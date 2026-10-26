John Ternus desafía la visión de Steve Jobs: prepara el primer MacBook Pro táctil de Apple

John Ternus va en contra de una filosofía de Steve Jobs sobre la incomodidad de los paneles táctiles en los ordenadores. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Apple prepara un MacBook Pro con pantalla táctil que prevé presentar el 28 de octubre de 2026, tras resolver una disputa interna entre ejecutivos que veían una demanda creciente de esa función y diseñadores que defendían la interacción tradicional con teclado y panel táctil.

El proyecto avanzó porque la compañía fundada por Steve Jobs busca sumar otra forma de uso sin equiparar por completo sus portátiles con los iPad, según Mark Gurman, de Bloomberg.

PUBLICIDAD

El rediseño incorporaría una pantalla OLED táctil y llegaría en versiones de 14 pulgadas y 16 pulgadas, con un chasis más ligero, un área de cámara con Isla dinámica y un precio superior al de los actuales modelos premium.

El rediseño del MacBook Pro incorpora opciones de 14 y 16 pulgadas con tecnología OLED e Isla dinámica. (Foto: REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Además, Apple habría probado el dispositivo con macOS 27.2, en una señal de que el desarrollo del hardware y el software avanza en paralelo. La decisión supone un cambio respecto de la posición pública que Apple sostuvo durante años.

Por qué existían dudas sobre lanzar un portátil táctil en Apple

En 2010, Steve Jobs cuestionó las computadoras con pantallas táctiles verticales por considerar que resultaban incómodas desde el punto de vista ergonómico. Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple, había puesto en duda la conveniencia de combinar una tableta y una computadora portátil en un único dispositivo.

PUBLICIDAD

La empresa mantuvo durante años una división entre las Mac, destinadas a tareas de escritorio con teclado y panel táctil, y los iPad, orientados a la interacción directa con la pantalla. No obstante, el desarrollo del MacBook Pro táctil se aceleró hace unos cuatro años, pese a la resistencia del equipo de diseño industrial.

Steve Jobs cuestionó en 2010 las pantallas táctiles verticales en computadoras por motivos ergonómicos. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Cook y John Ternus, actual director ejecutivo de la compañía consideraban que las expectativas de los clientes habían cambiado ante la oferta sostenida de computadoras portátiles con pantalla táctil de fabricantes que utilizan Windows.

Los diseñadores temían que la incorporación alterara la forma en que los usuarios se relacionan con macOS y afectara el diseño físico del dispositivo. La solución acordada conserva al teclado y al panel táctil como los métodos principales de entrada, pero habilita gestos directos sobre la pantalla.

PUBLICIDAD

Cómo funcionaría el nuevo portátil con pantalla táctil de Apple

Los usuarios podrían desplazarse, deslizar y ampliar contenido con los dedos. La interfaz adaptaría algunos controles según el usuario opere con la pantalla o con el panel táctil, mientras Apple mantendría líneas de productos diferenciadas para las Mac y los iPad.

El sistema macOS Golden Gate mostrará menús alrededor del dedo ante interacciones directas sobre la pantalla. (Foto: Apple)

Entre otras novedades, macOS Golden Gate incorporaría compatibilidad con interacciones táctiles sin cambiar la interfaz habitual de escritorio. El sistema tendría en cuenta la forma de interacción previa para decidir qué controles mostrar.

Al pulsar determinados botones, los menús aparecerían alrededor del dedo del usuario. Apple también optimizaría el Dock y la barra de menús para que resulten más utilizables mediante la pantalla.

PUBLICIDAD

Asimismo, la decisión provocó una reorganización interna bajo la conducción de John Ternus. Los grupos de diseño industrial y de software pasaron a depender directamente de él, lo que le da una participación mayor en las definiciones sobre hardware e interfaces.

La compañía todavía no confirmó las funciones táctiles ni el precio definitivo del nuevo MacBook Pro. El modelo mantendría el teclado y el panel táctil como controles centrales, mientras la pantalla sumaría una opción adicional de interacción.

En su próximo evento Apple podría lanzar nuevos iPad. (Foto: Europa Press)

Qué cambios tendría el iPad Mini que lanzaría Apple en su próximo evento

El nuevo iPad Mini incorporaría una pantalla OLED de 8,3 pulgadas y reduciría el tamaño de los biseles frontales. El dispositivo usaría el chip A20 Pro de los iPhone 18 Pro y dispondría de 12 GB de memoria RAM.

PUBLICIDAD

La tableta podría incorporar resistencia al agua con certificación IP68 y altavoces mejorados para contenidos multimedia. Tendría una cámara frontal Center Stage de 12 MP, diseñada para videollamadas en posición horizontal.

En la parte posterior, Apple mantendría una cámara de 12 MP con zoom digital de cinco aumentos, flash True Tone y enfoque automático. La conectividad sería se potenciaría con el módem C2 de Apple permitiría conexión 5G mediante redes celulares.