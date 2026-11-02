Cuba

El dólar alcanza los 900 pesos cubanos en el mercado informal y mantiene su tendencia ascendente

La referencia diaria de El Toque, reflejó un alza de CUP 10 frente a la jornada previa, mientras otro medio calculó un promedio de CUP 895

Fotografía de archivo en la que se registró un grupo de billetes de distintas denominaciones entre dólares y pesos cubanos, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa
El dólar estadounidense alcanzó los 900 pesos cubanos en el mercado informal de divisas según el registro de El Toque. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Guardar

El dólar estadounidense se ubicó en torno a los 900 pesos cubanos en el mercado informal este lunes, de acuerdo con distintas referencias publicadas por medios independientes.

Los valores relevados muestran una continuidad en la tendencia ascendente de las divisas frente al peso cubano, aunque las cotizaciones pueden variar según la metodología y el momento de actualización.

PUBLICIDAD

EFE informó que la tasa diaria de El Toque situó al dólar en 900 CUP y al euro en 990 CUP. La agencia señaló que la moneda estadounidense subió 10 CUP respecto de la jornada anterior y que, durante la semana pasada, había alcanzado los 850 CUP.

La información de CiberCuba mostró un valor medio de 895 CUP para el dólar a las 10:00am del lunes. En ese registro, las ofertas de compra se ubicaron en 890 CUP y las de venta en 900 CUP.

Las diferencias entre las cifras divulgadas no necesariamente implican valores contradictorios. La tasa de El Toque citada por EFE presenta una referencia diaria, mientras que CiberCuba separa un promedio de las cotizaciones de compra y venta detectadas en publicaciones del mercado informal.

PUBLICIDAD

El euro también registró aumentos en ambas mediciones. EFE consignó una tasa de 990 CUP, mientras que CiberCuba informó un valor medio de 983 CUP, con ofertas de compra a 975 CUP y de venta a 991 CUP.

A man holds Cuban peso notes in a food market, in Havana, Cuba December 21, 2021. REUTERS/Natalia Favre NO RESALES. NO ARCHIVES
El euro se situó entre los 983 y los 990 pesos cubanos en los relevamientos de medios independientes. (REUTERS/Natalia Favre)

La divisa europea presentó una subida diaria de 12 CUP en el índice de CiberCuba. El portal indicó que el dato debía tomarse con cautela por la menor cantidad de registros disponibles durante las primeras horas de la jornada.

Las cotizaciones informales continúan por encima del tipo de cambio oficial

El Banco Central de Cuba (BCC) mantuvo el tipo de cambio oficial para personas naturales, conocido como segmento III, en 770 CUP por dólar, según EFE.

CiberCuba registró una referencia oficial de 768 CUP por dólar y 857 CUP por euro. Esa diferencia puede responder al horario de consulta de cada publicación o a actualizaciones en la cotización oficial.

Tomando los valores divulgados por el portal, la distancia entre el promedio informal y el tipo de cambio oficial era de 127 CUP en el caso del dólar. Para el euro, la brecha se ubicaba en 126 CUP.

Los otros segmentos oficiales no registraron cambios, de acuerdo con el despacho de EFE. La tasa para las personas jurídicas se mantuvo en 24 CUP por dólar, mientras que las personas físicas y las pequeñas empresas privadas cubanas continuaron con una cotización de 120 CUP.

El índice de CiberCuba indicó que el dólar acumuló un aumento de 55 CUP durante los últimos siete días. Esa variación equivale al 6.5%, según el medio.

En el período de 30 días, el portal calculó una subida de 110 CUP para la divisa estadounidense. La publicación aclaró que una parte de ese movimiento podría estar vinculada con ajustes metodológicos de su índice y no exclusivamente con cambios en las operaciones de mercado.

El Banco Central de Cuba mantuvo la tasa oficial de 24 pesos por dólar para personas jurídicas y de 120 pesos para el sector privado. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
El Banco Central de Cuba mantuvo la tasa oficial de 24 pesos por dólar para personas jurídicas y de 120 pesos para el sector privado. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Para el euro, CiberCuba informó una subida semanal de 55 CUP. En los últimos 30 días, la variación acumulada fue de 102.5 CUP, aunque el medio realizó la misma advertencia sobre posibles efectos de la metodología empleada.

La MLC registró una baja en una jornada de aumentos del dólar y el euro

La Moneda Libremente Convertible (MLC) tuvo una evolución diferente. El portal la ubicó en un promedio orientativo de 561 CUP, luego de una baja de 7.5 CUP respecto de la jornada anterior.

Las referencias para la MLC fueron de 612 CUP en la compra y 509 CUP en la venta. CiberCuba señaló que el reducido número de operaciones relevadas exige prudencia al interpretar esos valores.

El medio explicó que su tasa de cambio se obtiene mediante el análisis de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El sistema descarta avisos atípicos y mensajes no pertinentes, pondera la antigüedad de los anuncios y actualiza la referencia varias veces al día.

El escenario se desarrolla después de la Tarea Ordenamiento, la reforma cambiaria aplicada a comienzos de 2021. Según EFE, la medida buscaba eliminar la dualidad monetaria, aunque ese objetivo no se concretó.

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos
La inflación interanual en el mercado formal cubano registró una tasa de 28,44% al cierre de septiembre. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La agencia también indicó que el peso cubano se depreció en un contexto de crisis económica. Entre 2020 y 2025, el producto interior bruto de Cuba se redujo un 15%, de acuerdo con los datos citados en el despacho.

Las estimaciones independientes recogidas por EFE prevén una contracción del 10.3% para la economía cubana durante este año. El informe menciona la presión de Estados Unidos desde comienzos de 2026 y las políticas económicas y monetarias nacionales entre los factores considerados.

La inflación interanual del mercado formal alcanzó el 28.44% en septiembre, según datos oficiales. La variación mensual fue de 3.37%.

Esas estadísticas no abarcan la evolución de los precios en el mercado informal. Expertos independientes citados por EFE consideran que la inflación en ese circuito podría llegar a tres dígitos.

El Gobierno cubano ha cuestionado en ocasiones la tasa difundida por El Toque. Las autoridades sostienen que esa referencia puede favorecer la especulación y la inflación, además de vincularla con acciones destinadas a desestabilizar la economía nacional.

Temas Relacionados

CubaPeso cubanodólarMercado cambiario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denuncian amenazas de cárcel contra colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara

El observatorio señaló que las advertencias de cárcel, procesos y despidos habrían provocado que varias personas dejaran de escribir o renunciaran a sumarse al boletín comunitario de la ciudad cubana

Denuncian amenazas de cárcel contra colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara

Denuncian presencia de roedores en viviendas y advierten riesgo para un centro de elaboración de alimentos en La Habana

La denuncia se produjo en medio de dificultades en la recogida de basura en La Habana: en febrero, 44 de los 106 camiones recolectores de la ciudad estaban operativos

Denuncian presencia de roedores en viviendas y advierten riesgo para un centro de elaboración de alimentos en La Habana

Cuba aplica una nueva Ley de Migración: qué cambia para los ciudadanos dentro y fuera de la isla

La normativa establece criterios de residencia efectiva para los ciudadanos y mantiene su condición previa al 1 de noviembre, mientras integra cambios en gestiones consulares, ciudadanía y entradas y salidas

Cuba aplica una nueva Ley de Migración: qué cambia para los ciudadanos dentro y fuera de la isla

¿Logran acceder los cubanos a sus propias playas?

Un paseo hacia Santa María del Mar reveló tarifas desmedidas en los taxis, fallas técnicas con los cobros digitales en los ómnibus urbanos y sectores de la costa repletos de desperdicios acumulados

¿Logran acceder los cubanos a sus propias playas?

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

Cuando Celia Cruz cerró los ojos por última vez el 16 de julio de 2003, no lo hizo en su amada Cuba, sino a miles de kilómetros, en Nueva Jersey

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

TECNO

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

Ver online Newcastle vs Everton en XUPER TV o Pirlo TV llena de publicidad celulares y televisores

SpaceX negocia comprar Boost Mobile para lanzar su propio servicio de telefonía celular en Estados Unidos

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

Advierten por una nueva modalidad de estafa: usan anuncios pagos para hacerse pasar por bancos y billeteras virtuales

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween: "Fue insensible y no fue gracioso"

De Harriet a Wicked: Cynthia Erivo contó cómo construye sus personajes y enfrenta las expectativas

Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambiaron sus personajes de ‘Avengers: Doomsday’ para celebrar Halloween

MUNDO

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente

Después de 28 años, Karl Bushby completó la vuelta al mundo a pie y puso fin a una aventura extraordinaria

“Flotábamos sin ir a ningún lado”: la denuncia de una pasajera del crucero que dejó a más de 200 personas en Camboya

El glaciar del Mont Blanc devolvió una billetera perdida hace casi 40 años: la historia detrás del hallazgo

Eisenkot suma apoyos para formar gobierno en Israel y Netanyahu denuncia “nubes negras” sobre las elecciones