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Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

El Canalla se impuso al Verde en Junín y llegará a la última fecha del Torneo Clausura con posibilidades de ser campeón de Liga

Rosario Central vs Sarmiento
Rosario Central se llevó un duelo clave ante Sarmiento y mira a todos desde lo más alto en la Tabla Anual
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La anteúltima fecha del Torneo Clausura arrancó este viernes con cuatro partidos, entre los que se destacó la victoria de Rosario Central sobre la hora ante Sarmiento por 2-1 en Junín porque ese triunfo dejó al Canalla en la cima de la Tabla Anual a la espera de que Boca Juniors y Argentinos Juniors completen el encuentro de la presente jornada contra River Plate y Atlético Tucumán, respectivamente.

La máxima categoría del fútbol argentino ya tiene a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. A estos se le suma la chance de que Boca Juniors acceda al torneo internacional si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.

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Hasta el momento, Rosario Central lidera la Tabla Anual con 59 puntos. Lo sigue Boca Juniors, con 57 puntos, y mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors, que tiene las mismas unidades. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, estarían ingresando: Vélez (55), Gimnasia y Esgrima La Plata (54), Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52) y Lanús (48).

En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera B Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio será Aldosivi, luego de su derrota ante Racing en Avellaneda.

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Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Así quedarían los Playoffs del Torneo Clausura

  • Instituto vs. Huracán
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Vélez vs. Sarmiento
  • Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
  • Boca Juniors vs. Barracas Central
  • Gimnasia La Plata vs. Newell’s
  • Defensa y Justicia vs. Belgrano
  • River Plate vs. Lanús

La agenda completa de la fecha 15 del Torneo Clausura

Viernes 30 de octubre

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 1-2 GIMNASIA LA PLATA

HURACÁN 0-2 TIGRE

SARMIENTO 1-2 ROSARIO CENTRAL

RACING 2-1 ALDOSIVI

Sábado 31 de octubre

17:00 - Deportivo Riestra vs. Talleres

19:15 - Vélez vs. San Lorenzo

21:30 - Estudiantes vs. Instituto

Domingo 1 de noviembre

15:00 - Boca Juniors vs. River Plate

18:30 - Newell’s vs. Unión

18:30 - Belgrano vs. Barracas Central

20:45 - Lanús vs. Gimnasia de Mendoza

Lunes 2 de noviembre

19:00 - Defensa y Justicia vs. Independiente

19:00 - Platense vs. Central Córdoba

21:15 - Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors

21:15 - Ind. Rivadavia vs. Banfield

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