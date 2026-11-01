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Apple prepara el iPhone 18e para 2027: chip A20, 9 GB de RAM y más características

El dispositivo incorporaría una cámara principal de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 24 megapíxeles

Apple estaría desarrollando un iPhone 18e con 9 GB de RAM para su posible lanzamiento en 2027. REUTERS/Jeenah Moon
Apple estaría desarrollando un iPhone 18e con 9 GB de RAM para su posible lanzamiento en 2027. REUTERS/Jeenah Moon
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Apple podría preparar un iPhone 18e con 9 GB de memoria RAM para 2027, según una filtración de Digital Chat Station, un filtrador que publicó la información en la red social Weibo. El dispositivo incorporaría el chip A20, fabricado con un proceso de dos nanómetros, y una pantalla OLED de 6,12 pulgadas.

De acuerdo con el filtrado, el nuevo modelo mantendría una tasa de refresco de 60 Hz y ofrecería una mayor eficiencia energética. Apple no confirmó la existencia del iPhone 18e ni sus posibles especificaciones.

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El filtrador indicó que el dispositivo podría presentarse en marzo de 2027 si Apple mantiene su calendario habitual de lanzamientos. El iPhone 18e se ubicaría como la alternativa más económica de la familia iPhone 18.

La presentación del iPhone 18e podría realizarse en marzo de 2027. REUTERS/Jeenah Moon
La presentación del iPhone 18e podría realizarse en marzo de 2027. REUTERS/Jeenah Moon

Asimismo, señaló que Apple prepararía un calendario dividido en dos fases: por un lado, los iPhone 18 Pro y su primer teléfono plegable (que ya ocurrió en septiembre de 2026); por otro, los modelos que llegarían en primavera de 2027, entre ellos el iPhone 18 estándar, un nuevo iPhone Air y el iPhone 18e.

Qué características tendría el próximo iPhone 18e

Según la filtración, el iPhone 18e podría contar con una cámara trasera de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 24 megapíxeles, además de los 9 GB de memoria RAM.

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El filtrador afirmó que el teléfono no incluiría la función ProMotion, que ajusta de forma dinámica la tasa de actualización de la pantalla. En cambio, dejaría atrás el notch para incorporar la Dynamic Island.

El filtrador también sostuvo que el equipo incluiría Siri AI y no tendría grandes cambios en su diseño exterior. Hasta que Apple realice un anuncio oficial, todas estas características deben considerarse especulativas.

Cuatro teléfonos iPhone 17 de Apple en negro, blanco y dos tonos de rosa claro, mostrando sus traseras con logo y una pantalla frontal con diseño floral rosado
El iPhone 17e combina un panel OLED de 6,1 pulgadas con el procesador A19. (Apple)

Qué características tiene el iPhone 17e

El iPhone 17e incorpora una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y el chip A19, dos de sus principales características.

El equipo tiene una pantalla Super Retina XDR con resolución de 2532 x 1170 píxeles, brillo máximo de 800 nits y pico de 1.200 nits para contenido HDR. Su diseño combina aluminio, frente de Ceramic Shield 2 y parte posterior de vidrio; además, está disponible en negro, blanco y rosa pálido.

El modelo mide 146,7 mm de alto, 71,5 mm de ancho y 7,8 mm de grosor, con un peso de 170 g. Puede elegirse con 256 GB o 512 GB de capacidad y cuenta con clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, hasta seis metros durante 30 minutos.

En fotografía, integra un sistema Fusion de 48 megapíxeles con cámara principal de apertura ƒ/1.6 y un teleobjetivo de 2x de 12 megapíxeles. La cámara frontal TrueDepth es de 12 megapíxeles e incluye autoenfoque. El teléfono graba video 4K con Dolby Vision hasta 60 fps y ofrece estabilización óptica de imagen.

Dos teléfonos móviles apilados horizontalmente sobre un fondo blanco. El superior es rosa con una cámara trasera. El inferior es gris oscuro con una pantalla visible
El dispositivo posee certificación IP68 contra el ingreso de agua y polvo. (Apple)

Su chip A19 incluye CPU de seis núcleos, GPU de cuatro núcleos con Neural Accelerators y Neural Engine de 16 núcleos.

En autonomía, Apple informa hasta 26 horas de reproducción de video y hasta 21 horas de streaming. La carga rápida alcanza el 50% en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior, vendido por separado. Admite carga inalámbrica MagSafe y Qi2 de hasta 15 W.

Incluye 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C y Face ID.

Cuáles fueron los útlimos celulares lanzados por Apple

Los últimos celulares lanzados por Apple son el iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, presentados en septiembre de 2026. Los modelos Pro llegaron a las tiendas el 18 de septiembre, mientras que el iPhone Duo fue anunciado en el mismo evento de la compañía.

Los lanzamientos más recientes de Apple incluyen el iPhone Duo, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Hollie Adams
Los lanzamientos más recientes de Apple incluyen el iPhone Duo, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Hollie Adams

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan el chip A20 Pro, una cámara Fusion principal de 48 megapíxeles con apertura variable y una Dynamic Island más pequeña. Apple destacó mejoras en la batería y un sistema de cámara de vapor para sostener el rendimiento.

Por su parte, el iPhone Duo es el primer modelo plegable presentado por Apple. Su diseño incluye la pantalla más grande de la línea iPhone y funciones de iOS adaptadas al formato plegable.

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