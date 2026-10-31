El 98% de pymes en Colombia cobra digital pero teme por su ciberseguridad, según Mastercard

La protección frente a amenazas digitales es cada vez más importante para mantener la adopción de estos mecanismos. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

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El estudio Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook reveló que el 98% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) consultadas en Colombia acepta pagos digitales o sin efectivo.

La cifra refleja la incorporación de estas opciones a las operaciones cotidianas de los negocios, en un contexto en el que la seguridad informática gana relevancia para sostener su uso.

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El 62% de los encuestados identificó el temor al fraude o a los ciberataques como una de las principales barreras para aumentar la aceptación de pagos digitales. El porcentaje está por encima del 51% registrado en el conjunto de los mercados de América Latina y el Caribe incluidos en el informa.

El dato muestra que los medios de pago digitales se integraron a la actividad diaria de las empresas. REUTERS/Luisa Gomzalez

La preocupación también tiene efectos sobre las decisiones empresariales. El 50,5% de las compañías participantes afirmó que, durante el último año, retrasó o evitó la incorporación de nuevos métodos de pago digital por los riesgos asociados al fraude o a la seguridad informática.

Qué tan preparadas están las pymes ante los ciberataques

El nivel de preparación frente a un eventual incidente también muestra una brecha. Solo el 34% de las pymes cuenta con un plan formal y escrito para responder o recuperarse de un problema de ciberseguridad.

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Este tipo de protocolos permite definir cómo actuar ante una amenaza, qué medidas tomar para proteger la información y cómo retomar las operaciones después de un incidente.

El 62% de las pymes señaló que el miedo a fraudes y ataques informáticos dificulta la ampliación de los pagos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las empresas que avanzan en la digitalización de sus procesos, contar con herramientas de prevención y respuesta se vuelve relevante para mantener la confianza de sus clientes.

Por qué la ciberseguridad puede impulsar el crecimiento

La protección digital no es percibida únicamente como una medida para reducir riesgos. El 47,5% de las pymes consultadas en Colombia considera que una mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a su negocio a alcanzar un crecimiento adicional superior al 25%.

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Ana Lucía Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios en Mastercard para Latinoamérica y el Caribe, sostuvo que la seguridad digital se convirtió en una necesidad para el desarrollo de las pequeñas empresas.

El 50,5% de las empresas consultadas aseguró que postergó o descartó nuevos medios de pago electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para las pequeñas empresas de América Latina y el Caribe, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, afirmó.

La ejecutiva añadió que las pymes han adoptado ampliamente los pagos digitales, aunque las preocupaciones por el fraude y los ciberataques aún limitan la búsqueda de nuevas oportunidades.

Según explicó, reforzar la seguridad puede ayudar a los negocios a expandirse y atender a sus clientes.

Mastercard ofrece, a través de su Mastercard Trust Center, recursos gratuitos de educación y orientación sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe. La plataforma incluye investigaciones, capacitaciones, evaluaciones y herramientas para fortalecer la preparación ante amenazas digitales.

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La investigación de Mastercard indicó que el 98% de las pymes encuestadas en Colombia ya recibe pagos electrónicos o sin efectivo. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La investigación se realizó durante el segundo trimestre de 2026 entre 2.400 propietarios y directivos de pymes de 12 mercados de la región. En Colombia, la muestra incluyó a 200 propietarios y responsables de la toma de decisiones empresariales.

MrBeast dará asesoría financiera de la mano de Mastercard

MrBeast, cuyo nombre es Jimmy Donaldson, será una de las figuras centrales de una alianza entre Mastercard y Beast Industries, la empresa que fundó.

La colaboración busca ofrecer herramientas, experiencias y formación para que consumidores y creadores de contenido conviertan sus ideas y su presencia digital en oportunidades económicas.

La alianza apunta a brindar recursos y capacitación para que usuarios y creadores transformen sus proyectos y alcance en línea en alternativas de negocio. (Google)

El acuerdo contempla el lanzamiento de tarjetas de marca compartida, beneficios exclusivos y recursos orientados a la educación financiera. Según Mastercard, la iniciativa apunta a conectar la cultura digital con nuevas formas de comercio y emprendimiento.

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Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, afirmó que la alianza permitirá ayudar a las personas a desarrollar habilidades prácticas, fortalecer su confianza y llevar sus proyectos más lejos.