Sociedad

Un Monumento a los Españoles que espera que el Papa León XIV se reúna con el pueblo argentino

En diálogo con Infobae, el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles brindó detalles de la visita papal

Preparativos en el Monumento a los Españoles para la visita del Papa León XIV

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El Papa León XIV está llegando a nuestro continente sudamericano entre el 6 y el 16 de noviembre —el sur también existe, claramente— y tres países se preparan para recibirlo: Uruguay en tres de sus ciudades: Montevideo, Paysandú y Florida (del 6 al 8 de noviembre); Argentina en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján (del 8 al 11 de noviembre); y su patria adoptiva, el Perú, tiene seis destinos en su itinerario: Lima y Callao, Chiclayo y Santa Cruz, Cusco y Pucallpa (del 11 al 16 de noviembre).

En Buenos Aires los aprontes ya llevan muchos meses, incluso desde antes de la confirmación oficial de la fecha exacta de la visita junto con los detalles del itinerario. La capital argentina está preparando dos eventos multitudinarios en el Monumento de los Españoles que está ubicado en el centro del barrio porteño de Palermo: una Misa gigantesca llamada “misa de las familias” el lunes 9 de noviembre a las 11.30 hs y una Vigilia de Jóvenes el martes 10 a partir de las 20.30 hs.

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Son muchas las manos que trabajan para alistar la “casa”: el altar, la recepción de los peregrinos y los fieles, los servidores, el clero, la previsión de agua y baños para todos y todas. En esta parte de la visita de León está a pleno dedicado a las actividades previas , obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario para la Pastoral quien nos cuenta en diálogo con Infobae que nunca pensó que iba a estar en este lugar y organizando la visita del Papa. “Para mí todo esto es una gran, gran alegría, recuerdo de chico haber vivido la experiencia cuando vino Juan Pablo II y realmente la vibramos, como ahora”, comentó.

Visita del Papa León XIV - Entrevista Iván a Dornelles
Monseñor Iván Dornelles

-¿Qué aspectos de la organización del viaje y las obras necesarias para concretar las celebraciones del Papa con el pueblo argentino están en su órbita de trabajo?

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-Bajo mi órbita y con muchos colaboradores, por supuesto, estamos trabajando en la logística en general de la misa en el Monumento a los Españoles del lunes 9 de noviembre desde las 0 horas hasta que termine.

También estamos con el tema del escenario que lo tenemos planteado e inspirado en estilo del Espíritu Santo [en el arte sacro católico refiere a las tres personas de la Trinidad divina y se las corporiza como fuego, viento y paloma]. El arte del escenario toma esas representaciones, esas formas, para transmitir a quien acompaña, conduce y anima a la Iglesia que es el Espíritu. También tiene algunos detalles para destacar en el altar, el ambón y donde está la Virgen: se colocaron revestimientos realizados en un símil piedra para dar idea de que recibimos a Pedro, san Pedro, fundador de la Iglesia. Al lado va a estar enclavada una Gran Cruz de más de 20 metros, como un faro que se distinguirá de todos lados, nuestro gran signo de salvación para los cristianos.

Está contemplado todo lo que son las flores, ya que estamos en los bosques de Palermo, se va a tratar de que ese mismo detalle en cuanto al estilo de flores, de plantas, de arbustos también esté representado en el presbiterio, en el escenario.

Visita del Papa León XIV - Entrevista Iván a Dornelles
Monseñor Iván Dornelles junto a Robert Francis Prevost antes de ser nombrado Papa

-En cuanto a las horas previas a la Misa del lunes 9, ¿qué están planeando?

-En cuanto a la animación, desde las 7 de la mañana aproximadamente se comenzará con animación musical hasta la llegada del Santo Padre prevista en torno a las 11 hs. Se vienen ensayando varios números musicales y grabando videoclips animadores para que las personas no solo disfruten sino que se preparen humana y espiritualmente para recibir a León.

-¿Cómo será ese encuentro del Papa? ¿En qué consiste, para que todos podamos entender, la celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales?

-En la Catedral de Buenos Aires, el mismo lunes 9 a la tarde, vamos a vivir un momento muy lindo junto al Papa León: rezar las Vísperas, que es una oración que se reza en todo el mundo mediante salmos, daremos gracias a Dios por esa jornada y por su visita a nuestro país. Ese día van a estar todos los obispos argentinos y los equipos sinodales de laicos llegados de todas las provincias. Vamos a poder saludar al Papa, sacarnos una foto con él, está pensado tomar una foto grupal y después va a haber una cena en el arzobispado de Buenos Aires con el Santo Padre.

-Cuéntenos sus expectativas, cómo se organizaron los equipos de trabajo que desde hace tanto vienen poniendo creatividad y ganas para este encuentro que mirará el mundo entero.

-Somos más de 15 equipos trabajando en distintas áreas para la Misa del 9 junto con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese día vamos a tener habilitadas 8 entradas alrededor de la avenida Libertador, estará presente el sistema SAME con 25 ambulancias a lo largo de avenida Libertador, sumadas a otras 25 ambulancias que estarán distribuidas a lo largo del recorrido del papamóvil hacia las afueras de la misma avenida.

Cada 70 metros encontrarán instalados puestos de hidratación, más de 30 carpas eucarísticas, baños para que las personas puedan estar cómodas, se va a poder ingresar todo el tiempo, no hay cierre del lugar salvo que el aforo esté completo.

Visita del Papa León XIV - Entrevista Iván a Dornelles
Monseñor Iván Dornelles junto al Papa Francisco

-¿Hay papamóvil en algún trayecto, con Papa incluido saludando a la gente?

-¡Sí! El Papa, que vendrá del Cottolongo de Claypole a Palermo, va a salir desde el viaducto que está en Olleros y Libertador, y va a hacer todo el recorrido en papamóvil hasta el Monumento a los Españoles. Por lo tanto, invitamos a estar tempranito para ingresar a estos lugares y poder saludar al Papa cuando vaya pasando por la senda papal, así se le dice al camino que va a transitar el papamóvil.

Estamos viviendo un momento de mucho trabajo, de mucha comunión, de mucho esfuerzo de muchas personas. Todo eso junto. Es un gozo poder trabajar para la venida del Papa, muy felices y también un poco cansados, pero sabiendo que ponemos todo nuestro corazón, la inteligencia, la creatividad para recibir al Santo Padre. Son momentos únicos, un verdadero regalo de Dios.

Conociendo a monseñor Iván

Hoy tiene un rol destacado y ejecutivo en esta visita papal, pero poco sabíamos de quién es monseñor Iván Dornelles y esto nos contó: “Nací en un pueblo, Alvear, provincia de Corrientes [el 26 de abril de 1974] y, como le pasa a muchos de los jóvenes del interior argentino, a los 18 años vine a vivir a Buenos Aires, estudié abogacía en la UBA, me recibí, trabajé en la Justicia, en la Auditoría General de la Nación. Después ingresé al seminario en el año 2000; en el 2007 me ordené de diácono sacerdote, estuve en dos comunidades: San Saturnino y San Judas Tadeo del Bajo Flores y después en Nuestra Señora de la Misericordia en el barrio de Mataderos. En el 2024 fui elegido para ser obispo y hace dos años que soy obispo auxiliar de Buenos Aires”.

Para ampliar datos sobre la visita del Papa León a la Argentina: www.elpapaenargentina.com.ar

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