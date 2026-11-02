Guatemala

Sindicato de maestros convoca una movilización en la Ciudad de Guatemala para este martes 3 de noviembre

La organización dirigida por Joviel Acevedo reunirá a sus afiliados desde las 9:30 horas frente a la Plaza de la Constitución, tras el feriado por el Día de Todos los Santos

El STEG convocó a una movilización desde la Plaza de la Constitución hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas legislativas.
El STEG convocó a una movilización desde la Plaza de la Constitución hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas legislativas. (DCA)
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El descanso largo por el Día de Todos los Santos concluirá con una nueva movilización del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo.

La organización convocó a sus afiliados a concentrarse este martes 3 de noviembre, desde las 9:30 horas, frente a la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala.

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La actividad incluirá una caminata hacia el Congreso de la República, donde el sindicato prevé entregar un documento con firmas de padres de familia para pedir la aprobación de las iniciativas de ley 6494 y 6509. Ambas propuestas plantean cambios vinculados con la alimentación escolar y otros apoyos para estudiantes del sistema público.

El STEG aseguró que reunió un millón de firmas de madres y padres de familia que respaldan sus demandas. También invitó a los diputados a asistir a la concentración para conocer los planteamientos del magisterio.

El sindicato de maestros mayoritario de Guatemala convocó a una movilización en el Centro Histórico para exigir la aprobación de dos iniciativas de ley, una relacionada con la alimentación escolar y otra que daría beneficios a los líderes sindicales. (Video: STEG)

Las iniciativas proponen elevar a Q25 diarios, unos USD 3,27, la alimentación escolar

Una de las principales solicitudes es que el Estado aumente a Q25 (unos USD 3,27) diarios por estudiante el monto destinado a la alimentación escolar en los centros educativos públicos. La propuesta abarcaría a alumnos de preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

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Según el sindicato, los recursos actuales resultan insuficientes para garantizar una alimentación adecuada para la población estudiantil.

Los datos del Ministerio de Educación indican que la asignación diaria es de Q4 (unos USD 0,52) para educación inicial, Q6 (unos USD 0,79) para preprimaria y primaria, y Q4 (unos USD 0,52) para educación básica.

El Ministerio de Educación completó en agosto el quinto desembolso del Programa de Alimentación Escolar. El pago fue de Q520 millones, alrededor de USD 68 millones, para las Organizaciones de Padres de Familia, que administran los recursos en los establecimientos.

El STEG convocó a una movilización desde la Plaza de la Constitución hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas legislativas.
La propuesta del magisterio plantea elevar a 25 quetzales diarios por estudiante la asignación para la alimentación escolar en el sector público. (DCA)

En total, la cartera informó que distribuyó Q3.048,6 millones (USD 398,9 millones) en cinco pagos durante el ciclo, con una cobertura estimada de 3,1 millones de estudiantes inscritos en el sistema público.

La iniciativa 6509 busca reformar la Ley de Alimentación Escolar. La otra propuesta, identificada con el número 6494, plantea modificaciones a la Ley de Educación Nacional.

Vaso de leche, uniformes y calzado para los estudiantes

Además del aumento en la asignación diaria, el planteamiento promovido por el STEG incluye la creación del programa Vaso de Leche. La medida propone entregar una ración diaria a cada estudiante como complemento de la alimentación que reciben en los centros educativos.

El sindicato sostiene que ese aporte puede contribuir a mejorar la nutrición, el crecimiento y el desempeño de niños y adolescentes. La propuesta también contempla que el Ministerio de Educación entregue uniformes y calzado escolar a alumnos de todos los niveles del sector público.

El STEG convocó a una movilización desde la Plaza de la Constitución hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas legislativas.
La protesta se desarrollará con la negociación del pacto colectivo paralizada y en rechazo a iniciativas que el sindicato considera perjudiciales. (TGW)

De acuerdo con la organización, parte de las familias enfrenta dificultades para cubrir esos gastos. El objetivo, según la convocatoria, es que los estudiantes cuenten con los implementos necesarios para asistir a clases.

Acevedo ya había presentado estas demandas durante una movilización realizada el 13 de agosto. En esa ocasión, el dirigente pidió que las medidas formen parte de la planificación presupuestaria para 2027.

El sindicato también llevará un pronunciamiento contra otras leyes

La convocatoria del martes incluye la entrega de un documento en el que el sindicato expresará su rechazo a otras iniciativas legislativas.

El STEG sostiene que algunas de esas propuestas afectarían derechos del magisterio y procedimientos administrativos establecidos en la normativa guatemalteca.

La organización argumenta que tales proyectos entrarían en conflicto con la Constitución Política de la República, el Decreto Legislativo 1485 y la Ley de Educación Nacional y no están contempladas en la agenda legislativa.

En tanto, la manifestación se realizará en un contexto donde las negociaciones para un nuevo Pacto Colectivo están detenidas, debido a la falta de acuerdos, principalmente de los sindicalistas.

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