Costa Rica recibió desde Estados Unidos a dos extraditados requeridos por causas de 2016

Las autoridades de Costa Rica recibieron a dos personas requeridas por la Justicia y extraditadas desde Estados Unidos por investigaciones abiertas en 2016. (Cortesía: OIJ/Noticias Trivisión)

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Las autoridades de Costa Rica recibieron a una mujer de 63 años y un hombre de 54 años extraditados desde Estados Unidos, ambos requeridos por la Justicia costarricense en investigaciones separadas que se remontan a 2016. La información fue divulgada este sábado por Noticias Trivisión a partir de un reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los detenidos son una mujer de apellido Medina y un hombre de apellido Grijalba, quienes fueron localizados gracias a las coordinaciones de la Oficina Central Nacional de Interpol San José del OIJ. Tras los procedimientos de captura y extradición, ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales del país centroamericano.

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De acuerdo con la información oficial, los dos se encontraban en condición migratoria irregular en Estados Unidos al momento de sus respectivas detenciones.

Medina fue detenida en Nueva York por una causa de falsedad ideológica y robo simple

Por un lado, Medina, de 63 años, figura como sospechosa de los delitos de falsedad ideológica y robo simple, en perjuicio de un ciudadano estadounidense. La investigación se relaciona con hechos ocurridos en 2016 y apunta al presunto uso de documentación falsa para obtener bienes y dinero de la víctima.

Según el reporte del citado medio, la mujer habría actuado junto a otras personas para despojar al ciudadano de propiedades y recursos económicos. Las autoridades costarricenses investigan si los documentos presuntamente adulterados fueron utilizados para facilitar operaciones vinculadas con esos bienes.

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La sospechosa de apellido Medina enfrenta acusaciones por presunta falsedad ideológica y robo simple en perjuicio de un ciudadano estadounidense. (Cortesía: Noticias Trivisión/OIJ)

La causa se mantiene bajo investigación judicial, por lo que la responsabilidad penal de Medina deberá ser determinada en las etapas procesales correspondientes. La sospechosa fue localizada en Hampton Bays, Nueva York, donde las autoridades estadounidenses concretaron su captura antes de su traslado a Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial no divulgó detalles sobre el valor de las propiedades ni del dinero que habrían sido sustraídos, tampoco precisó cuántas personas habrían participado en el esquema.

Grijalba es investigado por un choque en el que murió un motociclista

Mientras que, el segundo extraditado, Grijalba, de 54 años, es requerido por una investigación vinculada con un accidente de tránsito ocurrido también en 2016. De acuerdo con la información disponible, el hombre habría salido de Costa Rica después de un choque entre un vehículo y una motocicleta en la que viajaban dos hombres.

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Como consecuencia del impacto, uno de los motociclistas murió y el otro debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. La investigación judicial busca determinar las circunstancias del siniestro, así como la eventual responsabilidad del conductor requerido.

La causa penal contra el extraditado de apellido Grijalba responde a un choque vial en el que murió un motociclista y otro requirió atención médica. (Cortesía: Diario Extra/OIJ)

Grijalba fue localizado en Monticello, Indiana, donde quedó detenido antes de que se completara el proceso para enviarlo a territorio costarricense. Al igual que en el caso de Medina, las autoridades indicaron que se encontraba en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

La extradición permite que los dos investigados enfrenten los expedientes pendientes en Costa Rica. Por tal motivo, a partir de ahora, corresponderá a las autoridades judiciales definir las medidas procesales que se aplicarán en cada caso y avanzar con las investigaciones por los hechos denunciados.

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