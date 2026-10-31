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WhatsApp tiene nuevas funciones para los grupos: son gratuitas y tienen historial

Una de las nuevas opciones permite mantener mensajes fijados de manera indefinida, sin necesidad de establecer una duración

WhatsApp sumó cuatro herramientas para mejorar la gestión de los chats grupales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp sumó cuatro herramientas para mejorar la gestión de los chats grupales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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WhatsApp incorporó cuatro funciones para los grupos: permite fijar mensajes de forma indefinida, enviar el historial reciente a nuevos integrantes, publicar estados para un chat específico y filtrar las menciones o respuestas directas.

La actualización apunta a resolver un problema habitual de los grupos activos: una persona puede perderse entre planes, noticias, avisos y conversaciones mientras está ocupada. Con estas herramientas, será más sencillo encontrar información relevante y retomar un chat sin revisar decenas de mensajes.

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Una de las novedades es la posibilidad de fijar mensajes sin tener que definir previamente un plazo.

Por ejemplo, un grupo familiar puede mantener visible la dirección de una reunión, mientras que un grupo de trabajo puede dejar fijados un enlace, una fecha o una instrucción importante.

(WhatsApp)
Los administradores y participantes pueden compartir mensajes recientes con quienes se incorporaron después a un grupo. (WhatsApp)

Cuáles son el resto de nuevas funciones de WhatsApp para grupos

WhatsApp también permite enviar mensajes recientes a una persona que ya se incorporó a un grupo.

Para hacerlo, hay que tocar el nombre del contacto dentro del chat y seleccionar el envío del historial. Así, quien se sumó tarde a una conversación sobre un viaje, una actividad o una compra compartida puede conocer los acuerdos previos sin pedir que le reenvíen cada mensaje.

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Los mensajes compartidos mediante esta función mantienen el cifrado de extremo a extremo, al igual que los chats personales. La herramienta se suma a la opción que permite elegir si se enviará el historial reciente al momento de agregar a un contacto al grupo.

Un filtro nuevo ayuda a localizar menciones y respuestas directas en conversaciones pendientes de lectura. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Un filtro nuevo ayuda a localizar menciones y respuestas directas en conversaciones pendientes de lectura. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra función son los estados grupales, pensados para compartir actualizaciones informales solo con los integrantes de un chat determinado. Todos los miembros pueden ver esas publicaciones, reaccionar y añadir las propias. Al igual que los estados habituales, desaparecen después de 24 horas.

Por ejemplo, un grupo de corredores puede usar esta herramienta para publicar una foto o un aviso sobre una salida sin compartirlo con otros contactos. De esa manera, cada actualización queda limitada al grupo al que corresponde.

Por último, WhatsApp incorporó un filtro que reúne los grupos no leídos en los que el usuario fue mencionado o recibió una respuesta directa. Incluye los mensajes enviados con @todos, lo que permite detectar avisos relevantes entre múltiples conversaciones.

Para compartir el historial, se debe seleccionar el nombre del nuevo integrante dentro de la conversación. REUTERS/Dado Ruvic
Para compartir el historial, se debe seleccionar el nombre del nuevo integrante dentro de la conversación. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp ahora permite llamadas a usuarios fuera de la app

WhatsApp permitirá invitar a personas sin cuenta en la aplicación a llamadas individuales o grupales mediante un enlace. La función, llamada “llamadas de invitado”, ofrecerá llamadas gratuitas, cifradas de extremo a extremo y sin límite de tiempo.

Para crear una invitación, el usuario debe ingresar en la pestaña Llamadas, seleccionar el ícono “+” y generar un enlace. Luego puede enviarlo a compañeros de trabajo, compañeros de clase o tutores, sin importar qué aplicaciones tengan instaladas.

Los invitados podrán abrir el enlace desde el navegador de una computadora, escribir su nombre y esperar la aprobación del organizador. Una vez aceptados, podrán participar en llamadas de hasta 32 personas. Solo quienes tengan una cuenta de WhatsApp podrán crear los enlaces.

Las personas invitadas podrán ingresar desde el navegador de una computadora, tras ser aceptadas por el organizador. (WhatsApp)
Las personas invitadas podrán ingresar desde el navegador de una computadora, tras ser aceptadas por el organizador. (WhatsApp)

Cómo funcionarán las llamadas con invitados

Cada invitado permanecerá en una sala de espera hasta que el organizador autorice su ingreso. Además, podrá ser eliminado de la llamada en cualquier momento.

Quienes se sumen sin una cuenta no podrán ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni agregar directamente a otras personas a la llamada. La medida busca que el organizador conserve el control sobre el acceso a la conversación.

Los invitados tendrán acceso a herramientas esenciales, como compartir la pantalla de la computadora para revisar materiales o trabajar de forma conjunta. Podrán reaccionar con un pulgar hacia arriba o un corazón, además de levantar la mano para pedir la palabra.

Más adelante este año, WhatsApp incorporará integraciones con los calendarios de Google y Outlook. Para utilizarlas, será necesario instalar el complemento de WhatsApp, conectar una cuenta y añadir un enlace de llamada a la invitación del calendario.

De esta manera, las personas convocadas podrán sumarse a la conversación con o sin una cuenta de WhatsApp.

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