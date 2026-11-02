Apuestas online, inteligencia artificial y acoso sexual: las cifras que exponen los riesgos digitales entre los adolescentes

Los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires registran un uso diario del teléfono celular superior a las cuatro horas

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Las pantallas acompañan la vida cotidiana de los adolescentes durante más de cuatro horas al día, pero detrás de ese tiempo aparecen escenas que van de la consulta a la inteligencia artificial como compañía al endeudamiento por apuestas y los contactos sexuales no consentidos.

Un relevamiento entre jóvenes de 13 a 19 años trazó ese mapa y puso en primer plano los riesgos digitales que atraviesan a los adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires.

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Para el Gobierno porteño, los datos buscan orientar una respuesta que exceda el ámbito doméstico. Gabriel Mraida, ministro de Dearrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo, en Infobae en Vivo, que se trata de una prioridad y advirtió: “No podemos mirar para otro lado”.

El sondeo se concentró en los usos del celular y en las situaciones que los jóvenes encuentran mientras navegan, conversan o participan de plataformas digitales.

El promedio de uso diario ronda las cuatro horas, según explicó Mraida, quien describió ese tiempo como “un poquito más de cuatro horas por día”. La pregunta que ordenó el relevamiento fue qué ocurre en ese lapso: qué contenidos consumen los adolescentes, con quiénes se vinculan y de qué modo esos hábitos inciden en su bienestar, sus vínculos y su economía.

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Los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires registran un uso diario del teléfono celular superior a las cuatro horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueve de cada diez adolescentes ya probaron herramientas de inteligencia artificial

La inteligencia artificial forma parte de la rutina digital de nueve de cada diez adolescentes relevados. Entre quienes la utilizaron alguna vez, uno de cada cuatro dijo recurrir a estas herramientas como terapeuta o compañía, un dato que el estudio ubica junto a las inquietudes por la salud mental. “Uno de cada tres declara que tiene o ansiedad o depresión”, señaló Mraida.

La diferencia por género aparece con nitidez en ese uso: el 30,4% de las mujeres que emplean inteligencia artificial afirmó que la usa como terapeuta o compañía, mientras que entre los varones usuarios la proporción fue del 16%. El ministro incluyó esa brecha entre los hallazgos centrales del diagnóstico y vinculó la discusión con la necesidad de acompañamiento familiar y profesional.

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El descanso también quedó atravesado por el teléfono. El 60% de los adolescentes dijo haber dormido menos de lo que quería por usar el celular, una señal que se suma a las alertas sobre ansiedad y depresión. Para Mraida, las herramientas tecnológicas pueden tener una función educativa y facilitar el acceso a información, aunque remarcó que “nosotros por supuesto que no estamos en contra del teléfono, al revés, ni de la IA”.

Uno de cada cuatro adolescentes que apostó en línea pidió dinero prestado o vendió pertenencias para sostener el juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad ya dispuso restricciones al uso de teléfonos en las escuelas: están prohibidos en la primaria y, en la secundaria, solo pueden utilizarse bajo supervisión docente. A la vez, el funcionario indicó que alumnos de cuarto grado trabajan con Google Gemini en actividades escolares, una convivencia que el Gobierno porteño plantea bajo reglas y acompañamiento pedagógico.

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Las apuestas online alcanzaron al 18,2% de los adolescentes consultados

El relevamiento registró que el 18,2% de los adolescentes apostó online al menos una vez. La incidencia crece entre los varones de 16 a 19 años, donde llega al 37,1%. Detrás de esa práctica, cuatro de cada diez jóvenes que apostaron reconocieron haber arriesgado más dinero del que podían permitirse perder.

El impacto económico se profundiza en parte de ese grupo: uno de cada cuatro adolescentes que apostó pidió dinero prestado o vendió alguna pertenencia para continuar jugando. Mraida indicó que el 50% lo hizo con la expectativa de obtener ingresos y resumió el diagnóstico con una frase: “El 90% no son solventes para pagar”.

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El ministro vinculó esos resultados con la necesidad de ampliar la educación financiera, en un contexto en el que muchos menores no cuentan con ingresos propios. La Ciudad de Buenos Aires informó además que dio de baja 2.500 sitios ilegales de apuestas, una medida dirigida a reducir el acceso de adolescentes a plataformas de juego no autorizadas.

Las plataformas legales exigen mayoría de edad, documento de identidad y una cuenta bancaria asociada, aunque el funcionario sostuvo que esa barrera no alcanza por sí sola. “No alcanza tal vez a veces con la familia”, afirmó Mraida, quien propuso una coordinación entre hogares, escuelas, clubes de barrio, iglesias y organismos públicos para abordar el problema.

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Una de cada cuatro adolescentes recibió material sexual sin consentimiento

La violencia sexual digital ocupa otro de los ejes del estudio. El 25% de las adolescentes reportó haber recibido material sexual sin consentimiento, una categoría que contempla imágenes, conversaciones y otros contenidos enviados a través de mensajes directos, redes sociales, videojuegos y aplicaciones con chat.

El relevamiento también registró que el 20% de las adolescentes tuvo contactos de adultos con fines sexuales. “20% de las adolescentes. Es altísimo”, dijo el ministro al referirse a una situación que, según planteó, obliga a colocar la edad y el consentimiento en el centro de las políticas de prevención.

A diferencia de otros riesgos que antes requerían salir de casa, el teléfono puede acercar contenidos, personas y plataformas a cualquier hora. El funcionario sostuvo que esa disponibilidad acelera y multiplica situaciones que pueden afectar a los jóvenes.

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Una de cada cuatro adolescentes reportó la recepción de material sexual sin consentimiento en plataformas digitales y aplicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La línea 108 orienta las 24 horas ante situaciones de salud mental

Frente a esas alertas, la Ciudad dispone de la línea 108, opción tres, para orientar a adolescentes y adultos ante inquietudes o emergencias vinculadas con la salud mental. Profesionales atienden el servicio durante las 24 horas, todos los días, y ofrecen información, recomendaciones y derivaciones al sistema público de salud o a prestadores privados.

El dispositivo también puede articular con las instituciones educativas cuando una alerta surge dentro del aula. Esa intervención permite canalizar consultas de estudiantes, familias y docentes, mientras el diagnóstico oficial busca incorporar los problemas digitales a las redes de cuidado ya existentes.

En paralelo, la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires preparan un centro de atención de salud mental junto con la Facultad de Psicología. El proyecto prevé prácticas supervisadas para estudiantes avanzados de psicología y psiquiatría y tendrá capacidad prioritaria para atender a 100.000 porteños por año.

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El centro contará además con un observatorio destinado a reunir información propia sobre salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Esa producción de datos buscará complementar los relevamientos sobre adolescentes y aportar elementos para el diseño de futuras intervenciones públicas.

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