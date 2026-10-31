Un informe vincula el calor extremo en Nicaragua con pérdidas millonarias en salud y trabajo

La población nicaragüense acumuló más de 2,860 horas anuales bajo riesgo de estrés térmico durante actividades físicas al aire libre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creciente exposición a temperaturas elevadas está deteriorando la salud, reduciendo la capacidad de trabajo y afectando los ingresos de la población nicaragüense, según datos del informe 2026 de The Lancet Countdown on Health and Climate Change.

El estudio advierte que el calor dejó de ser un fenómeno ocasional para convertirse en una presión sostenida sobre la vida cotidiana, especialmente para grupos vulnerables y trabajadores al aire libre.

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Entre 2016 y 2025, los niños menores de un año y los adultos mayores de 65 años experimentaron en promedio cerca de cinco días de ola de calor cada año. La cifra representa aproximadamente cuatro días más anuales que los registrados durante el período 2006-2015. Estos grupos enfrentan mayores riesgos de enfermedades y muertes relacionadas con el calor, debido a su menor capacidad para regular la temperatura corporal y a la presencia frecuente de condiciones de salud preexistentes.

La población del país también estuvo expuesta a más de 2,860 horas anuales con un riesgo moderado o alto de estrés térmico al realizar actividad física moderada al aire libre, como caminar a paso rápido. Esto equivale a unas 220 horas más por año que el promedio observado en la década de 1990.

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El informe de The Lancet Countdown señala que el incremento de las temperaturas afecta la salud y los ingresos en Nicaragua. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de estas condiciones limita la posibilidad de realizar tareas cotidianas y laborales de manera segura. Para quienes dependen de actividades físicas intensas o de jornadas a la intemperie, el calor puede obligar a reducir el ritmo de trabajo, tomar más descansos o suspender labores durante las horas de mayor temperatura. Esa pérdida de capacidad no solo tiene consecuencias para la salud, sino también para el sustento de los hogares.

El informe calcula que Nicaragua perdió un promedio anual de 604 millones de horas potenciales de trabajo por la exposición al calor entre 2016 y 2025. El volumen representa un incremento de 145% respecto al promedio anual de la década de 1990. La agricultura concentró cerca de 73% de las horas laborales perdidas, lo que muestra la alta vulnerabilidad de un sector que depende directamente de las condiciones meteorológicas y del trabajo físico en exteriores.

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En 2025, la reducción de la capacidad laboral vinculada al calor provocó una pérdida potencial de ingresos estimada en 1,200 millones de dólares.

Esa cantidad equivale aproximadamente a 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La agricultura concentró 54% de esas pérdidas económicas, seguida por la construcción y los servicios, con alrededor de 19% cada uno.

Los niños menores de un año y los adultos mayores de 65 años experimentaron cinco días anuales de olas de calor entre 2016 y 2025. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto también se refleja en la mortalidad de las personas mayores. Entre 2021 y 2025, el valor monetizado anual promedio de las muertes relacionadas con el calor en personas de más de 65 años fue estimado en 105 millones de dólares. De acuerdo con el documento, esa suma equivale a unos 6,000 ingresos anuales promedio y representa un aumento de 476% frente al período 2000-2004.

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The Lancet Countdown señala que la exposición creciente al calor afecta simultáneamente la salud, la actividad física, la productividad y los medios de vida. Para Nicaragua, los datos muestran que el aumento de las temperaturas ya tiene costos humanos y económicos medibles, con un peso particularmente fuerte sobre las personas mayores, la niñez y quienes trabajan en actividades agrícolas, de construcción y servicios.