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Cuáles son los 10 disfraces más fáciles para adultos: Merlina Addams, zombie y más

Un disfraz muy popular en redes sociales durante Halloween es el de Hombres de negro. Consta de un traje y unas gafas oscuras

Wednesday Addams. Christina Ricci. Merlina. Los locos Addams. (Paramount Pictures)
Merlina Addams figura entre los personajes más elegidos para esta celebración. (Paramount Pictures)
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Si este Halloween 2026 quieres disfrazarte con opciones sencillas, las redes sociales pueden servirte de inspiración.

Entre las ideas más populares está el disfraz de Merlina Addams. Solo necesitas un vestido negro liso de manga larga o una camisa blanca debajo de un vestido oscuro para destacar el cuello blanco, medias y zapatos negros. Para completar el look, basta con hacer dos trenzas y optar por un maquillaje oscuro.

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Otro disfraz frecuente en redes sociales como TikTok es el de Hombres de negro. La propuesta consiste en usar un traje negro y gafas oscuras. Para agregar un detalle extra, se puede pintar un globo verde para simular un alienígena.

La ventaja de este disfraz es que se adapta a distintos gustos. Por ejemplo, la creadora Nora Glez lo versionó con una falda y su video acumula 307 mil Me gusta en la plataforma.

El disfraz de Hombres de negro también circula con frecuencia en TikTok. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
El disfraz de Hombres de negro también circula con frecuencia en TikTok. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Qué otros disfraces son fáciles de recrear

Otro disfraz sencillo de recrear es el de zombie. Tanto en Pinterest como en TikTok, se pueden encontrar videos cortos en los que creadores de contenido muestran paso a paso cómo recrear un maquillaje inspirado en estos personajes.

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Diversas creadoras en TikTok como Kayla Ryan y Liz Uribe muestran que la clave es profundizar en el contorno que se realice. Es decir, con una sombra o pintura marrón reforzar las zonas altas del rostro: pómulos y nariz.

Otro disfraz sencillo y popular en redes sociales es el de Pucca, ya que consta de de un vestido rojo y el peinado solo consta de dos bollitos o chonguitos.

El disfraz de vaquero es popular entre hombres y mujeres. Generalmente consta de un jean, un sombrero vaquero y una pañoleta al cuello.

La catrina tradicional combina ropa oscura, flores artificiales y maquillaje de varios colores. REUTERS/Raquel Cunha
La catrina tradicional combina ropa oscura, flores artificiales y maquillaje de varios colores. REUTERS/Raquel Cunha

Un disfraz que no falla y rinde homenaje a México es el de la catrina tradicional. Para armarlo, necesitas un vestido largo negro o un conjunto oscuro, una diadema con flores artificiales —preferiblemente rojas— y maquillaje blanco, negro y de colores.

Cubre el rostro con base blanca, dibuja círculos negros alrededor de los ojos y traza pétalos o arabescos con delineador. En los labios, realiza líneas verticales para simular una costura.

El guasón es otro popular disfraz que consta principalmente de un maquillaje algo elaborado, pero no imposible de alcanzar. En YouTube, puedes encontrar diversos tutoriales que te guiarán para lograr un guasón ideal para Halloween.

‘Guasón 2: Folie À Deux’
El atuendo del Guasón requiere un maquillaje más elaborado, aunque existen tutoriales en YouTube para realizarlo. ‘Guasón 2: Folie À Deux’

El disfraz de pirata es un clásico de Halloween que se repite cada año porque es fácil de armar. Para recrearlo, basta con combinar una camisa blanca de manga larga con pantalones negros; si se quiere un aspecto más desaliñado, se pueden hacer algunos cortes en los bordes.

El atuendo puede completarse con un cinturón ancho y un pañuelo rojo atado en la cintura o en la cabeza. Entre los accesorios, se pueden sumar un parche para el ojo hecho con cartulina o tela negra y una goma elástica, un sombrero de cartulina con una calavera dibujada y una espada elaborada con cartón y papel de aluminio.

El disfraz de mago o brujo es otra opción clásica para Halloween. No es necesario comprar una capa: puede simularse con una toalla o un trozo de tela negra. El sombrero también puede hacerse con cartulina negra.

Un gato negro recostado junto a una calabaza negra iluminada, velas encendidas y una calavera decorativa sobre una superficie oscura.
El disfraz de gato puede resolverse con delineador para dibujar la nariz y los bigotes, además de detalles que imiten el pelaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para completar el atuendo, la varita mágica puede elaborarse con un palo recogido de la calle, pintado de amarillo o forrado con papel plateado.

Finalmente, un disfraz sencillo para Halloween es el de gato. Para recrear la versión más básica, solo se necesita delineador para dibujar la nariz y los bigotes.

Quienes quieran llevar el maquillaje a otro nivel pueden añadir detalles de distintos colores en el rostro para simular el pelaje e incluso utilizar pestañas postizas.

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