La historiadora cubana Alina Bárbara López acusó a policías de golpearla y arrastrarla por el suelo

La historiadora Alina Bárbara López denuncia que agentes policiales la golpearon y arrastraron durante su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que fue golpeada, arrastrada por el suelo y esposada por agentes de la Policía durante una detención. En paralelo, manifestó que enfrenta un pedido fiscal de cuatro años de prisión por los delitos de atentado, desacato y desobediencia, dentro de un proceso que también involucra a la socióloga Jenny Pantoja Torres.

La mujer difundió su relato este viernes en una publicación de Facebook, donde identificó a la oficial María Juantorena como una de las agentes que participó del operativo. Según su testimonio, la policía la golpeó y varios efectivos hombres la arrastraron por el piso al tomarla de los pies.

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López afirmó que, tras la agresión, fue esposada y que los agentes le retorcieron las manos para causarle dolor. “Una de las preguntas que le hice a la oficial de policía María Juantorena, después de que me golpeara brutalmente, me arrastrara por el suelo halándome de los pies con ayuda de varios policías hombres, y luego me esposara y me retorciera las manos para que sintiera más dolor, fue: ¿Qué diferencia existe entre lo que hacen ustedes y lo que hacían los sicarios de Batista durante aquella dictadura?”, escribió.

La historiadora Alina Bárbara López denuncia que agentes policiales la golpearon y arrastraron durante su detención. (Cortesía: Redes sociales)

Fiscalía consideró ofensiva la palabra “sicarios”

Según López, el término que utilizó para referirse a los agentes figura ahora como una de las cuestiones planteadas por la Fiscalía en las conclusiones presentadas ante el Tribunal Municipal de Matanzas. La activista aseguró que la fiscal consideró ofensivo que hubiera llamado “sicarios” a los policías.

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“La fiscal considera una ofensa el término ‘sicarios’ en sus conclusiones finales presentadas al Tribunal Municipal de Matanzas”, señaló López.

El caso tiene origen en la detención de López y Pantoja el 18 de junio de 2024, cuando ambas se dirigían hacia La Habana para participar de una protesta pacífica. Las dos fueron acusadas de atentado, desacato y desobediencia, mientras la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para la historiadora y tres para Pantoja.

La académica convoca desde marzo de 2023 protestas mensuales en el Parque de la Libertad de Matanzas para pedir una amnistía de presos políticos. (Cortesía: Redes sociales)

López cuestionó que el proceso penal se concentre en sus expresiones y en la conducta atribuida a las manifestantes, sin que se investigue la actuación de los agentes denunciados.

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“El nuestro es, apenas, uno de los muchísimos ejemplos de brutalidad y tortura que sufrimos los ciudadanos en este sistema represivo en el que la palabra ‘derechos’ es subversiva”, afirmó.

Reclusión domiciliaria desde 2024

De acuerdo con PEN International, López continúa sometida a hostigamiento judicial desde su arresto en junio de 2024. La organización indicó que el expediente fue remitido a juicio en mayo de 2025 y que la académica permaneció bajo restricciones de movimiento, vigilancia y amenazas de nuevas detenciones.

Reportes de medios independientes cubanos indican que el juicio fue programado para el 30 de enero de 2026, pero quedó suspendido sin una nueva fecha. La causa sigue abierta y la petición de condena se mantiene.

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López, doctora en Ciencias Filosóficas e investigadora de Ediciones Matanzas, organiza desde marzo de 2023 una protesta mensual en el Parque de la Libertad de Matanzas. En esas concentraciones se reclama la liberación de presos políticos, una amnistía y garantías para el ejercicio de los derechos civiles.

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión para López Hernández y tres para la socióloga Jenny Pantoja por presuntos delitos de atentado y desacato. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Durante 2026, fue detenida en varias ocasiones cuando intentaba realizar esa protesta, según los reportes disponibles. La activista sostiene que esas retenciones forman parte de un patrón destinado a impedir sus manifestaciones públicas.

El caso ocurre en medio de denuncias de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias, vigilancia y procesos penales contra críticos del Gobierno cubano. Amnistía Internacional afirmó que durante 2026 persistieron la represión de la disidencia y de las protestas pacíficas, así como las restricciones a activistas y defensores de derechos humanos.

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