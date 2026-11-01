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La angustia de Andy Kusnetzoff ante el fuerte cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Después de un tenso intercambio entre la periodista y el influencer, el conductor del ciclo decidió compartir su malestar frente a las cámaras

Luego del cruce verbal que protagonizaron los invitados, el conductor expresó su malestar sobre lo ocurrido y realizó una autocrítica al respecto (PH Podemos Hablar - Telefe)
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La emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe) del sábado por la noche terminó atravesada por una situación inesperada. Un fuerte enfrentamiento entre la China Ansa y Santiago Maratea interrumpió el ritmo habitual del programa y obligó a frenar la grabación para definir cómo continuar. En medio de la tensión que se había instalado en el estudio, Andy Kusnetzoff decidió exponer su malestar frente a las cámaras y realizó una autocrítica sobre la manera en que había manejado el momento.

El episodio ocurrió durante el clásico momento del fuego, una instancia en la que los invitados suelen arrojar al fuego un papel con un recuerdo, una situación o una experiencia que desean dejar atrás. Sin embargo, esta vez Kusnetzoff también decidió participar. “Yo siento que en este momento tendría que decir: vamos a comer, todo bárbaro. Pero la verdad, siento la necesidad de decirles que me siento como el ort…”, expresó, en referencia al clima que había quedado en el estudio después del cruce entre Maratea y Ansa.

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No sé si estuve, de alguna forma, pudiendo manejar la situación. No me gusta que él se haya sentido mal y no me gusta que ella se vaya reangustiada. No sé si estuve a la altura. Hice lo que pude, como todos ustedes”, sostuvo. “De golpe pensé y tantas veces nos quejamos, los periodistas de política que se sientan a agredir, que todo se politiza, y quiero decirles que di lo mejor para transitar esta situación”, afirmó.

La angustia de Andy Kusnetzoff ante el fuerte cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea
El conductor del ciclo expresó su angustia luego de ser testigo del fuerte cruce entre dos de sus invitados (Captura de video)

En el cierre de su intervención, Kusnetzoff volvió a referirse al rol que ocupa dentro del ciclo. “Mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar”, expresó. Sus palabras dejaron en evidencia el impacto que había tenido el cruce en el desarrollo del programa y marcaron un momento poco habitual para el conductor, que decidió compartir su incomodidad en lugar de continuar con la dinámica prevista.

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El enfrentamiento entre Ansa y Maratea había comenzado durante el “frente a frente”, otra de las dinámicas de PH, Podemos Hablar. En ese segmento, la periodista le preguntó al influencer qué reclamo recibiría si se pusiera en el lugar de las personas que habían aportado dinero a sus colectas. “Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, planteó Ansa. “No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos”, afirmó el influencer.

La periodista insistió y le pidió que pensara en una sugerencia, un reclamo o incluso un comentario positivo que pudiera hacerle alguien que hubiera colaborado con sus campañas. Maratea sostuvo que su respuesta sería un agradecimiento. “Le diría ‘gracias’. ¿Es muy descabellada mi respuesta?”, preguntó. Ansa le respondió que no, pero luego mencionó específicamente la colecta destinada a un refugio de perros. La referencia modificó el tono del intercambio y llevó a Maratea a preguntarle: “¿Vos sos periodista, no?”. Ansa aclaró que solamente estaba formulando una pregunta y que no lo estaba acusando de nada. Sin embargo, Maratea cuestionó: “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”.

La conductora y el influencer protagonizaron un fuerte momento en la televisión argentina

La periodista interpretó esa respuesta como una acusación y expresó: “Vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta”. Maratea respondió que su cuestionamiento estaba dirigido al modo en que se había abordado el caso y quiso saber si Ansa consideraba suficiente investigar a través de los medios de comunicación.

Más adelante, la conductora propuso retomar la dinámica desde el punto en el que Maratea debía dirigirse a sí mismo en ese hipotético cambio de roles. Pero el influencer le contestó:“No cambiemos nada. Yo respondí, sigo respondiendo y no tengo drama de seguir respondiendo mientras Andy, conductor, me dé el tiempo de hacerlo”. Hacia el final del intercambio, Maratea cuestionó que Ansa hubiera repreguntado y le planteó: “No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano”. La periodista negó haberse arrepentido y explicó por qué había continuado con la consulta: “Me dijiste gracias. Después me dijiste: ‘¿No te resulta mi respuesta?’. Y a mí la verdad que sí. Entonces me vi obligada a hacerte otra pregunta, pero la verdad que con gracias estaba bien”.

Después del cruce, el estudio quedó marcado por la tensión y la grabación debió interrumpirse para definir cómo continuar. En ese contexto, Andy Kusnetzoff dejó de lado su rol habitual, tomó la palabra durante el momento del fuego y compartió una autocrítica frente a los invitados y las cámaras.

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