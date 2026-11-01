El complejo panorama del Gobierno para suspender las PASO alienta a Kicillof a realizar una elección unificada en PBA

Reunión de Axel Kicillof con intendentes del MDF

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El peronismo sigue con atención los movimientos del Gobierno nacional para conseguir los votos que permitan suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. La intención de la Casa Rosada está definida hace meses, aunque requiere la aprobación del Congreso y, por ahora, La Libertad Avanza no logró reunir los respaldos necesarios.

El tiempo es un factor clave. La Justicia Electoral, en sus distintos niveles, advirtió que las modificaciones a las reglas de competencia deben resolverse con anticipación y fuera del año electoral. El antecedente inmediato es el de 2025, cuando la suspensión de las PASO se aprobó con el calendario ya en marcha y obligó a reordenar plazos, recursos y procedimientos.

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En ese cuadro de situación, Axel Kicillof analiza un escenario que se acomoda a su proyecto político: que se mantengan las primarias y que la elección general bonaerense se realice el mismo día que la nacional. Una elección concurrente, analizan en La Plata, le permitiría al mandatario provincial sostener su proyección presidencial sin desligarse del territorio que concentra cerca del 40% del padrón electoral nacional.

“Axel no tiene otro destino que ser candidato a presidente”, le dijo a Infobae un intendente del conurbano que participó esta semana de la reunión que el gobernador encabezó en La Plata. El encuentro reunió a cerca de 40 jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y dejó sobre la mesa la discusión por el calendario de 2027, las PASO, las reelecciones de intendentes y el armado político de la fuerza que responde al gobernador.

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Kicillof con intendenetes del Movimiento Derecho al Futuro (mdf)

La posibilidad de que no haya desdoblamiento bonaerense también impacta en la discusión interna del peronismo. En La Cámpora recuerdan que el 14 de abril de 2025 Cristina Kirchner planteó que Kicillof no debía separar la elección legislativa provincial de la nacional. Finalmente, el gobernador tomó la decisión contraria y los bonaerenses votaron el 7 de septiembre, en una elección que estuvo desligada de la disputa nacional.

Aquella resolución tuvo lecturas distintas. En algunos sectores del MDF se interpretó como un gesto de autonomía de Kicillof frente al kirchnerismo. Ahora, con la posibilidad de una elección concurrente, dirigentes cercanos a Cristina Kirchner hacen otra lectura. “Un año y medio después, parece que Axel le hace caso a Cristina, que tenía razón en que no había que desdoblar”, ironizan.

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La respuesta desde el entorno del gobernador es que los escenarios no son comparables. En 2025, las PASO nacionales habían sido suspendidas y la provincia tenía margen para ordenar su propio cronograma. Para 2027, si las Primarias siguen vigentes, Buenos Aires tendría que atravesar una campaña de internas nacionales y otra de cargos provinciales. Bajo ese esquema, en La Plata consideran que la concurrencia es la opción más ordenada políticamente y en términos administrativos.

Las PASO y el oficialismo

El problema para el Gobierno es que la suspensión de las PASO dejó de ser una discusión exclusivamente electoral. La iniciativa quedó atada a una negociación más amplia con los gobernadores y los bloques aliados, que reclaman definiciones sobre sus distritos, lugares en las listas y acuerdos políticos para acompañar al oficialismo.

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Para modificar una ley electoral, el oficialismo necesita 37 votos en el Senado. La Libertad Avanza tiene una base propia de 20 bancas y aspira a sumar a los diez senadores de la Unión Cívica Radical, a los tres del PRO y a representantes de fuerzas provinciales. Aun con esa cuenta, el número no está cerrado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de las conversaciones con los mandatarios provinciales. El objetivo oficial es cerrar un entendimiento general con los sectores dialoguistas, asegurar el acompañamiento parlamentario y avanzar luego con el tratamiento de la suspensión de las primarias.

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Diego Santilli con los gobernadores Gustavo Sánz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

En la mesa se discuten los acuerdos electorales de 2027, la representación de cada provincia en las listas legislativas, la relación con los gobiernos locales y recursos para las administraciones provinciales. Varios gobernadores buscan que esas definiciones se resuelvan ahora, mientras que sectores de la Casa Rosada prefieren postergarlas hasta que se acerque la campaña.

La negociación también expone diferencias dentro del oficialismo. Un sector de la mesa política libertaria sostiene que la suspensión debe aprobarse antes de fin de año, para evitar que el debate ingrese en 2027 y quede condicionado por el calendario electoral. Otra mirada admite que la definición podría postergarse hasta las sesiones extraordinarias o incluso hasta febrero.

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La Cámara Nacional Electoral ya planteó que los cambios en el régimen electoral deben resolverse con suficiente anticipación. El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, expresó una posición similar y advirtió que las decisiones sobre el sistema de votación deberían tomarse en años no electorales.

Si el Gobierno no consigue los votos en las próximas semanas, el debate llegará a 2027 con las alianzas en formación, los gobernadores en posición de reclamar más concesiones y el peronismo con un incentivo mayor para defender la continuidad de las primarias.

Para la Casa Rosada, suspender las PASO le quitaría al peronismo un instrumento para procesar sus diferencias. El cálculo libertario es que una oposición fragmentada puede ampliar las posibilidades de Javier Milei de imponerse en primera vuelta.

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En Fuerza Patria tienen el diagnóstico opuesto. La mayoría de sus dirigentes considera que las primarias pueden ordenar una oferta amplia, resolver una competencia presidencial y evitar que las diferencias entre el MDF, La Cámpora, el Frente Renovador, gobernadores, sindicatos y otros sectores desemboquen en listas separadas.

La discusión tiene un capítulo particular en la provincia de Buenos Aires. Allí se superponen la eventual candidatura presidencial de Kicillof y la necesidad de resolver quién buscará sucederlo en la Gobernación. Hasta ahora no hay un nombre de consenso para esa carrera y cada sector preserva dirigentes, intendentes y estructuras territoriales para negociar desde una posición propia.

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El MDF, La Cámpora y el Frente Renovador están en esa negociación a la que también se quieren sumar los intendentes de La Liga Peronista. La disputa por la sucesión provincial no se limitará a una candidatura. También abarcará las listas de legisladores, las ocho secciones electorales, los municipios y la conducción política del peronismo en el distrito más poblado del país.

Los intendentes de la Liga buscan estar en la discusión por la gobernación bonaerense

Con PASO vigentes, esa competencia podría resolverse bajo una regla compartida. Para el entorno de Kicillof, esa instancia evitaría que la candidatura a gobernador quedara limitada a un acuerdo de cúpulas. Para otros sectores, las primarias ofrecen una herramienta para medir fuerza territorial, ordenar las listas y legitimar una definición que, de otro modo, podría quedar atravesada por tensiones difíciles de contener.

Aunque el Congreso suspendiera las nacionales, la provincia mantiene su propia legislación y cualquier cambio requeriría una decisión de la Legislatura. Lo único claro es que si hay PASO nacional, las primarias en PBA serán el mismo día. El debate, por lo tanto, no se agotaría con una ley nacional: el peronismo debería resolver si sostiene el mecanismo local para definir la fórmula de gobernador y vice, las candidaturas seccionales y las disputas municipales.

Boleta Única y reelecció de intendentes

La Boleta Única de Papel regiría para los cargos nacionales. Para las categorías provinciales y municipales, Buenos Aires debería definir qué instrumento utilizará. Si mantuviera el modelo tradicional, los electores tendrían que votar con dos sistemas en una misma jornada y los establecimientos deberían adaptarse a esa modalidad.

En La Plata entienden que, con las PASO vigentes, repetir el desdoblamiento de 2025 sería complejo. La provincia tendría que organizar una primaria local, una primaria nacional y luego dos elecciones generales separadas. Ese calendario implicaría cuatro jornadas electorales en pocos meses, con costos políticos y administrativos que el oficialismo bonaerense busca evitar.

En principio, la elección concurrente también serviría a la estrategia presidencial de Kicillof. El gobernador podría encabezar una campaña nacional con la estructura bonaerense activada en la misma fecha y con los intendentes como protagonistas de la disputa territorial, aunque aún resta resolver qué sucederá con las reelecciones indefinidas.

La agenda bonaerense incorpora esa discusión. Hay 81 intendentes que no podrían presentarse para un nuevo mandato en 2027 si no se modifica la ley vigente. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el MDF. Kicillof necesita acuerdos con el kirchnerismo, el massismo y sectores de la oposición para avanzar en la Legislatura.

Esa negociación suma otra capa a la disputa por el calendario electoral. La eventual reforma de las reelecciones, las PASO provinciales, la sucesión bonaerense y las candidaturas nacionales forman parte de una misma conversación. Por ahora, el escenario que mejor encaja con la estrategia del gobernador es el de primarias vigentes, competencia abierta para definir la Gobernación y elecciones concurrentes. La definición dependerá, antes que nada, de si el Gobierno logra o no los votos para modificar las reglas.