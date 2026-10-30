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Binance admitió que recibió "un ataque complejo" y aseguró que los fondos de los clientes están a salvo

La principal plataforma cripto del mundo informó que el hackeo tuvo más puntos de quiebre de su seguridad de los estimados inicialmente

Binance logo and hacker code are seen in this illustration taken October 30, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Binance logo and hacker code are seen in this illustration taken October 30, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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El hackeo sufrido por Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel global, fue “un ataque complejo” que tuvo más elementos de los informados inicialmente. La empresa investiga una pérdida de cifras millonarias, que en un comienzo se estimó en “alrededor de USD 3.000 millones”, pero con el avance de la investigación, revelaron que “el impacto total estimado ronda los USD 6.300 millones”.

Binance había informado anoche que el incidente podría involucrar un supuesto acceso que habría sido otorgado desde una de las computadoras utilizadas por un ingeniero del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Así, el hacker habría logrado ingresar al contenedor de servicio y realizar retiros no autorizados. A raíz de lo ocurrido, la plataforma suspendió los retiros.

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Ahora, Binance señaló que una nueva investigación “ha descubierto puntos adicionales de infracción”. En un mensaje en X señaló: “Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo. Todavía estamos recopilando los hechos, y compartiremos más directamente a medida que los tengamos”.

Binance puntualizó que “los fondos de los usuarios están seguros”. Según señaló la compañía, se utilizarán tanto los fondos de la empresa como el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU, por sus siglas en inglés) para enmendar el daño.. .

“Seguimos en camino hacia el cronograma esperado para reanudar el servicio de retiros en 45 horas. Los depósitos siguen sin verse afectados”, agregó la compañía.

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“Los flujos de salida cesaron cuando pausamos el servicio de retiros anteriormente. Todavía estamos trabajando con socios para congelar muchos de los activos afectados, y hemos congelado alrededor de $3.000 millones hasta ahora”, dijo Binance. A raíz de lo ocurrido, la plataforma suspendió los retiros mientras revisa la situación, y los dos mayores emisores de monedas estables, Tether y Circle, congelaron ese monto vinculados al episodio.

“Continuaremos proporcionando más actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance a medida que se disponga de más información verificada”, concluyó el comunicado de Binance, mientras el mercado de las criptomonedas sigue viéndose afectado.

La compañía señaló que sus equipos de seguridad analizan con urgencia la información disponible y que divulgarán actualizaciones a través de sus canales oficiales. La firma recomendó a sus usuarios mantenerse atentos ante posibles intentos de fraude y evitar enlaces, mensajes o solicitudes de datos de cuenta que no provengan de vías oficiales.

El bitcoin cotizaba cerca de los USD 77.500 sobre las 8 de Buenos Aires, su nivel más bajo desde septiembre. Se trata de una baja superior al 3% en solamente 24 horas. Otras criptomonedas también registraron caídas de precio. Otras criptomonedas también registraron caídas de precio.

El episodio se suma a una jornada negativa para el mercado en el mundo tecnológico. El índice Nasdaq 100 cerró con una baja cercana al 1,4%. Hoy abrió con pérdidas superiores al 2%, tras conocerse datos negativos en los resultados de varias compañías claves.

La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)
La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)

El magnate y empresario Elon Musk fue uno de los primeros en reaccionar al informe sobre el presunto hackeo a Binance con una advertencia sobre las vulnerabilidades de seguridad en el sector de las criptomonedas. El empresario citó una publicación de The Kobeissi Letter y escribió: “Cada día es un día cero”.

Una vulnerabilidad de día cero consiste en un fallo de seguridad que los atacantes aprovechan antes de que el desarrollador del software conozca su existencia. Por ese motivo, no hay una solución disponible cuando comienza la intrusión.

Por su parte, Changpeng Zhao, cofundador y ex director ejecutivo de Binance, reconoció que el incidente de seguridad “parece un hackeo” y sostuvo que los fondos de los usuarios están protegidos.

¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”, escribió Zhao en X. Según Bloomberg, el empresario continúa como el principal accionista de la compañía.

Zhao también destacó la intervención de los emisores de monedas estables Tether y Circle. “Agradezco el congelamiento rápido de Tether (USD 971 millones) y Circle (UDS 823 millones)”, señaló.

El ex directivo marcó distancia de la administración actual que dirige la plataforma. “Ya no gestiono Binance, pero como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”, afirmó. Zhao fundó la empresa en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave por no impedir operaciones de lavado de dinero en la plataforma, dejó la dirección ejecutiva y recibió una condena de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario.

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