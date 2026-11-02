En Panamá un individuo que se mantenía esposado aprovechó la ausencia policial y se marchó conduciendo una patrulla

Un hombre con las muñecas unidas por esposas metálicas sujeta el volante de una patrulla policial en marcha por una vía urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre fue detenido y luego escapó en una patrulla policial tras ser reducido por agentes en la ciudad capital, donde había chocado un automóvil que presuntamente había robado.

La fuga terminó en el puente vehicular de San Miguelito, a las afueras de la ciudad capital.

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Policías motorizados, conocidos como los Linces, interceptaron al sospechoso, que todavía llevaba las esposas, y recuperaron el vehículo policial.

El incidente comenzó en la rotonda de la Cervecería Nacional, detrás del colegio secundario Artes y Oficios, cuando el hombre colisionó un sedán rojo.

Una unidad femenina de Tránsito acudió para atender el accidente, pero solicitó refuerzos después de que el conductor, quien supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, se mostrara descomedido con ella.

Momentos en que la Policía Nacional detiene al hombre que se llevó la patrulla. (Instagram)

Agentes de la Zona Policial del área de San Francisco llegaron al lugar, lo redujeron y lo trasladaron esposado en una patrulla.

El vehículo quedó sin custodio y el sospechoso aprovechó la situación para tomar el control y emprender la huida.

Lo insólito de que un detenido, todavía esposado, escape al volante de una patrulla, ha amplificado el impacto público del suceso y lo ha situado como un caso emblemático para discutir tanto la efectividad operativa de la Policía Nacional de Panamá como la percepción ciudadana de su desempeño, particularmente en zonas de alta sensibilidad como San Miguelito y el sector de Paraíso.

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El episodio, según los medios de comunicación, se inscribe además en un contexto más amplio de preocupación por la criminalidad y la seguridad ciudadana en el distrito de San Miguelito, donde se han registrado recientemente casos de robos violentos, ataques armados y diversos delitos que han requerido la actuación coordinada de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Informes sobre robos agravados contra mujeres, detenciones de individuos armados que huían tras despojar de sus pertenencias a ciudadanos y aprehensiones por delitos contra la administración pública muestran que la zona se mantiene en el foco de la acción policial y de la atención mediática.

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Una persona con capucha observa desde las sombras a varios ocupantes dentro de un automóvil en una calle oscura durante la noche, como ejemplo del aumento de la criminalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este marco, que combina una presión operativa constante con la necesidad de mantener estándares de profesionalismo y control, la fuga de un detenido que se lleva una patrulla pone en cuestión aspectos clave de los protocolos de custodia y la gestión de incidentes en campo.

La idea de que un detenido esposado puede moverse hasta el puesto del conductor, acomodarse de alguna manera para manejar y finalmente arrancar la patrulla supone un desafío lógico a las expectativas que el público tiene sobre la seguridad de los procedimientos policiales.

En otro hecho delictivo, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Personería Municipal del distrito de Portobelo, informó que logró ante el Tribunal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de detención provisional para dos ciudadanos 18 y 28 años, por sus presuntas vinculaciones con la comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado.

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Durante el desarrollo de la audiencia, la Personería solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de incautación de datos, aprehensiones, así como la formulación de imputación contra los dos ciudadanos, solicitudes que fueron admitidas.

Este caso, de acuerdo siempre con la información procedente de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, se registró la mañana del 25 de octubre de 2026, en el sector de Buena Ventura, distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, cuando los imputados con el uso de arma de fuego y mediante intimidación despojaron a la víctima de una embarcación tipo lancha, mientras los transportaba en un viaje turístico, de manera que posteriormente los arrojaron al agua.

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