Juana Viale saludó a Marcela Tinayre por su cumpleaños y sorprendió con un look total black con brillos y plumas

La conductora se llevó todos los aplausos con un conjunto de seda (Video: La Noche de Mirha-El Trece) Sección: Teleshow

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Juana Viale reemplazó una vez más a Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha y abrió la emisión del sábado por El Trece con un saludo a la audiencia, la presentación detallada de su vestuario y un recordatorio por el cumpleaños de Marcela Tinayre, su madre. La conductora, que tomó las riendas del ciclo mientras su abuela continúa en recuperación desde su hogar, dedicó los primeros minutos del programa a repasar cada detalle de su look frente a cámara.

Desde el arranque, Viale tomó el micrófono con tono distendido: “Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Buen sábado. 31 de octubre. Le quiero mandar un beso a mi madre porque hoy es su cumpleaños. Muy hermoso, Marcela, te mando un beso muy grande. Espero que la hayas pasado lindo. Deben estar de joda todavía. Esa, a esa le gusta la joda para festejar cumpleaños”, dijo la conductora ante los aplausos del público.

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El look de la noche fue un conjunto firmado por Evangelina Bomparola: un top halter bordado a mano con cristales y lentejuelas en degradé, de espalda descubierta y escote profundo en V, con un remate de plumas negras en el ruedo inferior que aportó textura y volumen a la silueta. La parte inferior fue un pantalón sastrero negro de corte recto y tiro alto. El calzado, sandalias de taco alto con tira al tobillo, completó la paleta monocromática.

El elegante look de Juana Viale en su programa de este sábado (La noche de Mirtha)

“Tengo un pantalón y un top de crep de seda vegetal de espalda descubierta, bordado, realizado a mano en degradé con cristales y lentejuelas. Muy bonito, muy, muy lindo. Por supuesto, de Evangelina Bomparola”, detalló Viale frente a cámara, antes de admitir entre risas que había comenzado la presentación en orden inverso: “Ya mostré todo, ¿no? Dije... empecé al revés. Sí, perdón”.

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Para el peinado, la conductora llevó el cabello recogido con torzadas y un efecto húmedo que dejó el rostro completamente despejado. Juan Foho para Infinito Estudio fue el responsable de la propuesta. En cuanto al maquillaje, Cris Sepúlveda logró un delineado marcado en ambas líneas de pestañas combinado con sombra verde, mientras los labios se mantuvieron en un tono natural.

La mesa del sábado contó con cuatro invitados de perfiles variados. María Fernanda Callejón, actriz y modelo cordobesa con más de tres décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, reconocida por sus trabajos en ficciones como Dulce amor y El puntero. Mauro Szeta, periodista especializado en sucesos policiales, ganador del Martín Fierro en 2005, 2010 y 2014, actualmente panelista en América TV y autor de varios libros de investigación.

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Noelia Marzol, actriz y bailarina porteña conocida por su paso de casi cinco años por el espectáculo Sex y por Bloody Tango, producción propia que recorrió la temporada de Corrientes y realizó giras por el interior del país. Y Manu Jove, periodista especializado en política, coautor del libro El monje sobre Santiago Caputo, ganador del Martín Fierro de Cable 2025 como mejor cronista-movilero y conductor de Infobae a la Tarde.

Noelia Marzol, Mauro Szeta, María Fernanda Callejón y Manu Jove fueron los invitados de Juana (Storylab)

El sábado pasado Viale, compartió los detalles de la salud de Mirtha Legrand, donde confirmó la recuperación de la histórica conductora y describió un almuerzo que combinó risas, críticas y una alegría que trascendió en las redes sociales.

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La fotografía publicada desde la cuenta oficial de Instagram de la conductora y de La Mesaza mostró a Legrand rodeada de familiares durante la celebración. Fue Marcelo Polino, uno de los invitados a la mesa de Viale, quien dimensionó la repercusión del momento: “La Argentina festejó la foto del Día de la Madre como si fuera un gol del Mundial”, aseguró entre risas. El periodista insistió en que la reacción había sido unánime en las plataformas digitales y la comparó con una fiesta colectiva.

Viale confirmó el entusiasmo, aunque reveló un dato curioso: había circulado el rumor de que la imagen podía haber sido generada con inteligencia artificial. “Me dijeron había inteligencia artificial, hablando de las redes hoy en día, pero por suerte no”, descartó la conductora con una sonrisa, al confirmar la autenticidad de la postal familiar.

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La conductora había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei a causa de una neumonía bacteriana, un cuadro que mantuvo en vilo a buena parte del público. Tras recibir el alta médica, la reunión familiar marcó su regreso a la vida social. Según el relato de su nieta, fue Marcela Tinayre quien la trasladó en auto hasta el lugar del encuentro, que no fue en el domicilio habitual de Legrand. “Fue su primera salida, entonces estaba contenta de salir, de andar en auto con mi madre. Comió un montón, criticó a medio mundo”, detalló Viale, mientras el resto de la mesa festejaba la anécdota. “Entonces todo bien. Está hermosa”, resumió la nieta de la diva.