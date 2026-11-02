Panamá

En Panamá un individuo que se mantenía esposado aprovechó la ausencia policial y se marchó conduciendo una patrulla

El hombre se encontrada en estado etílico y había sido detenido tras haber cometido una infracción de tránsito, según la versión policial

Manos de un hombre sujetas con esposas metálicas sobre el volante de un automóvil policial con equipos de radio en el tablero.
Un hombre con las muñecas unidas por esposas metálicas sujeta el volante de una patrulla policial en marcha por una vía urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un hombre fue detenido y luego escapó en una patrulla policial tras ser reducido por agentes en la ciudad capital, donde había chocado un automóvil que presuntamente había robado.

La fuga terminó en el puente vehicular de San Miguelito, a las afueras de la ciudad capital.

PUBLICIDAD

Policías motorizados, conocidos como los Linces, interceptaron al sospechoso, que todavía llevaba las esposas, y recuperaron el vehículo policial.

El incidente comenzó en la rotonda de la Cervecería Nacional, detrás del colegio secundario Artes y Oficios, cuando el hombre colisionó un sedán rojo.

Una unidad femenina de Tránsito acudió para atender el accidente, pero solicitó refuerzos después de que el conductor, quien supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, se mostrara descomedido con ella.

Momentos en que la Policía Nacional detiene al hombre que se llevó la patrulla. (Instagram)
Momentos en que la Policía Nacional detiene al hombre que se llevó la patrulla. (Instagram)

Agentes de la Zona Policial del área de San Francisco llegaron al lugar, lo redujeron y lo trasladaron esposado en una patrulla.

El vehículo quedó sin custodio y el sospechoso aprovechó la situación para tomar el control y emprender la huida.

Lo insólito de que un detenido, todavía esposado, escape al volante de una patrulla, ha amplificado el impacto público del suceso y lo ha situado como un caso emblemático para discutir tanto la efectividad operativa de la Policía Nacional de Panamá como la percepción ciudadana de su desempeño, particularmente en zonas de alta sensibilidad como San Miguelito y el sector de Paraíso.

PUBLICIDAD

El episodio, según los medios de comunicación, se inscribe además en un contexto más amplio de preocupación por la criminalidad y la seguridad ciudadana en el distrito de San Miguelito, donde se han registrado recientemente casos de robos violentos, ataques armados y diversos delitos que han requerido la actuación coordinada de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Informes sobre robos agravados contra mujeres, detenciones de individuos armados que huían tras despojar de sus pertenencias a ciudadanos y aprehensiones por delitos contra la administración pública muestran que la zona se mantiene en el foco de la acción policial y de la atención mediática.

Vista trasera de una persona con capucha negra frente a un automóvil aparcado en una calle mojada e iluminada por farolas por la noche.
Una persona con capucha observa desde las sombras a varios ocupantes dentro de un automóvil en una calle oscura durante la noche, como ejemplo del aumento de la criminalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este marco, que combina una presión operativa constante con la necesidad de mantener estándares de profesionalismo y control, la fuga de un detenido que se lleva una patrulla pone en cuestión aspectos clave de los protocolos de custodia y la gestión de incidentes en campo.

La idea de que un detenido esposado puede moverse hasta el puesto del conductor, acomodarse de alguna manera para manejar y finalmente arrancar la patrulla supone un desafío lógico a las expectativas que el público tiene sobre la seguridad de los procedimientos policiales.

En otro hecho delictivo, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Personería Municipal del distrito de Portobelo, informó que logró ante el Tribunal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de detención provisional para dos ciudadanos 18 y 28 años, por sus presuntas vinculaciones con la comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Personería solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de incautación de datos, aprehensiones, así como la formulación de imputación contra los dos ciudadanos, solicitudes que fueron admitidas.

Este caso, de acuerdo siempre con la información procedente de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, se registró la mañana del 25 de octubre de 2026, en el sector de Buena Ventura, distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, cuando los imputados con el uso de arma de fuego y mediante intimidación despojaron a la víctima de una embarcación tipo lancha, mientras los transportaba en un viaje turístico, de manera que posteriormente los arrojaron al agua.

Temas Relacionados

PanamáPatrullaIndividuoPolicialAusenciaCustodioEsposadoCondujoSan MiguelitoCervecería NacionalVerión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Operativo marítimo en Panamá frena un gran cargamento de droga

Los agentes aeronavales interceptaron una lancha sospechosa con más de mil paquetes ilegales cerca de la isla Jicarón, capturando a tres tripulantes que quedaron bajo las órdenes de la fiscalía especializada

Operativo marítimo en Panamá frena un gran cargamento de droga

Aparecen con vida en aguas panameñas tres pescadores costarricenses reportados como desaparecidos

El Servicio Nacional de Fronteras ubicó a los náufragos cerca de la comarca Guna Yala, en el litoral Atlántico

Aparecen con vida en aguas panameñas tres pescadores costarricenses reportados como desaparecidos

¿Cuánto territorio y por cuántos años podrá operar Cobre Panamá? Las preguntas que inquietan al mercado financiero

Analistas de UBS, CIBC y otros bancos internacionales cuestionaron a First Quantum sobre las restricciones que podría imponer el Gobierno. La minera reconoció que los límites de una eventual explotación deberán definirse mediante negociaciones.

¿Cuánto territorio y por cuántos años podrá operar Cobre Panamá? Las preguntas que inquietan al mercado financiero

En Panamá un juez de paz es imputado por supuesto hurto pecuario agravado

El ahora procesado era el encargado de mediar y resolver conflictos comunitarios

En Panamá un juez de paz es imputado por supuesto hurto pecuario agravado

El Smithsonian identifica refugios naturales en Panamá que podrían proteger a las ranas de un hongo mortal

Los científicos determinaron que las variaciones de temperatura y humedad pueden reducir la intensidad de la enfermedad que ha llevado a numerosas especies al borde de la desaparición.

El Smithsonian identifica refugios naturales en Panamá que podrían proteger a las ranas de un hongo mortal

TECNO

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

Ver online Newcastle vs Everton en XUPER TV o Pirlo TV llena de publicidad celulares y televisores

SpaceX negocia comprar Boost Mobile para lanzar su propio servicio de telefonía celular en Estados Unidos

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

Advierten por una nueva modalidad de estafa: usan anuncios pagos para hacerse pasar por bancos y billeteras virtuales

ENTRETENIMIENTO

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

Judi Dench se refirió a su marido muerto: “Si lo viera otra vez, no podría dejarlo ir”

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

Martha Stewart se disculpó por disfrazarse de una persona sin hogar en Halloween: "Fue insensible y no fue gracioso"

De Harriet a Wicked: Cynthia Erivo contó cómo construye sus personajes y enfrenta las expectativas

Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambiaron sus personajes de ‘Avengers: Doomsday’ para celebrar Halloween

MUNDO

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente

Después de 28 años, Karl Bushby completó la vuelta al mundo a pie y puso fin a una aventura extraordinaria

“Flotábamos sin ir a ningún lado”: la denuncia de una pasajera del crucero que dejó a más de 200 personas en Camboya

El glaciar del Mont Blanc devolvió una billetera perdida hace casi 40 años: la historia detrás del hallazgo

Eisenkot suma apoyos para formar gobierno en Israel y Netanyahu denuncia “nubes negras” sobre las elecciones