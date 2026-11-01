Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Limpiar la caché de una PC puede corregir errores de navegación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Limpiar la caché de una PC puede liberar espacio local y resolver fallos de carga o visualización en páginas web. El procedimiento resulta especialmente útil cuando un sitio muestra versiones antiguas, imágenes que no aparecen, formatos desordenados o mensajes de error que persisten pese a que la conexión funciona con normalidad.

La caché almacena partes de las páginas visitadas, como imágenes y otros recursos, para acelerar la carga durante las visitas posteriores. Sin embargo, esos archivos guardados pueden quedar desactualizados o acumularse con el tiempo. Por ese motivo, borrar la caché del navegador permite obligar a que el sitio descargue una versión nueva de su contenido.

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Borrar la caché de Chrome renueva el contenido de las páginas web - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caché no es un archivo único dentro del ordenador

Cuando se habla de limpiar la caché de una PC, con frecuencia se hace referencia a los datos temporales que guardan los navegadores. Chrome, Firefox, Safari y otros programas almacenan información de los sitios para reducir los tiempos de carga y mantener determinadas preferencias.

Las cookies cumplen una función relacionada, aunque distinta. Son pequeños archivos que crean las páginas web para guardar datos de navegación, como una sesión iniciada, preferencias de idioma o configuraciones elegidas por el usuario.

La caché conserva recursos de las páginas; las cookies guardan información de navegación. Ambos elementos pueden borrarse desde las opciones del navegador, pero la decisión tiene consecuencias diferentes: eliminar cookies puede cerrar sesiones activas, mientras que borrar la caché obliga a descargar de nuevo recursos que antes estaban almacenados.

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Después de completar la limpieza, el programa vuelve a obtener imágenes, estilos y otros componentes desde internet, por lo que la primera apertura puede tardar ligeramente más de lo habitual (Google)

Cómo borrar la caché y las cookies en Google Chrome

En una computadora, el proceso comienza al abrir Google Chrome. Después, se debe pulsar el botón de más opciones, situado en la esquina superior derecha de la ventana, y entrar en “Borrar datos de navegación”.

El navegador mostrará una ventana con varias alternativas. Allí se puede elegir el periodo que se desea limpiar, desde la última hora hasta todos los datos guardados. Para una limpieza más amplia, debe seleccionarse el intervalo “Todos”.

A continuación, hay que marcar “Cookies y otros datos de sitios”, además de las opciones adicionales que se quieran eliminar. Para quitar los archivos temporales de las páginas, es necesario incluir los datos almacenados en caché. El último paso consiste en pulsar “Borrar datos”.

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La ruta puede resumirse de esta forma:

Abrir Chrome en la PC. Pulsar el menú de tres puntos. Elegir “Borrar datos de navegación”. Seleccionar el intervalo de tiempo. Marcar caché y cookies según sea necesario. Confirmar con “Borrar datos”.

Las cookies y la caché cumplen funciones diferentes en una PC (Gemini)

También existe un acceso rápido: se puede escribir “Borrar datos de navegación” en la barra de direcciones de Chrome y utilizar la acción que aparece en pantalla.

Qué cambia después de eliminar estos archivos

El efecto más visible es que algunas páginas pueden tardar un poco más en abrirse la primera vez. Esto ocurre porque el navegador debe volver a descargar imágenes, estilos y otros elementos que antes estaban disponibles en la caché local.

Además, al borrar cookies se eliminan ciertos ajustes de los sitios web. Una persona que tuviera una sesión abierta en una plataforma puede tener que identificarse otra vez. El comportamiento dependerá de los datos que se hayan seleccionado durante la limpieza.

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Si Chrome tiene activada la sincronización, borrar esta información no implica necesariamente cerrar la sesión de la cuenta de Google que está vinculada al navegador. De todos modos, conviene revisar las casillas antes de confirmar, sobre todo si se busca conservar contraseñas guardadas, historial o datos de autocompletado.

Cuándo conviene limpiar la caché del navegador

La eliminación de estos datos puede ser una medida útil ante problemas concretos. Entre los casos más habituales se encuentran:

Una página que no carga o queda bloqueada.

Imágenes, botones o textos que aparecen con errores.

Un sitio que muestra una versión antigua de su contenido.

Problemas de formato después de una actualización.

Falta de espacio de almacenamiento local.

Borrar la caché no resuelve todos los problemas de rendimiento de una PC, pero sí puede corregir fallos relacionados con la navegación. Si el error continúa, puede estar vinculado con la conexión a internet, una extensión del navegador, el propio sitio web o el sistema operativo.

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