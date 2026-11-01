Honduras

Asfura ordena priorizar pago de $1.85 millones que el IHMA adeuda a productores de frijol en Honduras

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, aseguró que los agricultores recibirán próximamente el dinero pendiente, mientras el Gobierno busca cambios para agilizar la comercialización de los granos básicos

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, confirmó que el Gobierno busca agilizar el desembolso de los recursos adeudados. (Foto: Proceso Digital)
El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, confirmó que el Gobierno busca agilizar el desembolso de los recursos adeudados. (Foto: Proceso Digital)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó priorizar el pago de aproximadamente US$1.85 millones que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) adeuda a productores de frijol que entregaron sus cosechas a la institución, confirmó el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina.

El funcionario reconoció que la deuda continúa pendiente y explicó que las limitaciones presupuestarias afectaron el cumplimiento de distintas obligaciones del Gobierno, luego de que se destinaran recursos para atender los efectos de la sequía.

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El compromiso de pago se mantiene y las autoridades esperan entregar próximamente el dinero a los agricultores.

Molina también informó que la junta directiva del IHMA trabaja en modificaciones para mejorar el funcionamiento de la institución, especialmente en los mecanismos de comercialización de los granos básicos y la rotación de los inventarios.

El titular de la SAG explicó que la deuda se mantiene desde la salida del anterior titular del instituto y señaló que la disponibilidad limitada de fondos incidió en el cumplimiento de varias responsabilidades gubernamentales.

Moisés Molina afirmó que la SAG vigila la disponibilidad de frijol para cubrir el consumo hondureño (Foto: Agrodiario)
Moisés Molina afirmó que la SAG vigila la disponibilidad de frijol para cubrir el consumo hondureño (Foto: Agrodiario)

Según Molina, la instrucción del presidente Asfura es dar prioridad a este pago, con el objetivo de que los productores reciban el dinero por el grano que entregaron. No obstante, el funcionario no precisó una fecha exacta para completar el desembolso.

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El cumplimiento de esta obligación es relevante para los agricultores que dependen de los ingresos de sus cosechas y necesitan recuperar el dinero correspondiente a las entregas realizadas al Estado.

Además del pago pendiente, las autoridades analizan cambios para facilitar las operaciones comerciales del IHMA. Molina explicó que las restricciones legales para vender frijol a instituciones distintas de Banasupro dificultan la salida de los inventarios y limitan las opciones de comercialización.

La junta directiva trabaja en alternativas que permitan agilizar el funcionamiento de la institución y mejorar la rotación de los productos almacenados.

La intención es facilitar las ventas a otras entidades, aunque el ministro no detalló cuáles serían los cambios legales o administrativos que se aplicarían ni cuándo entrarían en vigor.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, ordenó priorizar el pago de aproximadamente US$1.85 millones que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola mantiene pendientes con productores que entregaron frijol a la institución. (Foto: Proceso Digital)
Nasry Asfura, presidente de Honduras, ordenó priorizar el pago de aproximadamente US$1.85 millones que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola mantiene pendientes con productores que entregaron frijol a la institución. (Foto: Proceso Digital)

El IHMA cumple funciones relacionadas con el mercadeo agrícola, por lo que sus decisiones sobre la compra y venta de granos básicos tienen incidencia en la relación con los productores y en el abastecimiento del mercado hondureño.

Molina afirmó que la SAG mantiene vigilancia sobre la disponibilidad de frijol para cubrir el consumo nacional y advirtió que, si la producción hondureña resulta insuficiente, el país recurrirá a importaciones.

“Estamos alerta porque si en algún momento no logramos tener la producción que se necesita para suplir el consumo, lo vamos a traer de donde sea necesario”, declaró el secretario.

El funcionario no anunció una importación inmediata ni especificó cantidades o países de procedencia. Su declaración plantea la posibilidad de recurrir al mercado internacional si la producción nacional no alcanza para satisfacer la demanda.

La junta directiva del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola trabaja en cambios para agilizar las operaciones de la entidad y mejorar los mecanismos de comercialización de los granos básicos. (Foto: Agrodiario)
La junta directiva del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola trabaja en cambios para agilizar las operaciones de la entidad y mejorar los mecanismos de comercialización de los granos básicos. (Foto: Agrodiario)

La decisión dependería de las necesidades de abastecimiento y de la disponibilidad de producto. Por ahora, el ministro indicó que las autoridades permanecen atentas a la capacidad de producción para garantizar el suministro del grano.

Durante sus declaraciones, Molina también se refirió a las versiones sobre un posible acuerdo para incrementar el precio de los huevos entre noviembre y enero.

El secretario aseguró que la SAG no participa en esas negociaciones y manifestó desconocer si existe una conversación entre los avicultores y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Molina explicó que los precios de los huevos pueden experimentar variaciones por factores relacionados con la oferta y la demanda.

Entre ellos mencionó el aumento del consumo y la reducción de las horas de luz, una condición que puede disminuir temporalmente la postura de las gallinas.

Sin embargo, el funcionario no confirmó que exista un acuerdo oficial para elevar los precios durante esos meses ni anunció medidas específicas sobre el comportamiento del mercado.

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