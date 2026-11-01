Seda plateada, una flor en la cintura y un tajo: el look de Juana Viale para recibir noviembre

En el marco del primer programa de noviembre, Juana Viale deslumbró con un atuendo plateado y maquillaje a juego que acaparó todas las miradas (Almorzando con Juana – El Trece)

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Juana Viale volvió a recibir el primer domingo de noviembre con una escena que ya se convirtió en una de las postales más esperadas de Almorzando con Juana (El Trece). Entre aplausos, música y comentarios espontáneos, la conductora apareció frente a las cámaras con un diseño de Gino Bogani y transformó la presentación de su vestuario en un momento cargado de humor y cercanía. Así, antes de que comenzara el almuerzo, volvió a compartir con el público los detalles del vestido, el peinado y el maquillaje que eligió para la ocasión.

“Hola, hola, ¿cómo están?”, saludó Juana apenas comenzó el programa, mientras el estudio respondía con aplausos y vítores. “Feliz primero de noviembre”, expresó, antes de hacer una cuenta que la llevó directamente al cierre del calendario. “Ya se nos pasó el año, ya llegamos a fin de año, nos queda un mes... ¿Dos meses de programa?”, se preguntó, sorprendida por la cercanía del final del ciclo.

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Mientras se desenvolvía frente a las cámaras, la nieta de Mirtha Legrand continuó con su reacción. “¡Dios mío, ya pasó el año! Increíble”, exclamó. “No vamos a hablar del clima porque no vale la pena, no se sabe”, comentó. Sin embargo, recordó que había disfrutado de algunos días de sol. “Pero el otro día hubo unos rayitos de sol divinos... Tuvimos dos días lindos, bien vivitos”, agregó, antes de volver a concentrarse en la presentación de su look.

El impresionante diseño de Gino Bogani que eligió la conductora para su primer programa del mes de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Miren, primero de noviembre, ¿cómo arrancamos los primeros de mes?”, anunció entonces, como si estuviera por abrir una ceremonia que el público ya esperaba. Y, fiel a la tradición, presentó al diseñador responsable de su vestuario: “Por supuesto, tenemos al señor Gino Bogani”. La frase quedó acompañada por una mirada de sorpresa hacia el vestido, que Juana comenzó a mostrar frente a las cámaras. “Mirá, ¿qué es esta creación?”, dijo, antes de explicar cómo estaba confeccionado el modelo.

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“Es un vestido strapless en forma de picos en los laterales de seda plateada, drapeado en la cintura con una flor hermosísima”, describió. La prenda tenía un escote sin breteles, laterales terminados en picos, una textura plateada y un drapeado en la cintura, donde se destacaba una flor. “Bueno y un tajo, por si no lo vieron”, señaló.

“Y me peinó Juan Fojo, que me hizo un recogido muy bonito, muy prolijito”, explicó Juana. “Y me maquilló Cris Sepúlveda con grises y plata acompañando la composociada”, expresó.

El llamativo vestido que eligió Juana Viale para un nuevo programa de Almorzando con Juana (Gentileza de Story Lab/El Trece)

La escena de noviembre tuvo además un antecedente cercano. La última vez que Juana había utilizado un diseño de Bogani había sido el primer domingo de octubre, cuando comenzó la emisión con una broma relacionada con una boda. “Hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Bienvenido otro domingo más. Yyy ¿cómo? ¡Viva la novia!”, había saludado apenas comenzó el programa, mientras recibía los aplausos del estudio. “Claro, director, mostrá mi vestido, pero yo te quería contar otra cosa, Dire...”, agregó entre risas.

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“Quería contar que estábamos jugando que nos casábamos. Hicimos todo el ritual porque es principio de mes, por supuesto, me viste siempre el señor Gino Bogani, así que estoy con un auténtico Bogani”, relató. La situación había crecido dentro del estudio hasta convertirse en una celebración imaginaria. “Y todos empezaron a decir que estaba lista para casar, porque este equipo lo único que quiere. Director, acá, lo único que quiere es joda”, expresó.

Con el mismo tono, Juana se refirió a su estado civil y propuso que la escena se repitiera cada mes. “Entonces, claro, la mina soltera se casaba para que todos tengamos fiesta, claro. Una vez por mes me puedo casar, ¿no? Bien, bueno, doce casamientos al año, ¡pah!”, dijo. Después describió aquel vestido: “Estoy con un vestido strapless línea lápiz que marca bien la silueta con un volado al bies de guipur bordado como el borde del ruedo. Muy bonito, está todo bordado”.

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Como hace en el primer programa de cada comienzo de mes, Juana Viale deslumbró con un vestido diseñado exclusivamente por Gino Bogani (Almorzando con Juana – El Trece)

“¿Se ven las pepitas doradas? Todo esto es un auténtico Bogani. Se nota”, sostuvo. Y, antes de terminar, dejó una reflexión que resumía el espíritu de la escena: “Muy divino, muy lindo, muy hermoso para casarse, para salir de fiesta o simplemente para estar soltera, que no está mal”.

Como ocurría habitualmente, Juana también había agradecido a quienes participaron de su preparación. “Me peinó Juan Fojo”, contó mientras sonaba una música alegre en el estudio. Luego aclaró que llevaba un recogido oculto en la parte posterior: “Ah, claro, está escondido el recogido atrás”. Por último, mencionó a Cris Sepúlveda y explicó la propuesta de maquillaje: “Y me maquilló Cris Sepúlveda, que quisimos una carita casi lavada, fresquita para domingo”.

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Entre vestidos, bromas y comentarios improvisados, Juana volvió a convertir la llegada de su ciclo en una escena con sello propio. El diseño de Bogani, la música del estudio y sus intercambios con el equipo le permitieron comenzar la emisión con la misma espontaneidad con la que suele compartir cada detalle de su look. Una vez más, la conductora hizo de una presentación de vestuario un momento de encuentro con el público, entre humor, elegancia y esa cercanía que ya forma parte de su manera de estar al frente del programa.