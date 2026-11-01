Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

Los actores que interpretaron a los icónicos personajes de GTA V volverán a la saga - crédito Rockstar Games

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Steven Ogg y Ned Luke, los actores que interpretaron a Trevor y Michael en Grand Theft Auto V, planean jugar GTA VI en directo tras su lanzamiento. La propuesta permitiría que dos de las voces más reconocibles de la anterior entrega regresen a la saga desde otro lugar: como jugadores que descubrirán Vice City ante su audiencia.

La idea adquiere relevancia a pocas semanas del estreno previsto de Grand Theft Auto VI, fijado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El juego de Rockstar Games llegará después de dos aplazamientos y concentrará la atención de una comunidad que ha esperado más de una década por una nueva entrega principal.

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Los actores de Trevor y Michael volverán a Vice City como jugadores

Steven Ogg cambió de opinión sobre GTA VI

Durante años, Steven Ogg se mantuvo alejado de Grand Theft Auto V. El intérprete de Trevor Philips llegó a decir en 2025 que no tenía intención de jugar la próxima entrega. Sin embargo, su reciente participación en emisiones junto a Ned Luke, quien encarnó a Michael De Santa, parece haber modificado ese escenario.

Luke ha recorrido Grand Theft Auto V de principio a fin en una serie de directos que cuenta con intervenciones de Ogg. En una de esas retransmisiones, el actor propuso trasladar el formato al próximo título de la franquicia.

“Deberíamos hacer esto también con el nuevo, cuando salga el GTA 6”, planteó Ogg. El actor añadió que sería una experiencia distinta y que les permitiría comentar aspectos como la animación del juego. Luke respaldó la idea y señaló que pretende terminar la campaña de GTA V antes de noviembre para pasar de una entrega a otra en el canal.

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GTA VI tendrá un directo especial con dos rostros de Grand Theft Auto V (Rockstar)

Los actores volverían a la saga como espectadores

La iniciativa tiene un interés particular para los seguidores de la serie. Michael y Trevor fueron dos de los tres personajes controlables de Grand Theft Auto V, una entrega que marcó un cambio para Rockstar Games al estructurar su historia alrededor de protagonistas con trayectorias y misiones entrelazadas.

Ahora, Luke y Ogg se preparan para observar la nueva propuesta sin formar parte de su reparto principal. Ogg también mostró curiosidad por conocer a los personajes y a los actores que estarán detrás de la nueva aventura, con la posibilidad de comparar ese trabajo con la experiencia que ambos tuvieron en GTA V.

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El lanzamiento pondrá en primer plano a Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja de criminales que protagonizará la historia. La trama comienza tras un golpe fallido y avanza hacia una conspiración que atraviesa el estado ficticio de Leonida.

La llegada de GTA VI reunirá a Trevor y Michael fuera de la historia - Rockstar

Vice City regresa con una historia situada en la actualidad

Vice City será el principal escenario de GTA VI. La ciudad ficticia, inspirada en Miami, ya había aparecido en una entrega de la saga situada en los años 1980. Esta vez, Rockstar trasladará la acción a una versión contemporánea, con teléfonos inteligentes, redes sociales y referencias a la cultura digital.

La historia seguirá a Lucía, quien sale de prisión y busca alejarse de un pasado marcado por la violencia, y a Jason, un hombre criado entre delincuentes que termina vinculado con narcotraficantes en los Cayos de Leonida. Ambos deberán apoyarse para sobrevivir dentro de una red criminal que se extiende por el estado.

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El juego recuperará el sistema de varios protagonistas, aunque se limitará a Jason y Lucía. También incorporará cambios físicos según los hábitos de los personajes, un inventario más restringido, armas personalizables y opciones ampliadas de sigilo.

Rockstar prepara una llegada solo para consolas

Rockstar Games confirmó el estreno para PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una versión para PC. La compañía suele lanzar sus grandes producciones en orden escalonado, por lo que esa posibilidad permanece abierta sin fecha confirmada.

Las reservas digitales permitirán descargar el juego desde el 12 de noviembre, aunque el acceso quedará bloqueado hasta el día del estreno. Las tiendas digitales habilitarán la descarga desde la medianoche del 19 de noviembre, con posibles diferencias según la zona horaria.

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El título contará con una edición estándar de US$79,99 y una Ultimate Edition de US$99,99. Ambas versiones se distribuirán sin disco físico: las cajas incluirán un código de descarga. Mientras se acerca la fecha, Ogg y Luke ya perfilan un regreso a la franquicia que los convirtió en figuras reconocidas del videojuego.