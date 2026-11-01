La vida real irrumpió en las salas: cómo el arte contemporáneo usa lo cotidiano para sacudir museos y galerías

La apreciación de las obras contemporáneas apela al sentido común del público frente a las tendencias efímeras.

Guardar

La necesidad de expresión toma terrenos, y la elocuencia de lo precario no es una limitante. Cuando la lengua no alcanza, la imagen toma la palabra y con ella surge el arte. Vivimos aturdidos. Entre notificaciones constantes, titulares urgentes y redes sociales saturadas, la palabra hablada y escrita parece desgastada. Y cuando el lenguaje cotidiano no es suficiente ante las crisis, la inflación, la soledad o el paso del tiempo, el arte contemporáneo levanta la mano, da el presente y avanza.

Hoy, las galerías y los museos ya no son templos silenciosos para admirar originales marcos dorados. Funcionan, más bien, como sismógrafos que detectan temblores, preguntas sociales sin respuesta. La vida real irrumpe en las salas desde hace varias décadas.

PUBLICIDAD

Durante siglos el “buen arte” se abordaba desde una mirada ortodoxa, donde la pureza y la técnica eran exigentes y distantes. Pero hace un tiempo que esta pantalla protectora se rompió. El mundo real se coló sin pedir permiso: la basura de la calle, la ropa usada, los recibos de sueldo, los plásticos reciclados y viejas fotos familiares invadieron las paredes y los pisos de las salas de exhibición. En las ferias, pasajes o palacios se asoma un perfume cada vez más fuerte que llegó para quedarse, y solo el tiempo decidirá si permanece en la línea histórica del arte.

El arte de hoy no busca decorar, busca generar preguntas. Nos invita a mirar lo que habitualmente esquivamos y nos propone una conversación directa entre lo que vemos en la obra y lo que vivimos al salir.

PUBLICIDAD

En Argentina y el Cono Sur, los artistas no crean a ciegas. Hay inquietudes que reaparecen una y otra vez: memoria y ausencia frente a las heridas dejadas por la dictadura, violencia institucional como resistencia frente a un posible olvido. Territorios dañados, frente a los cambios climáticos y ambientales que modifican postales conocidas e intentan escapar de la memoria. Una permanente reivindicación para y por la naturaleza como universo divino, entre tierra, barro y raíces que surgen con la necesidad de identidad en cada lugar del mapa, cada uno con sus árboles, flores, frutos y colores.

Las galerías y los museos funcionan como sismógrafos que registran preguntas sociales de la actualidad.

La poética del residuo y la escasez

Trapos, cartones, descartes recogidos en la vía pública, plásticos o metales oxidados dejan de ser basura para convertirse en esculturas. Aquí no se busca embellecer la pobreza: se apunta a la fragilidad de la vida urbana, se cuestiona el consumo desenfrenado y se expone la conversión de lo que para algunos es sobra o desperdicio y para otros es materia sostenible de creatividad.

PUBLICIDAD

Irrumpen también, con desenfado, los cuerpos disidentes y los afectos. Frente a los pedestales nobles y aristocráticos que parecen inadvertidos en estas salas, el arte actual rescata otros cuerpos: los reales, cansados, diversos y hoy explícitamente permitidos, aunque aún falten miles de kilómetros para llegar. Oficios antes relegados al ámbito doméstico o considerados menores —como el tejido, el bordado o la cerámica— se transforman hoy en potentes herramientas de refugio, cuidado y resistencia política y social.

A diferencia de los movimientos del siglo XX, donde cada vanguardia tenía su manual de reglas propias, en el panorama actual no hay un estilo único. Ferias e instituciones internacionales que, ni siquiera frente a crisis extremas como la pandemia, detuvieron su marcha, sostienen y renuevan sus canales de expresión contra viento y marea.

PUBLICIDAD

En una misma sala conviven con total naturalidad un óleo tradicional, una pantalla gigante que transmite un video, una pila de cartones recuperados en el centro del salón o el amontonamiento de prendas que proponen interpretación y contexto sin requerir un proceso previo. Esta libertad, que puede resultar fascinante, también genera desconcierto: ¿cuándo un objeto cotidiano se convierte verdaderamente en arte y cuándo es solo una ocurrencia sin contenido? Ahí radica el desafío del espectador: agudizar la mirada para distinguir entre las obras que conmueven y las que simplemente repiten modas efímeras. Para esa conclusión no es necesario ser un erudito; basta con recurrir al sentido común.

El circuito artístico debate sobre la falta de técnica y el abandono de los procesos tradicionales de elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El murmullo sobre las ideas sin proceso ni técnica

Dentro del arte contemporáneo hay obras que quedarán registradas en la línea de tiempo, pero existe un murmullo sobre las ideas rápidas, sin proceso ni técnica, sobre el abandono del “saber hacer”. Sin embargo, cada cosa cae por su propio peso, y el descarte también. Lo que se ve hoy es un diálogo entre varios caminos complementarios que construyen nuevos puentes y abren espacio.

PUBLICIDAD

Por un lado, el regreso del trabajo manual. Tejidos, bordados y cerámicas hechas a mano vuelven con fuerza. No es afán decorativo, no es moda: es una pausa consciente, una forma de resistencia frente a la velocidad e inmaterialidad actuales. Por otro lado, aparece el uso de la intuición y la calle. Lo que a simple vista parece improvisado o precario suele ser el resultado de un método reflexivo, un acontecimiento, un principio o un fin. Sacar el arte a la calle, trabajar con el azar o usar materiales efímeros no es desprolijidad: es una forma deliberada de romper con la rigidez eterna de los siglos. Cuando un pensamiento profundo encuentra la justa materia, un trozo de cartón humilde puede interpelar y alcanzar una emoción elocuente y demoledora.

Mirar de otra manera, un acto de resistencia

El arte contemporáneo no exige títulos; su sustento teórico se apoya en el sentido y sus mensajes. No exige resolver enigmas: simplemente invita a mirar de otra manera. En un mundo obsesionado con la productividad inmediata y las prontas respuestas, detenerse frente a una obra precaria, frágil o incómoda es un acto de resistencia. En el punto de crochet, las montañas tejidas cobran fuerza, el color de los orígenes se refleja en las retinas, el sexo prohibido se expone sin permiso, un trapo muestra al clero en disidencia, la política criminal y obscena se convierte en caricatura colorida de dolor, las muertes, los desaparecidos y las desigualdades son, en síntesis, “Títulos con Arte”.

PUBLICIDAD

Al final, la línea sigue. Lo que está en juego en estas salas de exposición no es la belleza del objeto ni la maestría del autor, sino la propia capacidad del espectador de seguir conmoviéndose frente a la realidad expuesta de una manera diferente y con subtítulos.