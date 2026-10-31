Guatemala: Capturan en Escuintla a presunto sicario vinculado a dos asesinatos de alto perfil, un excandidato a diputado y el director de una cárcel

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala custodian a un detenido esposado relacionado con un doble homicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Henry, un hombre de 25 años, fue capturado en Escuintla como presunto sicario por el delito de asesinato, señalado por las muertes del excandidato a diputado Salvador Wilfredo Calderón Pérez y de José Ariel Barrios Rodríguez, director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá. La orden judicial, emitida el 29 de octubre por un juzgado departamental, fue ejecutada durante un allanamiento en la colonia Los Voladores, zona 3.

La Granja Penal Canadá, el centro de detención más grande de Guatemala, alberga a más de 2.000 reclusos en instalaciones diseñadas para 600 personas. La sobrepoblación coincidió con motines, requisas y traslados de cabecillas de estructuras criminales hacia un nuevo Centro de Aislamiento Penitenciario.

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La Policía Nacional Civil y fiscales capturaron en Escuintla a un presunto sicario vinculado con dos asesinatos. (PNCdeGuatemala)

Dos ataques armados ocurridos en menos de dos semanas

La detención fue realizada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público (MP), durante una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble de la zona 3. El operativo surgió tras denuncias de vecinos, según la Policía Nacional Civil (PNC).

El sospechoso quedó a disposición del juzgado correspondiente. Las autoridades no divulgaron su identidad completa ni información sobre eventuales cómplices, mientras analizan si podría estar relacionado con otros ataques armados registrados en el sector.

El primero de los crímenes atribuidos al detenido ocurrió el 11 de octubre en la zona 1 de Escuintla. Salvador Wilfredo Calderón Pérez, de 46 años, viajaba en automóvil cuando hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon.

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El excandidato perdió el control del vehículo, que chocó contra un muro de contención. Bomberos Voluntarios lo trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla, donde se confirmó su muerte, mientras que otros dos hombres resultaron heridos.

Calderón Pérez había sido inscrito como candidato a diputado distrital por la Unidad Nacional de la Esperanza para las elecciones de 2023, de acuerdo con registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También fue juez de Asuntos Municipales de Escuintla y aspiró dos veces a la alcaldía del departamento: primero con la UNE y luego con la Unidad del Cambio Nacional.

Su nombre figuró en un listado de más de 15 aspirantes a cargos de elección popular que mantuvieron vigente su candidatura en 2015, pese a señalamientos del MP y de la Contraloría General de Cuentas.

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El segundo ataque se produjo la noche del 23 de octubre, en la zona 3 de Escuintla. José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, fue asesinado mientras ejercía de forma interina la dirección de la cárcel.

De izeurida a derecha: José Ariel Barrios Rodríguez, director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá y el excandidato a diputado Salvador Wilfredo Calderón Pérez y de . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato del director interino de la cárcel

El crimen ocurrió a las 23:00 en el cantón Los Voladores, cerca de una escuela y de la ruta hacia la finca El Salto. Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Bomberos Departamentales encontraron a Barrios Rodríguez en el sector conocido como la Vuelta Oscura, con tres heridas de bala: una en el pómulo izquierdo, otra en el cuello y una tercera en la parte posterior del cráneo. Las lesiones impidieron que recibiera asistencia médica.

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Testigos indicaron de forma preliminar que la víctima se desplazaba en motocicleta junto a otra persona, aunque no se estableció si el acompañante sufrió heridas. Agentes de la PNC resguardaron el área para las diligencias del MP y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las autoridades del Sistema Penitenciario aclararon que Barrios Rodríguez era un guardia que había asumido interinamente la conducción del centro de detención. Al momento de su muerte, no se había determinado si el ataque estaba vinculado con sus funciones, si había recibido amenazas previas, cuántos agresores participaron ni qué arma fue utilizada.

El MP busca establecer la relación entre ambos homicidios, cometidos en el mismo municipio con menos de dos semanas de diferencia, y no descartó ampliar la investigación hacia otros hechos de violencia armada recientes en Escuintla.

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