es The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, previsto para el 5 de noviembre en Nintendo Switch 2.

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El proyecto recupera uno de los videojuegos más importantes de la historia de Nintendo y propone una nueva versión con mejoras gráficas y técnicas. La aventura vuelve a presentar el viaje de Link, el protagonista de la franquicia, en su misión para proteger el reino de Hyrule.

El título original, lanzado en 1998 para Nintendo 64, se convirtió en una referencia para los juegos de aventuras en tres dimensiones. Su diseño de escenarios, sistema de combate y resolución de acertijos influyeron en numerosos videojuegos posteriores.

El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.

La nueva versión busca acercar esa experiencia a una generación de jugadores que no tuvo contacto con el lanzamiento original, además de ofrecer una alternativa para quienes conocen la historia.

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DERELIKT apuesta por el terror espacial

El 13 de noviembre llegará DERELIKT para PC. Este videojuego combina terror y supervivencia en estaciones espaciales, donde los jugadores deberán enfrentarse a situaciones de peligro mientras exploran instalaciones aisladas.

La ambientación será uno de sus elementos centrales. Los escenarios espaciales y la sensación de aislamiento forman parte de una propuesta que busca generar tensión durante la exploración.

El género de terror y supervivencia suele combinar la administración de recursos con la necesidad de evitar amenazas y resolver problemas para avanzar. En este caso, el entorno espacial será el escenario principal de la experiencia.

DERELIKT es un juego de terror de supervivencia. (Steam)

GTA 6 será el gran lanzamiento del 19 de noviembre

El lanzamiento más esperado del mes será Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

La nueva entrega de Rockstar Games trasladará a los jugadores a Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus escenarios principales. La historia tendrá como protagonistas a Lucia y Jason, dos personajes involucrados en una trama criminal.

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El juego representa el regreso de una de las franquicias más populares de la industria después de más de una década desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V. Su llegada genera expectativas por la evolución gráfica, el tamaño del mundo y las posibilidades de interacción que ofrecerá.

GTA 6 llegará a la PS5 y Xbox el 19 de noviembre. (Rockstar Games/YouTube)

Con estos estrenos, noviembre tendrá propuestas para distintos públicos. Sin embargo, la atención estará concentrada especialmente en GTA 6 y en el regreso de Ocarina of Time, dos títulos que apelan tanto a los seguidores de sus respectivas franquicias como a nuevos jugadores.