El dólar alcanza los 900 pesos cubanos en el mercado informal y mantiene su tendencia ascendente

El dólar estadounidense alcanzó los 900 pesos cubanos en el mercado informal de divisas según el registro de El Toque. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

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El dólar estadounidense se ubicó en torno a los 900 pesos cubanos en el mercado informal este lunes, de acuerdo con distintas referencias publicadas por medios independientes.

Los valores relevados muestran una continuidad en la tendencia ascendente de las divisas frente al peso cubano, aunque las cotizaciones pueden variar según la metodología y el momento de actualización.

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EFE informó que la tasa diaria de El Toque situó al dólar en 900 CUP y al euro en 990 CUP. La agencia señaló que la moneda estadounidense subió 10 CUP respecto de la jornada anterior y que, durante la semana pasada, había alcanzado los 850 CUP.

La información de CiberCuba mostró un valor medio de 895 CUP para el dólar a las 10:00am del lunes. En ese registro, las ofertas de compra se ubicaron en 890 CUP y las de venta en 900 CUP.

Las diferencias entre las cifras divulgadas no necesariamente implican valores contradictorios. La tasa de El Toque citada por EFE presenta una referencia diaria, mientras que CiberCuba separa un promedio de las cotizaciones de compra y venta detectadas en publicaciones del mercado informal.

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El euro también registró aumentos en ambas mediciones. EFE consignó una tasa de 990 CUP, mientras que CiberCuba informó un valor medio de 983 CUP, con ofertas de compra a 975 CUP y de venta a 991 CUP.

El euro se situó entre los 983 y los 990 pesos cubanos en los relevamientos de medios independientes. (REUTERS/Natalia Favre)

La divisa europea presentó una subida diaria de 12 CUP en el índice de CiberCuba. El portal indicó que el dato debía tomarse con cautela por la menor cantidad de registros disponibles durante las primeras horas de la jornada.

Las cotizaciones informales continúan por encima del tipo de cambio oficial

El Banco Central de Cuba (BCC) mantuvo el tipo de cambio oficial para personas naturales, conocido como segmento III, en 770 CUP por dólar, según EFE.

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CiberCuba registró una referencia oficial de 768 CUP por dólar y 857 CUP por euro. Esa diferencia puede responder al horario de consulta de cada publicación o a actualizaciones en la cotización oficial.

Tomando los valores divulgados por el portal, la distancia entre el promedio informal y el tipo de cambio oficial era de 127 CUP en el caso del dólar. Para el euro, la brecha se ubicaba en 126 CUP.

Los otros segmentos oficiales no registraron cambios, de acuerdo con el despacho de EFE. La tasa para las personas jurídicas se mantuvo en 24 CUP por dólar, mientras que las personas físicas y las pequeñas empresas privadas cubanas continuaron con una cotización de 120 CUP.

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El índice de CiberCuba indicó que el dólar acumuló un aumento de 55 CUP durante los últimos siete días. Esa variación equivale al 6.5%, según el medio.

En el período de 30 días, el portal calculó una subida de 110 CUP para la divisa estadounidense. La publicación aclaró que una parte de ese movimiento podría estar vinculada con ajustes metodológicos de su índice y no exclusivamente con cambios en las operaciones de mercado.

El Banco Central de Cuba mantuvo la tasa oficial de 24 pesos por dólar para personas jurídicas y de 120 pesos para el sector privado. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Para el euro, CiberCuba informó una subida semanal de 55 CUP. En los últimos 30 días, la variación acumulada fue de 102.5 CUP, aunque el medio realizó la misma advertencia sobre posibles efectos de la metodología empleada.

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La MLC registró una baja en una jornada de aumentos del dólar y el euro

La Moneda Libremente Convertible (MLC) tuvo una evolución diferente. El portal la ubicó en un promedio orientativo de 561 CUP, luego de una baja de 7.5 CUP respecto de la jornada anterior.

Las referencias para la MLC fueron de 612 CUP en la compra y 509 CUP en la venta. CiberCuba señaló que el reducido número de operaciones relevadas exige prudencia al interpretar esos valores.

El medio explicó que su tasa de cambio se obtiene mediante el análisis de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook. El sistema descarta avisos atípicos y mensajes no pertinentes, pondera la antigüedad de los anuncios y actualiza la referencia varias veces al día.

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El escenario se desarrolla después de la Tarea Ordenamiento, la reforma cambiaria aplicada a comienzos de 2021. Según EFE, la medida buscaba eliminar la dualidad monetaria, aunque ese objetivo no se concretó.

La inflación interanual en el mercado formal cubano registró una tasa de 28,44% al cierre de septiembre. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La agencia también indicó que el peso cubano se depreció en un contexto de crisis económica. Entre 2020 y 2025, el producto interior bruto de Cuba se redujo un 15%, de acuerdo con los datos citados en el despacho.

Las estimaciones independientes recogidas por EFE prevén una contracción del 10.3% para la economía cubana durante este año. El informe menciona la presión de Estados Unidos desde comienzos de 2026 y las políticas económicas y monetarias nacionales entre los factores considerados.

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La inflación interanual del mercado formal alcanzó el 28.44% en septiembre, según datos oficiales. La variación mensual fue de 3.37%.

Esas estadísticas no abarcan la evolución de los precios en el mercado informal. Expertos independientes citados por EFE consideran que la inflación en ese circuito podría llegar a tres dígitos.

El Gobierno cubano ha cuestionado en ocasiones la tasa difundida por El Toque. Las autoridades sostienen que esa referencia puede favorecer la especulación y la inflación, además de vincularla con acciones destinadas a desestabilizar la economía nacional.