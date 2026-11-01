Política

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

Algunos dirigentes radicales advierten que Javier Milei cayó en las encuestas, aunque mantiene un porcentaje alto. La disyuntiva del Gobierno ante el poder de daño de los aliados

Javier Milei con traje oscuro y otras personas de pie en la pista frente a un avión de la Fuerza Aérea Argentina de noche, militares presentes
Gabriel Bornoroni es el referente de Javier Milei en Córdoba pero hay rumores de un supuesto acuerdo con Martín Llaryora
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La mesa de negociación que reúne periódicamente al PRO y La Libertad Avanza sumó un nuevo frente de disputa: la candidatura a gobernador de Córdoba. Según pudo saber Infobae, Mauricio Macri habría propuesto a Rodrigo de Loredo para enfrentar a Martín Llaryora. La propuesta contrasta con las declaraciones que el propio Macri hizo hace unos días, cuando reconoció que “no se avanzó nada” en la estrategia electoral o la posible alianza entre el partido amarillo y la Casa Rosada. Mientras tanto, en la provincia mediterránea la oposición avanza en la campaña y analiza posibles alternativas para dirimir la interna sin PASO.

Hay un dato que todos los dirigentes cordobeses observan y que podría funcionar como ordenador de la elección del año que viene. En la provincia más libertaria del país, Javier Milei pasó de registrar un apoyo de más de 70 puntos en las encuestas a bajar a 40. “Sigue siendo alto, pero no sabemos cómo va a llegar al 2027 con esta economía”, detallaron a este medio.

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Las especulaciones tienen una raíz: todavía existe el fantasma de que la Casa Rosada haga un pacto de no agresión con Llaryora para que sea reelecto en la provincia y Milei en Nación. En el equipo de Gabriel Bornoroni lo desmienten categóricamente y aseguran que La Libertad Avanza va a tener un candidato puro en Córdoba. “Qué mejor para el Presidente que llegar a la elección con un gobernador propio en una de las provincias más libertarias del país”, argumentan los libertarios.

Doce personas sonrientes, hombres y mujeres, aplauden en un evento al aire libre. Detrás, una pantalla grande muestra el rostro de un hombre sonriente
Los integrantes de Alianza por la Libertad de Córdoba, entre ellos, Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Soledad Carrizo

Los integrantes de La Libertad Avanza piden que no los subestimen. Recuerdan que en las últimas elecciones legislativas se hablaba de una derrota por 15 puntos frente a Juan Schiaretti, el exgobernador que lideraba todas las encuestas por amplia diferencia contra Gonzalo Roca, el outsider de Córdoba. “Terminamos ganando por 15 puntos, estamos hablando de unos 30 puntos más de lo que nos pronosticaban”, recuerdan.

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Bornoroni es el principal referente libertario en Córdoba, pero aún no fue bendecido por la Casa Rosada como candidato. Sin embargo, ya conformó una alianza con Luis Juez y con un sector de la UCR representado por Soledad Carrizo, aliada de Alfredo Cornejo. Sin embargo, la mayor parte del partido centenario está bajo la órbita de De Loredo, quien acaba de resolver la interna partidaria, que amenazaba con dejarlo afuera de la competencia, y ya consiguió la aprobación de los correligionarios para avanzar con las negociaciones electorales para 2027.

De Loredo sueña con ser gobernador de la oposición unida. En 2023, Juez le ganó la pelea por la candidatura y espera que el año que viene no le suceda lo mismo con Bornoroni. Para esa pulseada, la UCR tiene a favor que el jefe de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados cuenta con un alto nivel de desconocimiento entre los cordobeses, pero la marca de La Libertad Avanza gana en todos los escenarios. Varios comentarios maliciosos recibió De Loredo por querer borrar las insignias radicales de su campaña. Decían que cambió el rojo y las boinas blancas por un color lila pastel y música trapera.

Rodrigo de Loredo Macri Córdoba
Rodrigo de Loredo mantiene un buen vínculo con Mauricio Macri, quien habría expresado su apoyo ante el Gobierno para que sea el candidato a gobernador en Córdoba

El exdiputado radical recobró fuerza con la resolución de la interna partidaria y la asunción de las nuevas autoridades. Hasta subestima la supuesta fuga de intendentes radicales a las fuerzas del cielo. “Solo fueron tres comuneros. Acá nadie está sacando los pies del plato”, dicen en la UCR en referencia a un grupo de intendentes, que en enero se pasaron a las filas libertarias.

Hay dos temas importantes que deben definirse en las próximas semanas: la fecha para la elección del año que viene y la decisión de la Casa Rosada sobre su candidato para competir contra el peronismo local. Algunos creen que el calendario electoral se terminará de saber cuando concluya la visita del papa León XIV y que entre diciembre y enero Milei dará su veredicto.

En lo que compete a la gestión nacional, el Gobierno se encuentra en una disyuntiva: ¿quién tiene más poder de daño? ¿Un gobernador derrotado o un aliado despechado? “Podemos perder la pulseada local pero aún conservando un poder de daño para frustrar el proyecto de reelección de Milei”, ejemplifican.

Esa advertencia coincide con los coqueteos de Patricia Bullrich con la Presidencia, que cuenta con una larga lista de aliados en Córdoba, y con la posibilidad de una tercera vía, que resurge con la caída en las encuestas del Gobierno y la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil.

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