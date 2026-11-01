Noelia Marzol recordó la particular manera en que Ramiro Arias la conquistó: "Bebé reno"

En medio de su paso por la "mesaza", la bailarina contó cómo su esposo logró robar su corazón luego de varias insistencias durante sus shows en Sex (La Noche de Mirtha - El Trece)

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Desde que se conocieron, Noelia Marzol y Ramiro Arias construyeron una historia de amor que con el tiempo se consolidó con la llegada de sus dos hijos. La bailarina y el exfutbolista atravesaron distintas etapas juntos y, a más de siete años del comienzo de su relación, ella recordó cómo fueron los primeros acercamientos. Durante su participación en La Noche de Mirtha (El Trece), conducido temporalmente por Juana Viale, Marzol contó logró conquistarla mientras ella realizaba las funciones de Sex, la obra de José María Muscari.

“Nosotros teníamos un seguridad ahí que cada vez que entraba me decía: ‘Che, cualquier cosa, haceme una seña’, porque parecía un loco por el pibe”, relató Noelia. La actriz explicó que Ramiro asistía reiteradamente al espectáculo y que su presencia ya había llamado la atención del personal de seguridad. En medio de las risas del estudio, también lo comparó: “Era tipo bebé reno”.

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“Venía todo el tiempo y Muscari, chocho”, recordó. Según explicó, el director teatral le decía: “No le des bola nunca, porque este pibe viene, vienen él, los amigos, pagan la entrada”. La actriz señaló que, al principio, Ramiro no se acercaba a hablarle cara a cara. “No, me escribía por Instagram... Es que es medio border hablar con una persona que no conocés por Instagram”, explicó.

Tras la insistencia del futbolista, la bailarina cayó rendida a sus encantos y terminaron formando una familia juntos (Instagram)

“No sé si imaginaba yo que después iba a ser el padre de mis hijos”, reconoció. La relación comenzó a tomar otra forma después de un encuentro posterior a una de las funciones, cuando Arias finalmente se animó a acercarse de una manera más directa. “Hasta que un día se quedó porque había un cumpleaños después. Me invitó un trago, que pobrecito, él no tomaba alcohol porque era deportista, jugador de fútbol, ahora es representante, pero en ese momento estaba activo”, relató. “Me vino con el trago con el hielo todo derretido, ya chorreándose, era una pena”, contó. A pesar del estado de la bebida, el gesto tenía una intención clara: generar una conversación entre ambos. “Y me dijo: ‘Bueno, ¿me aceptás un trago? Para hablar, para que me conozcas’”, recordó.

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“A mí me gustaba. Lo que pasa es que me daba cosa”, admitió. Luego explicó cuál era la duda que le aparecía cada vez que lo veía acercarse: “Este pibe debe tener alguna falla.En el trayecto de que nos fuimos conociendo, también decía: ‘Bueno, pará, ¿dónde está el error de este chico? Algo tiene que tener, no puede ser’”, relató. Sin embargo, en lugar de encontrar una característica negativa, Marzol se encontró con una persona con la que podía conversar con naturalidad. “Es bueno, es normal, es una persona que se puede hablar”, describió. Luego agregó una reflexión sobre los vínculos en la actualidad: “Viste que ahora, hoy día, encima es complicado conseguir gente normal”.

La pareja tuvo dos hijos, Donatello y Alfonsina, fruto de su amor (Instagram)

Con el tiempo, la relación se consolidó. “Y después tuvimos hijos, que me acuerdo estar en el camarín, tipo dándole la te... a dos”, relató. “Creo que fue el trabajo ideal para ese momento, porque creo que también si hubiera hecho un personaje, como me cambió el cuerpo, crece la panza, es medio insostenible un personaje”, sostuvo.

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No es la primera vez que Marzol cuenta una anécdota de su relación con Arias en un programa relacionado con Mirtha Legrand. En febrero de este año, también había recordado el día en que su pareja le pidió cancelar el casamiento apenas 24 horas antes de la ceremonia. “Él solía venir, pero un sábado a la noche, ya tarde, entra al teatro con cara de pánico”, relató. “Le dije: ‘¿Qué te pasa? Contame ya qué te está pasando porque se te nota demasiado en la cara que me venís a dar una mala noticia. Decime, ¿mi familia está bien?’”, recordó. Arias le respondió que todos estaban bien, pero enseguida le comunicó la noticia: “Sí, están todos bien, no te preocupes. Pero bueno, mañana no nos podemos casar”.

Marzol estaba embarazada y contó que esa situación también afectaba el vestido que había elegido para la boda. Sin embargo, el motivo principal de la cancelación estaba relacionado con la carrera deportiva de Arias. “El tema era que al otro día iba a jugar el partido por el ascenso”, explicó. El encuentro se disputaba en el marco del Nacional B y podía definir el futuro del equipo. La noticia provocó angustia en Marzol, que no entendía por qué la decisión había sido comunicada tan cerca de la fecha. “¿Pero cómo me venís a plantear esto? ¿Cómo no se lo dijiste al técnico antes?”, recordó que le preguntó. Finalmente, Arias viajó a Rosario para disputar el partido y Noelia se quedó junto a su madre.

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Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su casamiento 24 horas antes

“Mi mamá me vino a consolar porque yo estaba re triste en casa”, contó.“Ojalá pierdan y no ascienda”, recordó que decían. El partido tuvo alargue, penales y una definición extensa. Arias pateó uno de los penales y convirtió el gol. “¡Ay, que no entre! ¡No, metió el gol!”, relató Marzol, entre risas.

Con el paso del tiempo, aquella situación quedó como una anécdota dentro de la historia de la pareja, marcada por una boda postergada, un partido decisivo y el comienzo de una familia que hoy comparten.