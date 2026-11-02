Mundo

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente

En medio de las negociaciones con EEUU, Mohsen Rezaei reportó al jefe del Kremlin sobre “la situación actual”, mientras Teherán propuso reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si Washington acepta condiciones

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una imagen difundida el 9 de agosto de 2026. (Oficina del Líder Supremo de Irán)
Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una imagen difundida el 9 de agosto de 2026. (Oficina del Líder Supremo de Irán)
Guardar

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en Medio Oriente, informaron este lunes medios estatales iraníes. No se dieron más detalles.

“En el marco de las consultas de alto nivel entre Irán y Rusia, y tras las recientes reuniones entre altos funcionarios de ambos países, el general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y el presidente ruso, Vladimir Putin, discutieron la situación actual (...) en Medio Oriente durante una conversación telefónica”, señaló la agencia IRNA.

PUBLICIDAD

Quién es Rezaei

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el órgano que define la política de seguridad y exterior de Irán en los asuntos más delicados. Rezaei, señalado como responsable de ordenar el atentado a la mutual israelita AMIA en Buenos Aires en 1994, comandó la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997, fue designado secretario el 9 de agosto por decreto del líder supremo, Mojtaba Khamenei. Pesa sobre él una alerta roja de Interpol.

Reemplazó a Mohammad Baqer Zolqadr, quien ocupaba el cargo desde fines de marzo y pasó a ser asesor político del líder supremo. Zolqadr había sucedido a Ali Larijani, que murió en un bombardeo durante la guerra. Rezaei también presidió durante más de dos décadas el Consejo de Discernimiento y fue vicepresidente económico entre 2021 y 2023, bajo Ebrahim Raisi.

PUBLICIDAD

Los contactos con Moscú

Vladimir Putin conversa con Masoud Pezeshkian durante una reunión en Turkmenbashi, Turkmenistán, el 8 de octubre de 2026. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)
Vladimir Putin conversa con Masoud Pezeshkian durante una reunión en Turkmenbashi, Turkmenistán, el 8 de octubre de 2026. (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

La llamada se suma a una serie de contactos entre ambos países desde que comenzó la guerra, el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

  • El 27 de abril, Putin recibió en San Petersburgo al canciller iraní, Abás Araqchi, y le prometió apoyo.
  • El 8 de octubre, Putin se reunió con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, al margen de una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes en Turkmenistán. Le dijo que Rusia estaba “dispuesta a hacer todo lo posible” para ayudar a resolver la situación.
  • El 27 de octubre, ambos coincidieron en Moscú en una cumbre de países exportadores de gas. Pezeshkian dijo que las sanciones estadounidenses son “terrorismo económico” y advirtió que la actividad militar de EE.UU. en el Golfo Pérsico amenaza el suministro de energía. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, visitó Irán recientemente por primera vez desde el comienzo de la guerra.

En marzo, según reveló Axios, Putin propuso a Trump trasladar a Rusia el uranio enriquecido de Irán, como parte de un acuerdo para terminar la guerra. Trump lo rechazó. Un funcionario estadounidense dijo que Washington necesita “ver el uranio asegurado”. Irán tendría unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60%.

El contexto de las negociaciones

Rusia e Irán, sometidos ambos a sanciones occidentales, estrecharon sus lazos desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en 2022. Ucrania y países occidentales acusan a Irán de proveer a Rusia drones Shahed y misiles de corto alcance, y a Rusia de darle datos de objetivos a Irán para atacar intereses de EE.UU. Ni Moscú ni Teherán lo han reconocido.

La llamada se conoció el mismo día en que el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, planteó reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si Estados Unidos acepta las condiciones de Irán, entre ellas el fin del bloqueo naval y el alivio de las sanciones petroleras. También ese lunes, Pezeshkian dijo que Mojtaba Khamenei otorgó “ciertos poderes” al Gobierno para las conversaciones con Washington.

Temas Relacionados

Mohsen RezaeiVladimir PutinIránRusiaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosVadimir PutinDonald TrumpMojtaba KhameneiMasoud PezeshkianÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno suizo estudia reducir a 80 km/h el límite en autopistas ante la escasez de combustible

La Oficina Federal para el Abastecimiento Económico del País remitió la iniciativa a varios departamentos, tras utilizar reservas estratégicas por riesgos en el suministro de gasóleo y queroseno importado nacional

El Gobierno suizo estudia reducir a 80 km/h el límite en autopistas ante la escasez de combustible

Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

Funcionarios, expertos y empresas del sector dijeron que Taipei debe desarrollar sistemas marítimos no tripulados e inteligencia artificial. Además denuncian el “hostigamiento en la zona gris”, acciones chinas por debajo del umbral del conflicto abierto

Taiwán exhibió drones marinos para enfrentar la presión del régimen de China alrededor de la isla

La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

El ejercicio “Resolute Reforger 2026” involucra a 3.000 soldados y unos 1.000 vehículos. Se produce en un momento de tensión en el Báltico, tras varios incidentes con drones atribuidos a Moscú en los últimos meses

La brigada de la OTAN en Letonia realiza su mayor ejercicio de despliegue en una zona fronteriza con Rusia

Francia prueba un robot albañil capaz de construir 60 metros cuadrados de muro en un día: llegaría a las obras en 2027

El sector enfrenta una escasez sostenida de mano de obra calificada, por lo que la automatización gana terreno en la construcción, mientras la compañía planea aplicar el modelo de alquiler con operador especializado

Francia prueba un robot albañil capaz de construir 60 metros cuadrados de muro en un día: llegaría a las obras en 2027

Ucrania y Rusia denunciaron alertas falsas tras ciberataques a sus aplicaciones de emergencias

Los usuarios en Kiev recibieron avisos engañosos sobre un riesgo nuclear, mientras Moscú reportó una intrusión similar en su plataforma y ambos servicios fueron restablecidos o siguieron operativos

Ucrania y Rusia denunciaron alertas falsas tras ciberataques a sus aplicaciones de emergencias
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sube Wall Street ante la fuerte baja del petróleo y cede el riesgo país argentino

Sube Wall Street ante la fuerte baja del petróleo y cede el riesgo país argentino

María Fernanda Cabal abrió su corazón sobre la maternidad y confesó que con sus cuatro hijos "pagó karmas"

Los jubilados porteños ya pueden viajar gratis en el subte: quiénes pueden pedir el beneficio y cómo tramitarlo

La mexicana Montserrat Alvarado asume el cargo de la comunicación del Vaticano

Así amaneció Planadas, Tolima, tras el atentado con explosivos que dejó cuatro muertos y 17 heridos: la volqueta utilizada en el ataque quedó destruida

DEPORTES

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween: "Fue insensible y no fue gracioso"

De Harriet a Wicked: Cynthia Erivo contó cómo construye sus personajes y enfrenta las expectativas

Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambiaron sus personajes de ‘Avengers: Doomsday’ para celebrar Halloween