Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una imagen difundida el 9 de agosto de 2026. (Oficina del Líder Supremo de Irán)

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en Medio Oriente, informaron este lunes medios estatales iraníes. No se dieron más detalles.

“En el marco de las consultas de alto nivel entre Irán y Rusia, y tras las recientes reuniones entre altos funcionarios de ambos países, el general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el presidente ruso, Vladimir Putin, discutieron la situación actual (...) en Medio Oriente durante una conversación telefónica”, señaló la agencia IRNA.

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Quién es Rezaei

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el órgano que define la política de seguridad y exterior de Irán en los asuntos más delicados. Rezaei, señalado como responsable de ordenar el atentado a la mutual israelita AMIA en Buenos Aires en 1994, comandó la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997, fue designado secretario el 9 de agosto por decreto del líder supremo, Mojtaba Khamenei. Pesa sobre él una alerta roja de Interpol.

Reemplazó a Mohammad Baqer Zolqadr, quien ocupaba el cargo desde fines de marzo y pasó a ser asesor político del líder supremo. Zolqadr había sucedido a Ali Larijani, que murió en un bombardeo durante la guerra. Rezaei también presidió durante más de dos décadas el Consejo de Discernimiento y fue vicepresidente económico entre 2021 y 2023, bajo Ebrahim Raisi.

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Vladimir Putin conversa con Masoud Pezeshkian durante una reunión en Turkmenbashi, Turkmenistán, el 8 de octubre de 2026. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

La llamada se suma a una serie de contactos entre ambos países desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El 27 de abril, Putin recibió en San Petersburgo al canciller iraní, Abás Araqchi , y le prometió apoyo.

El 8 de octubre, Putin se reunió con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian , al margen de una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes en Turkmenistán. Le dijo que Rusia estaba “dispuesta a hacer todo lo posible” para ayudar a resolver la situación.

El 27 de octubre, ambos coincidieron en Moscú en una cumbre de países exportadores de gas. Pezeshkian dijo que las sanciones estadounidenses son “terrorismo económico” y advirtió que la actividad militar de EE.UU. en el Golfo Pérsico amenaza el suministro de energía. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, visitó Irán recientemente por primera vez desde el comienzo de la guerra.

En marzo, según reveló Axios, Putin propuso a Trump trasladar a Rusia el uranio enriquecido de Irán, como parte de un acuerdo para terminar la guerra. Trump lo rechazó. Un funcionario estadounidense dijo que Washington necesita “ver el uranio asegurado”. Irán tendría unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60%.

El contexto de las negociaciones

Rusia e Irán, sometidos ambos a sanciones occidentales, estrecharon sus lazos desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en 2022. Ucrania y países occidentales acusan a Irán de proveer a Rusia drones Shahed y misiles de corto alcance, y a Rusia de darle datos de objetivos a Irán para atacar intereses de EE.UU. Ni Moscú ni Teherán lo han reconocido.

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La llamada se conoció el mismo día en que el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, planteó reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos acepta las condiciones de Irán, entre ellas el fin del bloqueo naval y el alivio de las sanciones petroleras. También ese lunes, Pezeshkian dijo que Mojtaba Khamenei otorgó “ciertos poderes” al Gobierno para las conversaciones con Washington.