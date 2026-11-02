Se dispara el negocio de los alquileres en Luján por la visita del Papa: cuánto piden por dos noches

La ceremonia central reunirá a movimientos de la economía popular y organizaciones de Cáritas antes del traslado del pontífice hacia Lima. (RS Fotos)

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La visita de León XIV a Luján ya se trasladó al mercado de los alquileres temporarios: una noche cerca de la Basílica puede publicarse desde USD 300, si se prorratea una reserva de dos jornadas, hasta valores que superan los USD 8.000. La dispersión surge de avisos consultados para cuatro huéspedes con ingreso el 10 de noviembre y salida el 12, en vísperas de la misa que el pontífice encabezará el miércoles 11.

La comparación exige una aclaración: las plataformas exhiben el valor total de la estadía y no siempre la tarifa por noche. Por eso, los USD 17.000 publicados para dos noches en un departamento situado a cinco cuadras del santuario equivalen a USD 8.500 por jornada, sin que necesariamente pueda reservarse una única noche a ese importe. De todos modos, el dato ilustra la presión que la fecha ejerce sobre una oferta limitada.

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El calendario concentra la demanda en pocas horas. El papa León XIV llegará a Luján el miércoles 11 de noviembre por la mañana y celebrará a las 10 la misa central de cierre de su visita apostólica frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La agenda prevé la participación de sectores vulnerables, movimientos de la economía popular, organizaciones de Cáritas y referentes de distintos puntos del país, antes de que el Papa se traslade al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para viajar a Lima.

El papa León XIV encabezará la misa de cierre de su visita apostólica el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján. (REUTERS/Yara Nardi)

Los avisos para dos noches van de USD 600 a USD 17.000

En las publicaciones relevadas, una casa a diez cuadras de la Basílica figura a USD 600 por dos noches para cuatro personas. El alojamiento cuenta con dos dormitorios, dos camas y un baño. Ese importe lleva el costo de referencia a USD 300 por noche, aunque corresponde a una reserva que incluye el 11 de noviembre, día de la celebración papal.

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En otro extremo aparece un departamento anunciado como ubicado a cinco cuadras de la Basílica, con capacidad para cuatro huéspedes, dos dormitorios, tres camas y cochera. Para las mismas fechas, la plataforma muestra un total de USD 11.000 por dos noches, equivalente a USD 5.500 por noche. Una vivienda con tres dormitorios, cuatro camas y dos baños, también promocionada a cinco cuadras del templo, eleva la estadía a USD 17.000 por dos noches.

Entre esas referencias hay otras cotizaciones. Una casa a pocas cuadras de la Basílica, para cuatro personas, se ofrece a USD 4.400 por dos noches, o USD 2.200 por jornada si se divide el total. Una vivienda a 15 cuadras del santuario tiene un precio publicado de USD 2.000 por las dos noches, mientras que una casa anunciada a diez cuadras se ubica en el tramo más bajo del relevamiento.

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La ubicación aparece como el principal argumento de los anfitriones. Los títulos de los avisos subrayan la cantidad de cuadras que separa cada propiedad del templo o del centro de la ciudad. En un contexto de concurrencia masiva prevista para la misa, la cercanía permite evitar traslados durante los operativos y explica parte de la brecha entre inmuebles de capacidades similares.

El precio típico previo a la misa alcanza USD 1.500

Los valores observados en los avisos puntuales conviven con los datos de Propio, plataforma de alquileres temporarios que analizó publicaciones de Luján y de un radio de hasta cinco kilómetros. Según ese relevamiento, la mediana para la noche del martes 10, previa a la misa, alcanza USD 1.500.

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La cercanía de las propiedades respecto del santuario define la brecha de precios para evitar traslados durante los operativos.

La diferencia frente a otras fechas muestra el carácter excepcional de la demanda. Para el martes 17 de noviembre, una semana después de la visita, la mediana baja a USD 480. El contraste es mayor frente a un martes de octubre, cuando el valor informado fue de USD 218. Las búsquedas de alojamiento en Luján, de acuerdo con la plataforma, crecieron 1.803% ante la expectativa por la llegada de visitantes.

Alex Cywiner, de Propio, señaló que la demanda se concentra en un único momento del calendario. “La noche del martes 10 al miércoles 11 de noviembre, previa a la misa de León XIV frente a la Basílica, el precio típico de un alojamiento temporario alcanza los USD 1.500”, afirmó.

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La menor disponibilidad en los segmentos de menor precio acompaña ese salto. Para la noche previa a la ceremonia, el relevamiento contabilizó ocho publicaciones con tarifas inferiores a USD 200. Una semana más tarde, el número trepa a 77. La oferta hotelera también refleja esa tensión: dentro de los cinco kilómetros relevados había seis alternativas con un precio típico de USD 887 por noche, frente a USD 337 para la misma categoría siete días después. Los hoteles del centro ya no contaban con disponibilidad para la noche anterior a la misa.

La llegada de peregrinos altera un mercado turístico acotado

La visita apostólica se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Sin embargo, la última parada concentra una demanda particular porque combina el atractivo religioso de la Basílica con una ceremonia al aire libre prevista para la mañana y un público que puede optar por arribar la noche anterior.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama resulta distinto. La hotelería espera consultas adicionales por las actividades del Papa, pero no anticipa subas generalizadas de tarifas. Noviembre ya suele ser un mes de alta ocupación y el sector enfrenta, además, restricciones en la operación de Ezeiza para aviones de gran porte. Los establecimientos asociados a la Asociación de Hoteles de Turismo registran valores promedio superiores a USD 250 por noche en cinco estrellas y a USD 100 en cuatro estrellas.

Para Luján, en cambio, la cercanía al acto funciona como una variable decisiva en una plaza con menos alternativas. A horas de la misa del miércoles 11, los avisos para reservas entre el 10 y el 12 de noviembre exponen una gama que parte de USD 600 por dos noches y llega a USD 17.000, con precios que se alejan de los registrados una semana después.

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