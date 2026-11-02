República Dominicana

Solo 28 productos reúnen condiciones favorables para exportar de Centroamérica a México, según la CEPAL

El estudio del organismo regional examinó más de cinco mil bienes y concluyó que los costos logísticos, las exigencias regulatorias y las restricciones productivas limitan las ventas de Centroamérica y República Dominicana

Embudo con el emblema de las Naciones Unidas que filtra contenedores y descarga pequeñas cajas sobre el mapa de México.
Un embudo industrial con el emblema de la CEPAL canaliza contenedores de carga hacia paquetes que caen sobre el mapa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Apenas 28 productos logran combinar demanda favorable con condiciones reales de acceso al mercado mexicano, de casi cinco mil bienes analizados.

El dato surge de un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas, elaborado por la economista Martha Cordero, que examinó el comercio entre México y sus vecinos entre 2015 y 2024.

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La cifra resume el diagnóstico central del informe: existe una base real para vender más a México, pero las condiciones actuales dejan fuera a la mayoría de los productos con potencial.

El tamaño del intercambio confirma esa brecha. En 2024, México importó cerca de USD 697.629 millones en bienes, y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana le vendieron en conjunto apenas USD 1.508 millones: el 0.9% de ese total.

Cajas de cartón marrón llenas de plátanos verdes, piñas, limones y melones en las instalaciones de un almacén.
Diversas cajas de cartón con plátanos verdes, piñas y limones permanecen listas para su distribución en un centro de exportación de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centroamérica crece más rápido que México pero depende poco de su mercado

El espacio conjunto que forman México y los seis países analizados reúne 194.3 millones de habitantes en 2.6 millones de kilómetros cuadrados. Su producto interno bruto (PIB) nominal llegó a 2.37 billones de dólares en 2024, el 2.2% del PIB mundial.

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México concentra cerca del 78% de ese peso económico, con un PIB de USD 1.86 billones. El resto de la subregión suma el 22% restante, equivalente a USD 511,925 millones.

El comercio entre México y sus vecinos centroamericanos se mantiene reducido pese a los tratados vigentes porque los costos logísticos, los requisitos regulatorios y las limitaciones productivas de la subregión restringen el acceso, según la CEPAL.

Esto ocurre aunque México ofrece un mercado de gran escala y demanda estable para decenas de productos.

Mapa regional con barco de carga y camiones, junto a bloques informativos con porcentajes, gráficos de barras, iconos y un medidor.
El informe de la CEPAL expone la reducida participación de Centroamérica y República Dominicana en las importaciones de México durante 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo detectó además una paradoja de ritmos: mientras México creció a un promedio anual de 1.2% entre 2015 y 2024, el resto de la subregión lo hizo al 3.6%. República Dominicana lideró ese dinamismo con 4.5% anual, seguida por Panamá con 3.7% y Costa Rica y Guatemala con 3.4%.

Ninguno de los siete países depende del mercado mexicano de manera determinante. Las ventas hacia México representan entre el 1.6% y el 5% de las exportaciones totales de cada economía, con Costa Rica en el extremo más bajo.

Guatemala lidera las exportaciones y República Dominicana paga el arancel más alto

Guatemala encabeza las ventas hacia México dentro de la subregión, con USD 497.4 millones en 2024: el 33% del total exportado por los siete países. Le siguen Costa Rica, con cerca de USD 317 millones (21%), y Honduras, con alrededor de USD 287 millones (19%).

Nicaragua aporta cerca de USD 196 millones (13%), El Salvador unos USD 136 millones (9%), y Panamá y República Dominicana cierran la lista con cerca de USD 45 millones cada uno (3% cada uno).

Esa posición de Guatemala contrasta con la situación arancelaria de República Dominicana, que enfrenta el gravamen efectivo más alto de la subregión en sus envíos a México: 6.88%. La diferencia se explica por la ausencia de un tratado comercial entre ambos países, según el estudio.

El resto paga tasas mucho menores: Nicaragua abona 0,19%, Costa Rica 0,57%, Honduras 1,09%, Guatemala 1,11%, El Salvador 1,16% y Panamá 2,27%.

Una bandera de República Dominicana ondea junto a contenedores de carga, un camión, un buque portacontenedores y un avión en vuelo.
Las exportaciones de República Dominicana alcanzan los 10.563,2 millones de dólares entre enero y agosto, según reporta ProDominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua y Guatemala concentran las mayores oportunidades

El informe filtró más de cinco mil productos importados por México y seleccionó 189 subpartidas con demanda dinámica y posibilidades reales de acceso.

La evaluación consideró el comportamiento de la demanda mexicana, la concentración de proveedores, la capacidad exportadora de cada país y las condiciones arancelarias y sanitarias.

De esas 189 oportunidades, solo 28 combinan demanda favorable con acceso relativamente abierto. El resto —94 subpartidas con demanda consolidada y 67 con demanda emergente— obliga a competir con proveedores ya establecidos en esos mercados.

Nicaragua concentra el mayor número de productos de prioridad alta, con 56 de 183 subpartidas analizadas, en rubros como insumos industriales, caucho, adhesivos y confecciones. Guatemala es el único país con oferta exportable registrada en las 189 subpartidas priorizadas, aunque su número de prioridades altas llega a 47.

El Salvador suma 46 prioridades altas sobre 185 subpartidas, con fortaleza en textiles y manufactura ligera. Honduras registra 44, Costa Rica 40 y Panamá apenas 10 sobre 44 subpartidas analizadas, un reflejo de su oferta más acotada y orientada al rol logístico del país.

República Dominicana aparece como el caso más limitado, con solo dos prioridades altas: pinturas y barnices, y papel para higiene y uso doméstico.

Un hombre opera una máquina de coser industrial con tela azul. Lleva camisa a cuadros y chaleco morado. Otros trabajadores y pilas de tejido se ven al fondo.
Un operario de la maquila textil en El Salvador trabaja con destreza en una máquina de coser, contribuyendo a la producción de prendas de vestir en una fábrica concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica vende menos pero gana terreno en el mercado mexicano

El estudio describe un comportamiento particular en Costa Rica. Sus exportaciones hacia México cayeron a una tasa promedio anual de -4,8% entre 2015 y 2024, el único retroceso absoluto registrado en la subregión durante ese período.

Pese a esa caída, su participación en las importaciones totales de México aumentó de 0.14% en 2015 a 0.36% en 2024, con una expansión anual promedio de 11,3%. La CEPAL atribuye en parte esa discrepancia a diferencias entre los registros estadísticos de exportación e importación de ambos países.

Perfiles productivos distintos abren paso a la complementariedad

El documento identifica especializaciones diferenciadas entre las siete economías. Costa Rica se orienta a dispositivos médicos y manufactura tecnológica; El Salvador, a textiles y confección; Guatemala, a agroindustria y manufactura ligera.

La compañía cuenta actualmente con más de 50 colaboradores en Costa Rica y anunció que continuará contratando personal en ingeniería, finanzas, manufactura y logística durante 2026 y 2027. Crédito: ForJ Medical CR
La compañía cuenta actualmente con más de 50 colaboradores en Costa Rica y anunció que continuará contratando personal en ingeniería, finanzas, manufactura y logística durante 2026 y 2027. Crédito: ForJ Medical CR

Honduras se concentra en maquila y componentes industriales; Nicaragua, en productos primarios y agroindustria; Panamá, en logística y servicios; y República Dominicana, en turismo, zonas francas y farmacéutica.

Esa diversidad permite proyectar una oferta complementaria, y no competitiva, frente a la manufactura de tecnología media que caracteriza a México, concentrada en vehículos, metalmecánica, plásticos y electrónica, según las conclusiones del estudio de Cordero para la CEPAL.

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