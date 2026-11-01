El álbum de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi: disfraces, maquillaje y terror en su máxima potencia

La China Suárez y Mauro Icardi posaron juntos durante la celebración de Halloween en su casa de Nordelta (Instagram)

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Halloween se convirtió en la excusa perfecta para que la China Suárez y Mauro Icardi compartieran una celebración familiar junto a los hijos más pequeños de la actriz, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. La celebración tuvo lugar en la casa de Nordelta, donde la familia se preparó para la ocasión y posó con distintas caracterizaciones. Luego, la actriz compartió algunas imágenes del encuentro en sus redes sociales y dejó ver parte del clima que tuvo la noche.

La China publicó el festejo a través de su cuenta de Instagram, donde reunió distintas imágenes en un álbum digital. En las postales aparecieron los integrantes de la familia con sus respectivos atuendos y maquillajes, además de varios sectores de la vivienda decorados especialmente para la fecha. Para la primera caracterización, la China apareció con el rostro cubierto de maquillaje blanco, los ojos delineados en negro y la boca pintada del mismo color.

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En una de las fotografías posó junto a Icardi, que había elegido una capa con capucha en tonos bordó y negros. El futbolista tenía el rostro maquillado con manchas rojas y negras, además de marcas en la zona de la boca y las mejillas que simulaban heridas. También se destacó Magnolia, la hija de la actriz con Vicuña, quien lució un vestido violeta con su pelo suelto y unas trenzas en la parte superior de la cabeza.

Magnolia Vicuña lució un vestido violeta con brillos, mangas transparentes y volados

La China Suárez y Mauro Icardi posaron detrás de la niña durante una de las escenas familiares de la celebración

La actriz optó por un maquillaje de payaso en blanco y negro, mientras que el futbolista lució un estilo sangriento con el rojo como detalle predominante

Por su parte, Amancio apareció con una caracterización diferente. El niño llevó el pelo corto y rubio, y en una de sus mejillas tenía una herida falsa acompañada por manchas rojas. En otra fotografía, el maquillaje se pudo apreciar con mayor precisión, con marcas oscuras y rojizas sobre parte de la piel.

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La decoración de la casa también ocupó un lugar central en el álbum. En la entrada se observaron telas negras, figuras de esqueletos, manos artificiales, telarañas y carteles de madera con manchas rojas que imitaban sangre. Uno de los letreros incluía la palabra “poseído” en inglés, mientras que en otro sector podían verse inscripciones en inglés parcialmente visibles. A un costado aparecía una figura con forma de esqueleto y una estructura cubierta con telas grises y negras.

Amancio posó con una túnica azul oscura, una capucha y un esqueleto dibujado sobre el torso

El detalle del maquillaje del hijo de la actriz

Como segundo disfraz, la actriz lució un traje rosa, orejas salientes y una boca con dientes marcados en su caracterización de bebé

En el exterior de la vivienda hubo un castillo inflable de grandes dimensiones, iluminado con luces violetas, blancas y verdes. La estructura tenía torres, ventanas, una calavera sobre la entrada, una araña, fantasmas y una calabaza naranja en la parte inferior. El juego se ubicó delante de una casa de fachada clara, rodeada de árboles y plantas.

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Otra de las postales mostró a Amancio disfrazado con una túnica azul oscura, capucha y un esqueleto dibujado sobre el torso. El menor sostenía una herramienta de aspecto similar a un hacha y sonreía frente a la cámara. Detrás de él se veían la fachada de la casa, un camino de adoquines, una puerta vidriada y un cartel con frases escritas en rojo, entre ellas “vos sos el siguiente”, aunque parte del texto quedaba fuera de cuadro.

La pareja decoró su hogar con varios detalles para darle una vibra espeluznante

El traje de payaso terrorífico de la actriz para el festejo de Halloween

El castillo inflable con torres, calaveras, fantasmas y una calabaza ocupó parte del exterior de la vivienda

Como parte de la ambientación, la actriz reunió en una bandeja piezas con forma de dedos, ojos y otras figuras sobre una preparación de color rojizo similar a la sangre (Instagram)

El álbum también incluyó imágenes de la China con otro disfraz. La actriz apareció con un traje rosa, una cabeza de gran tamaño, orejas salientes y una boca con dientes marcados, mientras su vestuario estaba cubierto de espuma blanca y manchas rojas. En esa imagen posó junto al futbolista.

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La celebración sumó distintos elementos de utilería y comida temática. Una bandeja contenía piezas con forma de dedos cubiertas con manchas rojas, junto a ojos y otras figuras colocadas sobre una preparación de color rojizo. En otra imagen, Icardi apareció junto a una figura rosada de gran tamaño, cubierta con espuma blanca, mientras detrás se observaba una estructura inflable violeta y negra.

Entre disfraces, maquillajes y decoraciones, la China registró una celebración familiar marcada por los detalles visuales. La casa de Nordelta quedó convertida en el escenario de una jornada de Halloween que reunió a la actriz, Mauro Icardi y los chicos en distintas escenas, desde las fotos frente a los carteles de terror hasta los juegos inflables y la comida inspirada en la fecha.

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