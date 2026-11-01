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Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

La campaña permite conservar permanentemente cada producto después de completar la operación digital, aunque las ventanas disponibles terminan entre el 1, el 5 y el 8 de noviembre

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC por tiempo limitado
Epic Games Store regala cuatro juegos para PC por tiempo limitado
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Epic Games Store ofrece cuatro juegos gratis para PC por tiempo limitado, con plazos distintos para añadirlos a la biblioteca digital. La selección de noviembre reúne terror, deducción social, combates medievales y preguntas de cultura general, y cada título queda asociado de forma permanente a la cuenta tras completar el proceso de compra a coste cero.

La urgencia está marcada por las fechas de vencimiento. Mafia Hotel es el primero que abandona la promoción: estará disponible hasta las 18:02 del domingo 1 de noviembre. Después terminará la oferta de Sorry We’re Closed, el jueves 5 de noviembre a las 17:00, mientras que Gladiator: Blades of Fury y Quiztopia: The Ultimate Trivia podrán reclamarse hasta el domingo 8 de noviembre a las 19:30.

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Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Epic Games ofrece aventuras de terror, estrategia y preguntas sin coste - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro propuestas con géneros y plazos diferentes

La campaña combina la distribución habitual de juegos gratuitos de Epic Games Store con promociones activadas por los desarrolladores. Los cuatro productos tienen un descuento del 100% en sus fichas oficiales, por lo que no se trata de demos, pruebas limitadas ni acceso temporal.

El primer título es Mafia Hotel, un juego multijugador de deducción social que permite partidas de hasta 16 participantes. Durante el día, los jugadores conversan, señalan sospechosos y votan para identificar a los integrantes de la Mafia. Por la noche, quienes ocupan el papel de asesinos recorren el hotel en busca de víctimas, que aún pueden intentar escapar.

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Su precio habitual es de 1,79 euros y la promoción concluye a las 18:02 del 1 de noviembre. Por ese motivo, se trata de la oferta con menos tiempo disponible dentro de la selección.

Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
Epic Games amplía su catálogo gratuito con juegos para todos los gustos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terror de Sorry We’re Closed llegará hasta el 5 de noviembre

Sorry We’re Closed permanecerá gratis hasta el 5 de noviembre a las 17:00. Es una aventura de terror y supervivencia protagonizada por Michelle, una joven que carga con una maldición y debe enfrentarse a criaturas sobrenaturales.

El juego mezcla exploración con cámaras fijas, combates en primera persona y una habilidad denominada tercer ojo. Esta mecánica permite descubrir secretos y detectar vulnerabilidades de los enemigos. La historia contempla varios finales y cuenta con textos en español.

Su precio habitual es de 22,39 euros. Dentro de esta promoción de juegos gratis para PC, es el título con el valor comercial más alto de los cuatro incluidos.

Combates y preguntas completan las ofertas de la semana

Gladiator: Blades of Fury estará disponible hasta el 8 de noviembre a las 19:30. La propuesta se centra en enfrentamientos medievales entre 20 guerreros, repartidos en cuatro clanes: bárbaros, asesinos, caballeros y enanos.

Las propuestas permiten participar en torneos medievales, resolver misterios sobrenaturales o responder cuestionarios familiares, sin exigir una descarga inmediata después de confirmar la adquisición
Las propuestas permiten participar en torneos medievales, resolver misterios sobrenaturales o responder cuestionarios familiares, sin exigir una descarga inmediata después de confirmar la adquisición

Incluye siete escenarios, tres niveles de dificultad, partidas rápidas y un modo torneo. También ofrece compatibilidad con mandos y textos en español. Su ficha internacional indica un precio habitual de 9,99 dólares.

La misma fecha y hora aplican a Quiztopia: The Ultimate Trivia, un juego de preguntas y respuestas dirigido a jugadores a partir de cinco años. Sus categorías abordan matemáticas, ciencias, geografía, inglés, cultura general e imágenes.

Cada categoría suma 10 niveles, con 10 preguntas por fase y una dificultad que aumenta a medida que avanza la partida. El título es compatible con mandos, aunque sus textos están en inglés. Su precio habitual es de 7,99 dólares.

Cómo añadir los juegos gratis a la biblioteca

Para reclamar cualquiera de estos títulos, es necesario contar con una cuenta en Epic Games Store. El proceso se realiza desde la tienda digital y no exige introducir un método de pago si el precio aparece en cero.

Los pasos son los siguientes:

  1. Entrar en la web o el cliente de Epic Games Store e iniciar sesión.
  2. Buscar el juego deseado o localizarlo en la sección de ofertas.
  3. Abrir su ficha y comprobar que figure con descuento del 100%.
  4. Pulsar “Obtener” para iniciar el pedido gratuito.
  5. Completar la confirmación para vincularlo a la biblioteca.

Una vez finalizada la operación, el juego podrá descargarse e instalarse en cualquier momento desde el cliente para PC. No es necesario instalarlo antes de que termine la oferta, pero sí completar el canje dentro del plazo correspondiente.

La principal condición es reclamar los títulos antes de las fechas indicadas. Si la adquisición se confirma a tiempo, cada juego queda ligado a la cuenta incluso si se desinstala o no se descarga de inmediato.

La promoción mantiene activa la campaña de Halloween de la plataforma e incorpora opciones de géneros distintos. Mafia Hotel deja de estar disponible primero, el 1 de noviembre a las 18:02, mientras que los otros tres juegos conservarán sus descuentos hasta el 5 y el 8 de noviembre.

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