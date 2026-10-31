Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

La anteúltima fecha del Torneo Clausura arrancó este viernes con cuatro partidos, entre los que se destacó la victoria de Rosario Central sobre la hora ante Sarmiento por 2-1 en Junín porque ese triunfo dejó al Canalla en la cima de la Tabla Anual a la espera de que Boca Juniors y Argentinos Juniors completen el encuentro de la presente jornada contra River Plate y Atlético Tucumán, respectivamente.
La máxima categoría del fútbol argentino ya tiene a Belgrano de Córdoba como primer clasificado a la Copa Libertadores del próximo año por ser el campeón del Torneo Apertura y restará saber los siguientes equipos que lo acompañarán. Serán los tres mejores ubicados en la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el Torneo Clausura. A estos se le suma la chance de que Boca Juniors acceda al torneo internacional si vence en la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro. Lo mismo puede ocurrir con Estudiantes de La Plata en caso de consagrarse ante Palmeiras. Es decir que podría haber ocho conjuntos argentinos en la máxima competición de Conmebol.
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Hasta el momento, Rosario Central lidera la Tabla Anual con 59 puntos. Lo sigue Boca Juniors, con 57 puntos, y mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors, que tiene las mismas unidades. Hasta ahí los clasificados por esta vía a la Copa Libertadores. En puestos de Sudamericana, al día de la fecha, estarían ingresando: Vélez (55), Gimnasia y Esgrima La Plata (54), Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River Plate (52) y Lanús (48).
En cuanto al descenso, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de su caída ante River Plate en el Monumental y volverá a disputar la Primera B Nacional el año siguiente. El otro equipo que acompañará al León del Imperio será Aldosivi, luego de su derrota ante Racing en Avellaneda.
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Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual
Así quedarían los Playoffs del Torneo Clausura
- Instituto vs. Huracán
- Rosario Central vs. Independiente
- Vélez vs. Sarmiento
- Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s
- Defensa y Justicia vs. Belgrano
- River Plate vs. Lanús
La agenda completa de la fecha 15 del Torneo Clausura
Viernes 30 de octubre
ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) 1-2 GIMNASIA LA PLATA
HURACÁN 0-2 TIGRE
SARMIENTO 1-2 ROSARIO CENTRAL
RACING 2-1 ALDOSIVI
Sábado 31 de octubre
17:00 - Deportivo Riestra vs. Talleres
19:15 - Vélez vs. San Lorenzo
21:30 - Estudiantes vs. Instituto
Domingo 1 de noviembre
15:00 - Boca Juniors vs. River Plate
18:30 - Newell’s vs. Unión
18:30 - Belgrano vs. Barracas Central
20:45 - Lanús vs. Gimnasia de Mendoza
Lunes 2 de noviembre
19:00 - Defensa y Justicia vs. Independiente
19:00 - Platense vs. Central Córdoba
21:15 - Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors
21:15 - Ind. Rivadavia vs. Banfield
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