Tecno

Por qué empotrar el refrigerador y el honro a la pared puede ser un problema en la cocina

Aunque instalar estos dos electrodomésticos en un muble ayuda al control del espacio, durante el verano hay riesgos

Cocina con refrigerador y horno empotrados en un mueble de madera, una encimera blanca con hornallas y una isla con taburete.
La acumulación de calor residual en los muebles de cocina afecta el rendimiento de los electrodomésticos empotrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Encastrar o empotrar el refrigerador y el horno en la cocina mejora la estética del espacio, pero puede generar un problema que casi nadie advierte antes de la instalación: la acumulación de calor residual dentro del mueble.

El inconveniente se nota más en los meses de verano, cuando los armarios contiguos a estos electrodomésticos pueden alcanzar temperaturas varios grados más altas que el resto de la cocina, lo que termina afectando tanto el rendimiento de los aparatos como la conservación de los productos guardados cerca.

PUBLICIDAD

Qué es el calor residual y por qué afecta a los electrodomésticos

El calor residual es el que desprende un electrodoméstico mientras funciona y el que puede seguir liberando incluso después de apagarse. En el caso del frigorífico, su sistema de refrigeración necesita expulsar al exterior el calor que extrae de los alimentos, por lo que permanece activo las 24 horas, los siete días de la semana, aunque el compresor no trabaje de forma continua.

Cuando ese calor no se disipa correctamente, se acumula en el mueble y puede hacer que el electrodoméstico funcione de manera menos eficiente, consuma más energía y reduzca su vida útil. En una cocina comprobada, con 26 °C de temperatura ambiente, el armario contiguo al frigorífico llegó a registrar 30 °C en su interior, sin necesidad de abrir la puerta.

PUBLICIDAD

Cocina con un refrigerador y un horno integrados en un mueble de madera, rodeados por líneas onduladas luminosas de color naranja.
El aumento de temperatura en los muebles anexos al frigorífico obliga a cambiar su uso de despensa por el almacenamiento de sartenes y ollas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia obligó a cambiar el uso de los muebles cercanos a la nevera, que antes funcionaban como despensa de alimentos y pasaron a destinarse a copas, sartenes y ollas. El horno genera un efecto similar, aunque más acotado, porque la mayor parte de su calor se produce durante el funcionamiento y el período de enfriamiento posterior.

Por qué es un error colocar la nevera junto al horno en columna

Una de las configuraciones más habituales en las cocinas modernas es ubicar el frigorífico junto al horno o el microondas, en columna. Según la arquitecta Emma Guillén, se trata de un error de distribución frecuente: “Es un error colocar el frigorífico junto al microondas en columna, ya sea por falta de espacio, desconocimiento o porque es cómo nos encontramos los enchufes”, señaló en entrevista con Cosas de Casa.

La cercanía entre un electrodoméstico que genera calor y otro que necesita frío constante sobrecarga el funcionamiento del frigorífico. “Si el frigorífico está situado en una fuente de calor constante, tendrá que trabajar más para mantener su temperatura”, explica Guillén. Esa exigencia adicional se traduce en mayor gasto eléctrico, más ruido y un desgaste prematuro del compresor.

El problema de fondo es la ventilación: instalar frigorífico y horno demasiado próximos puede restringir el flujo de aire alrededor de ambos aparatos. Según la arquitecta Emma Guillén, colocar el frigorífico junto al horno o microondas en columna restringe la ventilación y obliga a la nevera a trabajar más para mantener su temperatura, lo que eleva el consumo eléctrico y desgasta el compresor con el tiempo.

Vista cenital de una cocina con encimera en ele, placa de inducción, horno y nevera empotrados, e isla de madera con tres banquetas.
La falta de ventilación alrededor del frigorífico eleva el consumo eléctrico y desgasta el compresor del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa restricción del aire afecta de forma directa el rendimiento del frigorífico, que necesita liberar el calor extraído de su interior para funcionar con normalidad. Por eso, al diseñar una cocina, conviene pensar primero en el circuito de calor y frío que van a tener los distintos electrodomésticos antes de definir la disposición final de los muebles.

Cómo evitar que el calor afecte al rendimiento de los electrodomésticos

La recomendación principal de Guillén es mantener una distancia mínima entre los aparatos que producen calor y los que producen frío. “Si tienes la posibilidad, separa los electrodomésticos que producen calor de los que producen frío”, aconseja la arquitecta.

Esa separación no siempre requiere una reforma completa. “A veces basta con mover un enchufe o cambiar el orden de los módulos para mejorar el rendimiento general”, explica Guillén. La ubicación funcional de los electrodomésticos también se nota en el uso diario: cocinar, guardar alimentos o limpiar la encimera resulta más simple cuando el frigorífico y el horno no comparten el mismo espacio.

Cuando la cocina no permite reorganizar la distribución, Guillén propone una alternativa intermedia: “Si tienes que ponerlos juntos porque no te queda otra, usa un panel aislante”, recomienda. Este elemento reduce la transferencia de calor entre ambos aparatos y ayuda a que el frigorífico mantenga una temperatura estable sin sobreexigir su compresor.

Nevera y horno de acero inoxidable empotrados en paneles de madera oscura junto a una pared clara y una encimera.
Los fabricantes indican las distancias mínimas de ventilación requeridas en la parte superior, inferior o trasera del hueco de encastre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La arquitecta también sugiere ubicar la nevera en un extremo de la cocina y los electrodomésticos que generan calor en el lado opuesto, además de evitar que el frigorífico reciba luz solar directa o quede junto a radiadores, factores que también pueden alterar su funcionamiento.

En los casos donde los electrodomésticos ya están encastrados sin margen de ventilación, el fabricante suele indicar las distancias mínimas necesarias en la parte superior, inferior o trasera del hueco, según el modelo instalado.

Temas Relacionados

RefrigeradorneveraElectromesticoHornoCocinaHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

Los intérpretes de Trevor y Michael contemplan explorar la versión contemporánea de Vice City mientras comentan sus personajes, mecánicas y novedades ante la comunidad que siga sus emisiones

Trevor y Michael jugarán GTA VI en directo: los actores de GTA V planean volver con Vice City

WhatsApp cambia sus ajustes y copias de seguridad: las novedades que llegan a Android y iPhone

La aplicación separará la información esencial de los controles avanzados, permitirá iniciar respaldos manuales y reunirá en otra pantalla las opciones relacionadas con frecuencia, videos y protección de datos

WhatsApp cambia sus ajustes y copias de seguridad: las novedades que llegan a Android y iPhone

Rescatistas de EE.UU. y Canadá ya atienden excursionistas que siguieron rutas inventadas por IA

Tres jóvenes pasaron una noche perdidos en el monte Shasta tras planear el ascenso con Gemini, y hubo casos parecidos con Claude y ChatGPT

Rescatistas de EE.UU. y Canadá ya atienden excursionistas que siguieron rutas inventadas por IA

De pago a gratis por tiempo limitado: el perturbador juego de terror en ‘pixel art’ que se puede reclamar en Steam

La aventura pixel art ambientada en los años 1990 permite explorar una realidad distorsionada, resolver enigmas y utilizar una linterna para mantener a salvo la estabilidad mental de la protagonista

De pago a gratis por tiempo limitado: el perturbador juego de terror en ‘pixel art’ que se puede reclamar en Steam

Por qué el buscador se cambia a Yahoo: una señal de ser víctima de un secuestrador de navegador

Los programas no deseados suelen ingresar al equipo ocultos en las opciones de instalación de software gratuito

Por qué el buscador se cambia a Yahoo: una señal de ser víctima de un secuestrador de navegador

DEPORTES

Nicolás Ramírez expulsó a Martínez Quarta a los 8 minutos del Superclásico y desató una ola de críticas: “Son unos ladrones”

Nicolás Ramírez expulsó a Martínez Quarta a los 8 minutos del Superclásico y desató una ola de críticas: “Son unos ladrones”

El áspero cruce entre Marcos Acuña y Leandro Paredes en el Superclásico, que terminó con los dos campeones del mundo amonestados

Asistencia de Villa y cabezazo letal de Di Lollo: así abrió el marcador Boca Juniors ante River Plate

La lupa sobre la expulsión a Martínez Quarta en el inicio del Superclásico entre Boca y River: qué dice el reglamento

Fuegos artificiales, bengalas y miles de paraguas: el espectacular recibimiento a Boca Juniors para el Superclásico

TELESHOW

Seda plateada, una flor en la cintura y un tajo: el look de Juana Viale para recibir noviembre

Seda plateada, una flor en la cintura y un tajo: el look de Juana Viale para recibir noviembre

El álbum de Halloween de la China Suárez y Mauro Icardi: disfraces, maquillaje y terror en su máxima potencia

Noelia Marzol recordó la particular manera en que Ramiro Arias la conquistó: "Bebé reno"

La angustia de Andy Kusnetzoff ante el fuerte cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

Frases, recuerdos y una torta de varios pisos: los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

Corales costarricenses registran blanqueamiento por las altas temperaturas vinculadas a El Niño

Corales costarricenses registran blanqueamiento por las altas temperaturas vinculadas a El Niño

Encuentran a salvadoreño ahogado en la costa occidental; presuntamente había regresado al país hace unos días

Policía dominicana abatió a tiros a un implicado en el secuestro y tortura de un adolescente

¿Cuánto territorio y por cuántos años podrá operar Cobre Panamá? Las preguntas que inquietan al mercado financiero

Cuba aplica una nueva Ley de Migración: qué cambia para los ciudadanos dentro y fuera de la isla