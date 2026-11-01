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La burla de Lali Espósito por las imágenes filtradas de su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

La cantante compartió en sus redes unas particulares fotos de su casamiento con el conductor en San Telmo. Su divertida reacción

lali espósito pedro rosemblat
La pareja celebró la ceremonia en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo ante familiares y amigos cercanos
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Lali Espósito reapareció en sus redes sociales un día después de su casamiento con Pedro Rosemblat y eligió hacerlo con una serie de publicaciones cargadas de ironía sobre la única fotografía que había circulado de la ceremonia. “¡Nos casamos!”, escribió la artista este domingo junto a una imagen tomada desde arriba del momento en que la pareja dio el sí, con los rostros notablemente distorsionados tras un intento de mejora con inteligencia artificial.

La boda se celebró el sábado en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos. Tanto la cantante como el periodista habían optado por mantener el festejo alejado de la exposición pública y tomaron estrictas medidas de seguridad para evitar la difusión de imágenes. Sin embargo, una supuesta fotografía captada desde arriba por un vecino del lugar logró filtrarse en redes sociales, justo en el instante posterior al “sí, quiero”.

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Lali Espósito confirmó su casamiento con Pedro Rosemblat a través de sus redes sociales tras la filtración de una foto de la boda
Lali Espósito confirmó su casamiento con Pedro Rosemblat a través de sus redes sociales tras la filtración de una foto de la boda

En redes sociales, intentaron mejorar esa toma con herramientas de inteligencia artificial para poder distinguir con mayor claridad a los novios y a los invitados presentes. El resultado, sin embargo, derivó en una deformación notoria de los rostros de la pareja, un detalle que no pasó inadvertido para Lali que terminó convirtiéndose en el chiste de sus primeras publicaciones tras el casamiento.

La artista compartió esa misma imagen, con los rostros alterados por la edición, y sumó un breve mensaje de confirmación sobre la noticia que sus seguidores esperaban desde hacía meses: “Nos casamos”. En una segunda historia, con un primer plano de su propio rostro irreconocible, ironizó. “Que felicidad”, escribió. Por último, compartió una tercera imagen con el rostro igualmente alterado de su esposo y le dedicó una frase cariñosa, “Te amo, Pe$@&”.

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Un vecino del lugar captó desde la altura la única imagen de la fiesta que circuló en internet
Un vecino del lugar captó desde la altura la única imagen de la fiesta que circuló en internet
El uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la fotografía distorsionó los rostros de los novios
El uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la fotografía distorsionó los rostros de los novios

El gesto de la artista permitió transformar la filtración de la imagen en un recurso de humor compartido con su comunidad de seguidores, en sintonía con el estilo que la artista suele mantener en sus redes sociales. Lejos de mostrarse incómoda por la circulación anticipada de la fotografía, la cantante decidió apropiarse del episodio y convertirlo en parte de la narrativa pública de su propia boda.

Mientras la pareja mantuvo el hermetismo sobre los detalles de la jornada, distintos invitados comenzaron a compartir fragmentos de la celebración a través de sus propias cuentas. Entre los elementos que trascendieron se destacó la torta nupcial, de diseño blanco y varios pisos, decorada con volados y detalles en rosa pálido. Su elaboración estuvo a cargo de Damián Betular, uno de los reposteros más reconocidos del país, quien se trasladó hasta la casona junto a su equipo y participó de manera personal en cada etapa de la preparación y el traslado de la torta.

Frases, recuerdos y una torta de varios pisos: los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El repostero Damián Betular preparó la torta nupcial de varios pisos decorada con volados blancos y rosas (X)

El operativo de seguridad dispuesto para el evento también incluyó el ingreso de la torta, cubierta con una tela blanca durante la descarga para evitar que pudiera ser vista antes de tiempo por las personas que circulaban en las inmediaciones del lugar. Esa misma reserva se había extendido al resto de los preparativos, en un intento por preservar la sorpresa tanto para los novios como para el público en general.

Otro de los datos que se conocieron tras la ceremonia estuvo vinculado a los recuerdos entregados a los invitados, que incluyeron un encendedor y una pequeña caja con la inscripción “Yo fui al casamiento del novio de Lali” y el logotipo “LP”, en referencia a las iniciales de la pareja. Además, varios de los presentes eligieron looks con guiños directos a la celebración, entre ellos una camisa con la frase “Ni en pedo me caso”, en alusión a una declaración previa de la propia Lali.

Se conoció quién fue el famoso que casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El humorista Martín Rechimuzzi ofició la ceremonia civil luego de casi tres años de relación de la pareja

Quien también compartió detalles de la jornada fue Martín Rechimuzzi, actor y humorista amigo de la pareja, que estuvo a cargo de oficiar la ceremonia. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió Rechimuzzi junto a una fotografía de su look para la ocasión, compuesto por un traje gris de tres piezas con camisa blanca y boutonnière floral.

La pareja llegó al altar después de casi tres años de relación. La artista había manifestado en distintas oportunidades que no se imaginaba convertida en esposa, aunque finalmente decidió dar el paso en una ceremonia que combinó la reserva absoluta durante la jornada con el humor característico de la cantante una vez confirmada públicamente la noticia.

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