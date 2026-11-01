De pago a gratis por tiempo limitado: el perturbador juego de terror en ‘pixel art’ que se puede reclamar en Steam

Asleep Act 1 gratis en Steam: Cómo descargar el juego de terror para PC paso a paso - crédito Steam

Guardar

Asleep – Act 1, un juego de terror en pixel art, se puede reclamar gratis en Steam hasta el 2 de noviembre. La promoción de tiempo limitado permite incorporar a la biblioteca el primer episodio de una historia de horror psicológico ambientada en el Brasil de los años 1990 sin pagar.

El descuento importa porque la oferta no entrega una demo ni un acceso temporal: tras pulsar el botón correspondiente, el juego queda asociado de forma permanente a la cuenta. La propuesta llega desde Black Hole Games, un estudio brasileño que ha centrado sus proyectos recientes en el terror y que publicó este capítulo en 2024.

PUBLICIDAD

Un juego de terror en pixel art se suma gratis a las bibliotecas de Steam

Una pesadilla situada en el Brasil de los años 1990

La protagonista es Ana Lúcia, una joven que atraviesa una realidad alterada por sus demonios internos. La historia la sitúa al borde de la locura y plantea un recorrido en el que los espacios, los documentos y las señales encontradas sirven para reconstruir el misterio de ese mundo.

Su punto de partida combina aventuras point and click de otra época con reglas de survival horror. La estética pixel art acompaña esa referencia al pasado y refuerza una ambientación con elementos propios de los años 1990. El juego tiene reseñas muy positivas en Steam, según la información disponible sobre la promoción.

PUBLICIDAD

La luz sostiene la cordura de Ana Lúcia

La mecánica central convierte la luz en una herramienta de supervivencia. Ana debe evitar la oscuridad durante el mayor tiempo posible, pues la ansiedad y los peligros de los escenarios alteran su estado. Cuando permanece en las sombras, sus pesadillas aumentan y las amenazas adquieren mayor presencia.

Steam regala el primer episodio de una aventura de horror psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance exige resolver acertijos y escapar de criaturas que persiguen a la protagonista. La linterna cumple dos funciones: ahuyenta a los enemigos y ayuda a conservar la cordura. Los papeles y las pistas repartidos por el recorrido también resultan necesarios para entender qué ocurre alrededor de Ana.

Cómo reclamar el primer acto en Steam

Para añadir Asleep – Act 1 a la biblioteca, es necesario acceder a una cuenta de Steam desde la aplicación para PC o desde su tienda digital. En la página del título aparece el botón “Agregar a la cuenta”. La operación debe completarse antes del 2 de noviembre, mientras el precio figure con un descuento del 100%.

PUBLICIDAD

El proceso puede resumirse en cuatro pasos:

Iniciar sesión en Steam.

Buscar Asleep – Act 1.

Seleccionar “Agregar a la cuenta”.

Confirmar que el título quede incluido en la biblioteca.

La producción independiente obliga a permanecer lejos de las sombras, ya que la oscuridad incrementa la ansiedad, intensifica las amenazas y dificulta el avance por los entornos de la historia - Valve

La oferta solo incluye el comienzo de la historia

La gratuidad corresponde únicamente al acto inicial de la franquicia. El segundo episodio puede adquirirse con descuento, mientras que el último todavía no se ha estrenado. La promoción ofrece así una entrada al relato de Ana Lúcia, pero no incorpora el contenido completo de la serie.

Black Hole Games ha trabajado en diversos géneros, aunque sus proyectos más recientes se orientan al terror. Asleep – Act 1 abre esa línea con una experiencia breve, apoyada en una estructura episódica. El material disponible indica que puede terminarse en menos de una hora, con una historia centrada en el deterioro mental de su personaje principal.

PUBLICIDAD

Una oportunidad para ampliar la biblioteca de PC

Las promociones de Steam permiten conservar juegos en la cuenta para instalarlos en otro momento. Para aprovecharlas, conviene revisar las secciones de títulos gratuitos y ofertas especiales, además de activar las notificaciones de la plataforma. La disponibilidad puede cambiar, por lo que Asleep – Act 1 debe reclamarse dentro del plazo indicado.

Una vez añadido, el capítulo permanecerá vinculado a la cuenta y podrá descargarse cuando se desee. La campaña concluye el 2 de noviembre y limita su alcance al inicio de la historia, donde la luz marca la diferencia entre avanzar o quedar atrapada.