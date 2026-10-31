La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: de coincidir en una fiesta a caminar rumbo al altar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron en enero de este año (Instagram)

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan, y la historia que los lleva al altar este sábado comenzó de la manera más inesperada: con el algoritmo de una red social, una cena en Palermo y los nervios que le jugaron una mala pasada a la cantante la primera vez que lo tuvo enfrente. A pocos días de la boda, ella ya adelantó que no usará un vestido con cola interminable y que la celebración será íntima, rodeada de familia y amigos.

El acercamiento tuvo su raíz en el mundo digital. Lali empezó a ver publicaciones de Pedro en las redes y se fue interesando tanto por su aspecto como por su humor e inteligencia. “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, contó en una entrevista con Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), donde también recordó haber pensado, en voz baja: “Mirá este churro”. Fue ella quien dio el primer paso con un mensaje directo, y poco después ambos coincidieron en una reunión de amigos en común organizada por Martín Rechiuzzi.

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Ese primer encuentro cara a cara no fue precisamente fluido. La cantante reconoció que los nervios la bloquearon por completo: durante cuatro horas casi no le habló. “Él venía para donde yo estaba, pero yo lo ignoré y no le hablé”, relató entre risas. Sin embargo, el vínculo fue creciendo de a poco, sin apuros ni presiones externas.

La primera foto que se filtro de la pareja en plena cita

Los primeros rumores comenzaron a circular a fines de 2023, cuando algunos usuarios detectaron interacciones entre ambos en Instagram y trascendieron imágenes de una cena en Palermo. La confirmación llegó el 8 de febrero de 2024, cuando la artista publicó una serie de fotografías románticas durante una escapada a la playa. Rosemblat replicó la publicación con una frase humorística: “Proyecto de ley sobre blanqueo”. Poco más de un mes después, el 22 de marzo, hicieron su primera aparición pública como pareja en el estreno de la obra Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.

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La relación avanzó con naturalidad y sin sobreactuaciones. En el festival Cosquín Rock 2024, Pedro fue a ver a Lali arriba de un escenario por primera vez, y la escena de él bailando en primera fila se volvió uno de los momentos más recordados de la pareja. Más adelante, ella dio otra señal al ser la primera invitada mano a mano de la temporada 2025 de Gelatina, el canal de streaming del periodista. En mayo de ese año, la cantante contó que ya convivían desde hacía casi un año. “Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”, aseguró. También habló con cariño de Marcela Amado, la madre de Pedro, a quien definió como “lo más”.

Al poco tiempo hicieron oficial la relación en redes sociales y desde ese momento se convirtieron en una de las parejas favoritas

La convivencia consolidó el vínculo, aunque eso no cambió la postura de la artista sobre el matrimonio. En septiembre de 2025, cuando le preguntaron por la posibilidad de casarse, fue tajante: “Ni en pedo me caso”. Cuestionó el gasto de organizar una celebración para una sola noche y aclaró que disfrutaba de ir a las bodas de sus amigos, pero que no era algo que deseara para su propia vida.

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Esa declaración tenía incluso un antecedente de más de una década: en febrero de 2013 había escrito en X que la frase “hasta que la muerte nos separe” le parecía pretenciosa. Cuando una usuaria recuperó ese mensaje en septiembre de 2026, Lali respondió: “Sigo pensando lo mismo”.

La sorpresa llegó el 14 de enero de 2026. La pareja publicó de manera conjunta en Instagram una serie de imágenes románticas tomadas en las playas de Río de Janeiro junto a una frase que lo decía todo: “Nos casamos”. El anillo de Lali, que mostró con mayor detalle en una aparición en Gelatina en marzo, es una pieza de oro con dos piedras de distinto corte: una circular con apariencia de diamante y otra cuadrada de tono aguamarina, en el diseño conocido como toi et moi, que representa la unión de dos personas.

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Desde el anuncio del compromiso, la previa se extendió a lo largo de varios meses y distintas geografías. A fines de agosto, Lali viajó a Río de Janeiro con un grupo reducido de amigas —entre ellas Mery del Cerro, Candela Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos— para celebrar su primera despedida de soltera, con jornadas de playa, salidas nocturnas y accesorios con la inscripción “Bride”.

El segundo festejo fue el 26 de septiembre, durante el tercer recital de la cantante en River Plate, donde invitó a Tini Stoessel a compartir el escenario. Ambas aparecieron vestidas de novia para interpretar Like a Virgin, el clásico de Madonna, y antes de empezar lanzaron una frase que encendió al estadio: “Nos enamoramos, taradas. Nos casamos”.

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La tercera celebración tuvo lugar en Buenos Aires el 2 de octubre, con una cena que incluyó un bingo musical personalizado y el tradicional juego de las cintas en la torta rogel. Y una cuarta despedida se sumó en Miami, durante los Premios Billboard de la Música Latina, donde Lali festejó a bordo de un yate luciendo una bikini negra con la frase “Me enamoré, taradas”.

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Sobre la ceremonia en sí, ambos fueron dejando algunas pistas dispersas. Rosemblat confirmó en Puro Show que habría una ceremonia civil y que buscarían preservar la intimidad, descartando un mega evento. El 23 de octubre, durante una transmisión de Gelatina, él mismo dejó caer una frase que reavivó todas las especulaciones: “Yo hasta el 7 de noviembre estoy nervioso, después ya estoy bien y liberado”.

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Por su parte, en una entrevista con el medio mexicano Frontera, en el marco de los Premios Billboard, Lali adelantó que no usará un vestido tradicional con cola extensa y que imagina una celebración tranquila con familiares —algunos de los cuales viajarán desde el interior del país— y amigos cercanos. Sobre la luna de miel, aclaró que deberá esperar: tanto ella como Pedro tienen compromisos laborales que dificultan organizar un viaje inmediatamente después de la ceremonia.