Teleshow

El álbum de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi: disfraces, maquillaje y terror en su máxima potencia

La pareja compartió imágenes del festejo familiar que realizó en su casa de Nordelta junto a los hijos de la actriz

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
La China Suárez y Mauro Icardi posaron juntos durante la celebración de Halloween en su casa de Nordelta (Instagram)
Guardar

Halloween se convirtió en la excusa perfecta para que la China Suárez y Mauro Icardi compartieran una celebración familiar junto a los hijos más pequeños de la actriz, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. La celebración tuvo lugar en la casa de Nordelta, donde la familia se preparó para la ocasión y posó con distintas caracterizaciones. Luego, la actriz compartió algunas imágenes del encuentro en sus redes sociales y dejó ver parte del clima que tuvo la noche.

La China publicó el festejo a través de su cuenta de Instagram, donde reunió distintas imágenes en un álbum digital. En las postales aparecieron los integrantes de la familia con sus respectivos atuendos y maquillajes, además de varios sectores de la vivienda decorados especialmente para la fecha. Para la primera caracterización, la China apareció con el rostro cubierto de maquillaje blanco, los ojos delineados en negro y la boca pintada del mismo color.

PUBLICIDAD

En una de las fotografías posó junto a Icardi, que había elegido una capa con capucha en tonos bordó y negros. El futbolista tenía el rostro maquillado con manchas rojas y negras, además de marcas en la zona de la boca y las mejillas que simulaban heridas. También se destacó Magnolia, la hija de la actriz con Vicuña, quien lució un vestido violeta con su pelo suelto y unas trenzas en la parte superior de la cabeza.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
Magnolia Vicuña lució un vestido violeta con brillos, mangas transparentes y volados
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
La China Suárez y Mauro Icardi posaron detrás de la niña durante una de las escenas familiares de la celebración
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
La actriz optó por un maquillaje de payaso en blanco y negro, mientras que el futbolista lució un estilo sangriento con el rojo como detalle predominante

Por su parte, Amancio apareció con una caracterización diferente. El niño llevó el pelo corto y rubio, y en una de sus mejillas tenía una herida falsa acompañada por manchas rojas. En otra fotografía, el maquillaje se pudo apreciar con mayor precisión, con marcas oscuras y rojizas sobre parte de la piel.

PUBLICIDAD

La decoración de la casa también ocupó un lugar central en el álbum. En la entrada se observaron telas negras, figuras de esqueletos, manos artificiales, telarañas y carteles de madera con manchas rojas que imitaban sangre. Uno de los letreros incluía la palabra “poseído” en inglés, mientras que en otro sector podían verse inscripciones en inglés parcialmente visibles. A un costado aparecía una figura con forma de esqueleto y una estructura cubierta con telas grises y negras.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
Amancio posó con una túnica azul oscura, una capucha y un esqueleto dibujado sobre el torso
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
El detalle del maquillaje del hijo de la actriz
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
Como segundo disfraz, la actriz lució un traje rosa, orejas salientes y una boca con dientes marcados en su caracterización de bebé

En el exterior de la vivienda hubo un castillo inflable de grandes dimensiones, iluminado con luces violetas, blancas y verdes. La estructura tenía torres, ventanas, una calavera sobre la entrada, una araña, fantasmas y una calabaza naranja en la parte inferior. El juego se ubicó delante de una casa de fachada clara, rodeada de árboles y plantas.

Otra de las postales mostró a Amancio disfrazado con una túnica azul oscura, capucha y un esqueleto dibujado sobre el torso. El menor sostenía una herramienta de aspecto similar a un hacha y sonreía frente a la cámara. Detrás de él se veían la fachada de la casa, un camino de adoquines, una puerta vidriada y un cartel con frases escritas en rojo, entre ellas “vos sos el siguiente”, aunque parte del texto quedaba fuera de cuadro.

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
La pareja decoró su hogar con varios detalles para darle una vibra espeluznante
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
El traje de payaso terrorífico de la actriz para el festejo de Halloween
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
El castillo inflable con torres, calaveras, fantasmas y una calabaza ocupó parte del exterior de la vivienda
La China Suárez y Mauro Icardi celebraron Halloween en familia
Como parte de la ambientación, la actriz reunió en una bandeja piezas con forma de dedos, ojos y otras figuras sobre una preparación de color rojizo similar a la sangre (Instagram)

El álbum también incluyó imágenes de la China con otro disfraz. La actriz apareció con un traje rosa, una cabeza de gran tamaño, orejas salientes y una boca con dientes marcados, mientras su vestuario estaba cubierto de espuma blanca y manchas rojas. En esa imagen posó junto al futbolista.

La celebración sumó distintos elementos de utilería y comida temática. Una bandeja contenía piezas con forma de dedos cubiertas con manchas rojas, junto a ojos y otras figuras colocadas sobre una preparación de color rojizo. En otra imagen, Icardi apareció junto a una figura rosada de gran tamaño, cubierta con espuma blanca, mientras detrás se observaba una estructura inflable violeta y negra.

Entre disfraces, maquillajes y decoraciones, la China registró una celebración familiar marcada por los detalles visuales. La casa de Nordelta quedó convertida en el escenario de una jornada de Halloween que reunió a la actriz, Mauro Icardi y los chicos en distintas escenas, desde las fotos frente a los carteles de terror hasta los juegos inflables y la comida inspirada en la fecha.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiHalloweenNordelta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

En diálogo con Teleshow, Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha cuentan cómo construyeron el regreso musical de la banda entre pop, rock y experiencia

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

A meses del siniestro que consumió sus pertenencias y equipamiento de trabajo, Esteban “Bam Bam” Morais cuenta cómo superó el momento más oscuro de su vida. De perder todos sus ahorros a encontrar en su pequeña hija la fuerza para salir adelante

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

En un mano a mano con Teleshow, el líder analiza repasa el debut discográfico que cambió el rumbo del rock argentino. La actualidad de la banda de toda su vida, su relación con la religión y la farándula y la previa a un nuevo encuentro con un rolling stone

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

Producido por él y dirigido por Gabriel Grieco, el filme que gira alrededor de la historia de la banda y la cultura rolinga local, tendrá sus primeras tres proyecciones en noviembre, en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata

Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

Modelo, conductor y viajero empedernido, aquí habla del regreso de Pasapalabra, el programa que lidera hace 11 años, al prime time de Telefe desde el 4 de noviembre, sus proyectos en el streaming y la naturalidad con que pone límites entre su vida pública y privada

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

AMÉRICA

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

¿Logran acceder los cubanos a sus propias playas?

Panamá derrota a Cuba y se corona campeón de la Copa de Naciones de Futsal, realizada en Managua

Honduras avanza en la revisión de pagos pendientes a médicos

Capturan a dos sospechosos de lapidar hasta la muerte a un hombre en el occidente salvadoreño

MALDITOS NERDS

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

DEPORTES

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Histórico: Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones