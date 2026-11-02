Economía

Sube Wall Street ante la fuerte baja del petróleo y cede el riesgo país argentino

Los índices de Nueva York progresan 0,8%, mientras que el barril de crudo Brent descuenta 6%. Los bonos argentinos avanzan 0,1% y las acciones operan con rumbo mixto

Wall Street retoma las ganancias con el inicio de noviembre.
Wall Street retoma las ganancias con el inicio de noviembre.
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La fuerte caída de la cotización del petróleo brinda un sostén para la mejora de los principales índicas de Wall Street, que ganan un 0,8 por ciento.

Mientras que los bonos argentinos son negociados con ligera mejora, que habilita un descenso del riesgo país desde su nivel más alto desde el 24 de octubre del 2025, las acciones argentina ofrecen cifras dispares.

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A las 11:40 horas, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera prácticamente neutro en pesos, en los 92.083 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se registran bajass entre los papeles ligados a la energía, como YPF (-3,2%), Vista Energy (-1,9%) y Pampa Energía (-0,1%). Grupo Galicia recupera un 1,3% y Mercado Libre gana 2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una mejora de 0,1% en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta ocho unidades para la Argentina, en los 779 puntos básicos.

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“A un año de las elecciones la divergencia entre el riesgo país de Argentina con el de la región parece ser más por la evolución de la economía que por el riesgo electoral.El riesgo electoral, cuando todavía no se conocen ni los candidatos, en caso de estar, sería marginal”, comentó el analista financiero Christian Buteler.

“El petróleo cae cerca del 4% ante expectativas de avances diplomáticos sobre el conflicto con Irán. El movimiento puede influir en la inflación y en empresas de energía, transporte y otros sectores. Una noticia internacional puede impactar en distintas inversiones”, reportó ICB (Instituto de Capacitación Bursátil).

En el mercado de cambios doméstico el dólar mayorista avanza diez pesos o 0,7%, a 1.544, mientras que el dólar al público experimenta un ascenso de cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta en el Banco Nación. en ambos casos se trata de máximos nominales.

El precio del crudo caía en torno a 6% este lunes, ya que las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes sobre un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Irán despertaron la esperanza de que puedan aliviarse las interrupciones en el suministro de Oriente Medio.

Los negociadores iraníes abandonaron las conversaciones de Doha el domingo, pero no debido a dificultades en las negociaciones, según declaró el lunes a Reuters un funcionario conocedor de la reunión.

“El nuevo mes trajo consigo nuevas esperanzas de un avance en el estancamiento iraní”, afirmó Tamas Varga, de la correduría petrolera PVM.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero perdían 6,1%, a USD 106,54 el barril, mientras que los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaban 6,4%, a USD 97,46 el barril para diciembre.

El Brent cerró octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses, entre preocupaciones de que el conflicto entre Washington y Teherán pudiera recrudecerse de nuevo tras las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el martes en Estados Unidos.

“Las esperanzas persistentes de algún tipo de avance diplomático, junto con la ausencia de una escalada militar significativa durante el fin de semana, han aliviado por ahora parte de la presión inmediata sobre los precios”, afirmó a Reuters Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró el domingo que el objetivo de las conversaciones “en curso y que avanzan” es continuar las consultas con los mediadores qataríes, y añadió que Teherán está preparado “tanto para la defensa como para la diplomacia”.

Las conversaciones se producen tras un reciente aumento de los ataques contra petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, aunque también hay indicios de que están aumentando los envíos de algunos de los principales exportadores, como Arabia Saudita.

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