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Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

A pocas horas de la esperada Noche de Brujas, los internautas buscan las mejores opciones del cine de terror

Halloween 2026 - Google
Películas clásicas 'Halloween', estrenada en 1978, figuran entre las mejor calificadas por la crítica. (Compass International Pictures)
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En las fechas cercanas a Halloween, el volumen de consultas en motores de búsqueda relacionadas con el cine de terror experimenta su pico anual. El análisis de tendencias de Google revela que los usuarios orientan sus búsquedas hacia clasificaciones de calidad, el orden cronológico de franquicias históricas y la disponibilidad de títulos en plataformas de streaming. A continuación, se detallan las respuestas a las tres interrogantes principales.

Cuáles son las 10 mejores películas de Halloween

Basado en los registros y métricas de calificación de la base de datos de IMDb, el listado de las producciones más destacadas del género de terror incluye los siguientes títulos:

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  • El Resplandor (1980). Calificación: 8.4/10. Una familia se muda a un hotel aislado donde una presencia siniestra empuja al padre hacia la locura.
  • Psicosis (1960). Calificación: 8.5/10. Una secretaria prófuga se refugia en un motel aislado administrado por un hombre bajo el control psicológico de su madre.
  • Alien, el octavo pasajero (1979). Calificación: 8.5/10. La tripulación de una nave comercial es atacada por una forma de vida extraterrestre letal.
  • La Cosa (1982). Calificación: 8.2/10. Un equipo de investigación en la Antártida es cazado por un alienígena capaz de asimilar y mutar en cualquier organismo.
  • El Exorcista (1973). Calificación: 8.1/10. Dos sacerdotes intentan salvar a una niña de doce años que muestra señales clínicas y paranormales de posesión demoníaca.
El exorcista
Linda Blair interpretó a Regan en “El exorcista” (1973). (Warner Bros)
  • El Bebé de Rosemary (1968). Calificación: 8.0/10. Una mujer embarazada sospecha que sus vecinos pertenecen a una secta que planea utilizar a su hijo en rituales oscuros.
  • Halloween (1978). Calificación: 7.7/10. Quince años después de asesinar a su hermana, un psicópata escapa de una institución mental para acechar a su ciudad natal.
  • La Masacre de Texas (1974). Calificación: 7.4/10. Un grupo de amigos queda varado en Texas y es perseguido por una familia de caníbales.
  • Pesadilla en la calle Elm (1984). Calificación: 7.4/10. El espíritu de un asesino ataca a un grupo de adolescentes directamente dentro de sus sueños.
  • Scream (1996). Calificación: 7.3/10. Un asesino enmascarado acecha a estudiantes de secundaria utilizando su conocimiento sobre películas de terror como juego psicológico.
Drew Barrymore en Scream (1996) - Dir. Wes Craven
Scream se estrenó en 1996 y se convirtió en un clásico de Halloween. (Dimension Films)

¿Cuál fue la última película de Halloween?

La respuesta técnica a esta consulta corresponde a Halloween Ends (titulada en español como Halloween: La noche final), estrenada en octubre de 2022. Esta producción, dirigida por David Gordon Green, fue comercializada y estructurada como la conclusión definitiva de la saga que inició en 1978.

La trama se sitúa cuatro años después de los eventos de Halloween Kills y presenta la confrontación final entre la protagonista Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) y el asesino Michael Myers, cerrando el arco narrativo principal de la franquicia.

Halloween Ends (Universal Pictures)
Halloween Ends finaliza la saga que inició en 1978. (Universal Pictures)

¿Qué películas de Halloween hay en Netflix?

Para la temporada actual, el catálogo de Netflix destaca la siguiente selección de producciones vinculadas al terror, el suspenso y la temática de Halloween:

  • Estamos muertos. Producción surcoreana que relata la lucha por la supervivencia de un grupo de estudiantes atrapados dentro de su instituto escolar durante la propagación de un virus zombi.
  • Halloween (2018). Secuela directa de la cinta original de 1978, la cual ignora todas las continuaciones previas y muestra a Laurie Strode enfrentándose nuevamente a Michael Myers tras su fuga.
  • Van Helsing. Cinta de acción y fantasía oscura que sigue al legendario cazador de monstruos del siglo XIX en su misión para localizar y destruir al Conde Drácula.
  • Abigail. Un grupo de criminales secuestra a una niña para exigir un rescate, solo para descubrir que han quedado encerrados en una mansión con un vampiro letal.
  • La Huérfana. Un matrimonio adopta a una niña extranjera tras perder a su bebé, descubriendo progresivamente que la menor oculta un comportamiento destructivo y un historial violento.
  • Frankenstein. Adaptación clásica que explora las consecuencias científicas y morales de un investigador obsesionado con desafiar a la muerte mediante la reanimación de tejido humano.

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